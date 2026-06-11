OG 2 Update: ఓజీ మళ్లీ వస్తున్నాడు.. టైమింగ్ అతడే చెబుతాడు.. సీక్వెల్పై అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చిన మేకర్స్..
OG 2 Update: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు రాబట్టిన సినిమా 'ఓజీ' (OG). ఇప్పుడు దీనికి సీక్వెల్ రాబోతోందని మేకర్స్ అఫీషియల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చారు. పవన్ ప్రస్తుతం సినిమాలకు గ్యాప్ ఇచ్చినా, 'ఓజీ 2' పక్కా అని తెలియడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
OG 2 Update: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లో 'ఓజీ' సినిమా ఎప్పటికీ స్పెషలే. దర్శకుడు సుజీత్ పవర్ను ఎంత పవర్ఫుల్గా చూపించాలో అంతలా చూపించి అభిమానుల అంచనాలను అందుకున్నారు. సుమారు 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లతో పవన్ కెరీర్లోనే హయ్యెస్ట్ గ్రాసర్ గా నిలిచిన ఈ సినిమాకి, సీక్వెల్ ఉంటుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు.
ఇప్పుడు ఈ సీక్వెల్ గురించి మేకర్స్ తాజాగా ఒక అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండి సినిమాలకు కొంత బ్రేక్ ఇస్తున్నారని తెలిసి ఫ్యాన్స్ 'ఓజీ 2' ఆగిపోతుందేమోనని కంగారుపడ్డారు. కానీ ఇప్పుడు మేకర్స్ ఇచ్చిన క్లారిటీతో వాళ్లందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
OG 2 Official Update | సుజీత్ రాక కోసం వెయిటింగ్
సోషల్ మీడియా వేదికగా మేకర్స్ స్పందిస్తూ.. "మేము ఇచ్చిన మాట ప్రకారం, అతను తిరిగి వస్తాడు. టైమింగ్ గురించి తనే చెప్తాడు. సుజీత్ విదేశాల నుంచి రాగానే, మేము డిస్కస్ చేస్తాం" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
పవన్ ప్రస్తుతం సినిమాలకు దూరంగా ఉన్నా, 'ఓజీ 2' ప్రాజెక్ట్ మాత్రం ఆగిపోలేదని, ఇది కచ్చితంగా సెట్స్ మీదకు వస్తుందని మేకర్స్ చెప్పడం పవన్ ఫ్యాన్స్ కు పెద్ద రిలీఫ్ అని చెప్పాలి. ముంబై నేపథ్యంలో సాగే గ్యాంగ్ స్టర్ డ్రామా 'ఓజీ' కి కొనసాగింపుగా రాబోతున్న ఈ 'ఓజస్ గంభీర' (Ojas Gambheera) అడ్వెంచర్ కోసం ఆడియన్స్ ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
Pan-India Magic | పవన్ కళ్యాణ్ - సుజీత్ క్రేజీ కాంబో
పవన్ కళ్యాణ్ అంటేనే మాస్ ఇమేజ్, దానికి సుజీత్ మేకింగ్ స్టైల్ తోడైతే బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలా ఉంటుందో 'ఓజీ' తో చూపించారు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, పవన్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ ఈ సినిమాను నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లాయి. ఇప్పుడు 'ఓజీ 2' అంటే ఆ అంచనాలు ఇంకా ఎక్కువగానే ఉంటాయి. ముఖ్యంగా హరిహర వీరమల్లు, ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ తీవ్రంగా నిరాశపరిచిన నేపథ్యంలో ఓజీ మరోసారి పవన్ ను నిలబెట్టింది. అలాంటి మూవీకి సీక్వెల్ కావడంతో ఇది మరో మైల్స్టోన్ గా మిగిలిపోతుందని భావిస్తున్నారు.
హెచ్టీ విశ్లేషణ
పవన్ కళ్యాణ్ కి ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ కి 'ఓజీ' లాంటి సీక్వెల్స్ చాలా అవసరం. పవన్ రాజకీయాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, తన సినిమాల పట్ల ఫ్యాన్స్ ఆశలను ఎప్పుడూ నిరాశపరచరు. సుజీత్ తో ఉన్న ఈ కాంబో కచ్చితంగా ప్యాన్ ఇండియా స్థాయిలో మరో రికార్డ్ సృష్టించడం ఖాయం. పవన్ చిన్న గ్యాప్ ఇచ్చి 'ఓజీ 2' తో రీ-ఎంట్రీ ఇస్తే ఆ కిక్కే వేరుగా ఉంటుంది.
People Also Ask (FAQs)
'ఓజీ 2' సినిమా వస్తుందా?
అవును, మేకర్స్ అఫీషియల్ గా సీక్వెల్ ఉంటుందని కన్ఫర్మ్ చేశారు. దర్శకుడు సుజీత్ విదేశాల నుంచి తిరిగి రాగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తామని వెల్లడించారు.
పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చారు కదా, మరి సినిమా ఆగిపోయినట్టేనా?
లేదు, పవన్ సినిమాలకు బ్రేక్ ఇచ్చినా 'ఓజీ 2' ప్రాజెక్ట్ ఆగిపోలేదు. దీనికి కొనసాగింపు ఉంటుందని మేకర్స్ క్లియర్ గా చెప్పారు.
'ఓజీ' సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎంత వసూలు చేసింది?
పవన్ కళ్యాణ్ కెరీర్లోనే హయ్యెస్ట్ వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలుస్తూ, ఈ సినిమా 300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను రాబట్టింది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More