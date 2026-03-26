Anna Konidala: చిరంజీవిని అందుకే నేను అన్నయ్య అని పిలుస్తా.. నా భర్త నుంచి అరువు తెచ్చుకున్నా: పవన్ భార్య ఎమోషనల్ పోస్ట్
Anna Konidala: పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా కొణిదెల ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి రాగానే వరుసగా పోస్టులు చేస్తోంది. ఇందులో చిరంజీవిని అన్నయ్య అని ఎందుకు పిలుస్తానో చెబుతూ చేసిన ఎమోషనల్ పోస్ట్ అభిమానులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.
Anna Konidala: పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా కొణిదెల సోషల్ మీడియా ఎంట్రీ ఇప్పుడు నెట్టింట పెద్ద హాట్ టాపిక్గా మారింది. రీసెంట్గానే ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వచ్చిన ఆమెకు.. పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా ఎంతో ఆప్యాయంగా స్వాగతం పలికిన విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. తన భర్తతో కలిసి ఉన్న ఒక అందమైన ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఆమె తన మొదటి పోస్ట్ పెట్టింది.
అయితే ఇప్పుడు తన సెకండ్ పోస్ట్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మెగా బ్రదర్ నాగబాబులను ట్యాగ్ చేస్తూ ఆమె పెట్టిన ఒక ఎమోషనల్ మెసేజ్ అందరి హృదయాలను హత్తుకుంటోంది. మెగా ఫ్యామిలీతో తనకున్న అనుబంధాన్ని, ముఖ్యంగా ఆ ఇద్దరు అన్నయ్యలతో తనకున్న బాండింగ్ను ఆమె చాలా అందంగా అక్షరాల్లో పెట్టింది.
మెగా ఫ్యామిలీలోకి అడుగుపెట్టిన కొత్తలో అలా..
పవన్ భార్య అన్నా కొణిదెల దాదాపు పదిహేనేళ్ల కిందట తాను మెగా ఫ్యామిలీలోకి ఎలా అడుగుపెట్టింది, అప్పుడు తన పరిస్థితి ఏంటి అనే విషయాలను చాలా హార్ట్ టచింగ్గా చెప్పుకొచ్చింది.
"సరిగ్గా పదిహేనేళ్ల క్రితం నేను ఒక కొత్త కుటుంబంలోకి అడుగుపెట్టాను. అప్పటికే ఆ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్లంతా ఒకరికొకరు ఎంతో అన్యోన్యంగా, ఒక గట్టి బంధంతో కలిసిపోయి ఉన్నారు. అలాంటి పెద్ద కుటుంబంలో నేను ఎలా ఇమిడిపోవాలో, వాళ్లతో ఎలా కలిసిపోవాలో నాకు అస్సలు అర్థం కాలేదు. ఇంట్లో ఉన్నవాళ్లను ఏమని పిలవాలో కూడా నాకు తెలిసేది కాదు" అని ఆమె ఆ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చింది.
భర్త మాటల్నే అరువు తెచ్చుకున్నా..
ఎవరిని ఏమని పిలవాలో తెలియని ఆ అయోమయ స్థితిలో తాను తన భర్త పవన్ కళ్యాణ్ వాడే మాటల్నే అరువు తెచ్చుకున్నానని ఆమె చెప్పింది. పవన్ కళ్యాణ్ తన అన్నయ్యలను ఎలాగైతే 'అన్నయ్య', 'చిన్న అన్నయ్య' అని పిలుస్తాడో.. తాను కూడా వాళ్లను సరిగ్గా అలాగే పిలవడం మొదలుపెట్టిందట.
"మొదట్లో వాళ్లను అలా పిలవాలంటే నాకు కొంచెం భయంగా, సందేహంగా అనిపించేది. చాలా జాగ్రత్తగా, ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించుకుని పిలిచేదాన్ని. కానీ రోజులు గడిచేకొద్దీ ఆ పిలుపు నా మనసులోంచి రావడం మొదలైంది. ఆ బంధం నా హృదయానికి హత్తుకుంది" అని అన్నా ఎమోషనల్ అయింది.
భాషతో సంబంధం లేని బంధం..
తెలుగు సంప్రదాయం ప్రకారం భర్త వాళ్ల అన్నయ్యలను బావగారు అని పిలవాలనే విషయం తనకు చాలా రోజుల తర్వాత తెలిసిందని ఆమె చెప్పింది.
"నిజానికి వాళ్లను పిలవడానికి మన భాషలో ఇంకో సరైన పదం ఉందని నాకు చాలా కాలం తర్వాత తెలిసింది. కానీ ఆ విషయం తెలిసే సమయానికే.. మా మధ్య ఉన్న ఆ బాండింగ్ భాషకు అతీతంగా మారిపోయింది. నాకు సొంత అన్నయ్య అంటూ ఎవరూ లేరు. కానీ ఈ జీవితం చాలా సైలెంట్గా నాకు ఇద్దరు అద్భుతమైన అన్నయ్యలను బహుమతిగా ఇచ్చింది" అంటూ చిరంజీవి, నాగబాబులను ఉద్దేశించి ఆమె చేసిన కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
మెగా ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఆ ప్రేమను, అన్నదమ్ముల మధ్య ఉన్న ఆ అనుబంధాన్ని పవన్ కళ్యాణ్ భార్య ఇంత అందంగా అర్థం చేసుకోవడం చూసి మెగా అభిమానులు ఫిదా అవుతున్నారు. వదినమ్మ పోస్ట్ సూపర్ అంటూ నెట్టింట కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.