OTT Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన 250 కోట్ల శ్రీలీల తమిళ సినిమా- విలన్గా స్టార్ హీరో- తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్- ఎక్కడంటే?
Today OTT Release Movie: ఓటీటీలోకి ఇవాళ రూ. 250 కోట్ల తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా సినిమా పరాశక్తి స్ట్రీమింగ్కు వచ్చింది. ఈ సినిమాలో తెలుగు హీరోయిన్ శ్రీలీల నటించింది. స్టార్ హీరో విలన్గా నటించిన పరాశక్తి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
టాలీవుడ్ హీరోయిన్గా సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకుంది బ్యూటిఫుల్ శ్రీలీల. అలాగే, తన అదిరిపోయే స్టెప్పులతో మెస్మరైజ్ చేసిన శ్రీలీల డ్యాన్సింగ్ క్వీన్గా పేరు తెచ్చుకుంది. అలాంటి శ్రీలీల తమిళంలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన సినిమా పరాశక్తి.
విలన్గా హీరో జయం రవి
తమిళంలో పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన పరాశక్తి సినిమాలో హీరోగా శివ కార్తికేయన్ చేశాడు. అలాగే, తమిళ స్టార్ హీరో జయం రవి పరాశక్తి సినిమాలో విలన్గా చేయడం విశేషం. అంతేకాకుండా పరాశక్తి సినిమాలో మరో హీరో అథర్వ మురళి కీలక పాత్ర పోషించాడు.మరో కోలీవుడ్ హీరో జీవీ ప్రకాష్ కుమార్ పరాశక్తి సినిమాకు సంగీతం అందించారు.
మరో హైలెట్
గురు, ఆకాశమే నీ హద్దురా వంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలను తెరకెక్కించిన లేడి డైరెక్టర్ సుధ కొంగర పరాశక్తి సినిమాకు దర్శకత్వం వహించడం మరో హైలెట్. ఇలాంటి రేర్ అండ్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన పరాశక్తి సినిమా ఈ ఏడాది జనవరి 10న థియేటర్లలో విడుదలైంది.
భారీ బడ్జెట్- రేటింగ్
సుమారు రూ. 150 నుంచి 250 కోట్ల బడ్జెట్తో పరాశక్తి సినిమాను తెరకెక్కింది. ఇంత భారీ బడ్జెట్తో తీసిన పరాశక్తి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మాత్రం వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 100 కోట్లకుపైగా వసూళ్లు మాత్రమే సాధించింది. అలాగే, పరాశక్తి సినిమాకు ఐఎమ్డీబీ నుంచి పదికి 6.2 రేటింగ్ దక్కింది.
1960స్ కాలంలో కథ
పరాశక్తి సినిమా కథను భాషా అస్తిత్వం, విద్యార్థి ఉద్యమాలు, దేశభక్తి వంటి అంశాల చుట్టూ మలిచారు సుధా కొంగర. మద్రాస్ ప్రావిన్స్లో 1960ల కాలంలో జరిగిన హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథ సాగుతుంది.
సోదరుల న్యాయకత్వం
సెళియన్ (శివకార్తికేయన్), చిన్నదురై (అథర్వ) అనే ఇద్దరు సోదరులు విద్యార్థి ఉద్యమానికి ఎలా నాయకత్వం వహించారు? హిందీ భాషను బలవంతగా రుద్దడంపై వ్యతిరేకంగా వారు చేసిన పోరాటం ఎలాంటి మలుపులు తిరిగింది? అనేదే ఈ చిత్ర ఇతివృత్తం.
పరాశక్తి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
రాజకీయ వ్యవస్థలోని లోపాలను, అప్పటి సామాజిక పరిస్థితులను కళ్లకు కట్టినట్లుగా ఈ చిత్రంలో చూపించారు. ఇలాంటి పరాశక్తి ఓటీటీలోకి ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 7) వచ్చేసింది. ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో నేటి నుంచి పరాశక్తి ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
జీ5 ఓటీటీలో
కేవలం తమిళంలో మాత్రమే కాకుండా తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, తమిళం వంటి నాలుగు సౌత్ భాషల్లో పరాశక్తి ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వాళ్లు శ్రీలీల తమిళ పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామా పరాశక్తి సినిమాను జీ5 ఓటీటీలో తెలుగులోనూ ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.