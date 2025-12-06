Edit Profile
    ఈ వారం ఓటీటీలో అదరగొడుతున్న తమిళ రిలీజ్ లు.. ఈ సినిమా, సిరీస్ లు చాలా స్పెషల్.. అన్నీ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లే

    ఈ వారం ఓటీటీలోకి కొత్త కంటెంట్ చాలానే వచ్చింది. ఇందులో తమిళ రిలీజ్ ల వాటా ఎక్కువ. తమిళ సినిమాలు, సిరీస్ లు కూడా ఎక్కువగానే వచ్చాయి. అయితే వీటిలో ఈ రెండు వెబ్ సిరీస్ లు, ఓ సినిమా మాత్రం స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. వీటిపై ఓ లుక్కేయండి. 

    Published on: Dec 06, 2025 2:27 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీలో కొత్త సినిమాలు, సిరీస్ ల సందడి కొనసాగుతోంది. ఓటీటీలు వచ్చాక ఇతర భాషల కంటెంట్ ను కూడా తెలుగు ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ వారం ఓటీటీలోకి తమిళ సినిమాలు, సిరీస్ లు వచ్చేశాయి. వీటిల్లో ఈ రెండు సిరీస్ లు, ఓ సినిమా చాలా స్పెషల్ గా ఉన్నాయి. ఈ మూడు క్రైమ్ థ్రిల్లర్లే. కేవలం ఓటీటీలో మాత్రమే వీటిని చూడొచ్చు.

    స్టీఫెన్

    సైకలాజికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ స్టీఫెన్. ఇది తమిళంతో పాటు తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఇది డైరెక్ట్ గా నెట్‌ఫ్లిక్స్ ఓటీటీలో రిలీజైంది. ఫేక్ ఆడిషన్స్ తో తొమ్మిది మంది అమ్మాయిలను చంపిన సీరియల్ కిల్లర్ స్టోరీ ఇది. ఆ తర్వాత హంతకుడు లొంగిపోతాడు. ఈ క్రమంలో వచ్చే ట్విస్ట్ లు భలే ఉత్కంఠను పంచుతాయి. ఇందులో గోమతి శంకర్, మైఖేల్ తంగదురై, స్మృతి వెంకట్, విజయశ్రీ తదితరులు నటించారు. ఇది డిసెంబర్ 5న ఓటీటీలో రిలీజైంది.

    కుట్ర పురిందవన్

    కుట్ర పురిందవన్ ఓ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్. ఇది తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్ తన కుమార్తెపై దాడి జరిగిన తర్వాత న్యాయం కోసం పోరాడే తండ్రి కథను చెబుతుంది. ఈ 8 ఎపిసోడ్‌ల సిరీస్ భావోద్వేగ లోతుతో పాటు ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తుంది. దీనికి సెల్వమణి మునియప్పన్ డైరెక్టర్. ఇందులో పశుపతి, లక్ష్మీ ప్రియా చంద్రమౌళి, విదార్థ్ తదితరులు నటించారు. ఇది డిసెంబర్ 5 నుంచి సోనీ లివ్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ధూల్‌పేట్ పోలీస్ స్టేషన్

    హైదరాబాద్ నేపథ్యంలో సాగే ధూల్‌పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ వెబ్ సిరీస్ తెలుగు, తమిళంలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ క్రైమ్ వెబ్ సిరీస్ తన వినూత్న పద్ధతులకు పేరుగాంచిన పోలీసు అధికారి, అతని డెస్క్‌కు వచ్చే అసాధారణ కేసులను అనుసరిస్తుంది. ఈ ప్రాంతంలో రెండు హత్యలు కలకలం రేపుతాయి. పోలీసులు ఎలాగైనా కేసును ఛేదించాలి.

    చైతన్య సాగిరాజు, కంచరపాలెం రాజు, శివనారాయణ నారిపెడ్డి తదితరులు నటించిన ఈ సిరీస్ అదరగొడుతోంది. ఇది డిసెంబర్ 5న రిలీజైంది. ఆహా ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ లో ఇది అందుబాటులో ఉంది. ఇది 50 ఎపిసోడ్ల వెబ్ సిరీస్. ప్రతి వారం రాత్రి 7 గంటలకు ఒక కొత్త ఎపిసోడ్ ను రిలీజ్ చేయనున్నారు మేకర్స్.

