Peddi: ఆ ఒక్క డైలాగ్ కోసం 78 టేక్స్ తీసుకున్నాను.. మనిషి చిన్నోడే కానీ విజన్ చాలా పెద్దది: పెద్దిపై బొమన్ ఇరానీ
Peddi: పెద్ది మూవీలో నటించిన బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు బొమన్ ఇరానీ తాను ఇందులో చెప్పిన ఓ డైలాగ్, డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానాపై ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. రామ్ చరణ్ తో ఇంటర్వ్యూలో ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్నాయి.
Peddi: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ (Ram Charan), జాన్వీ కపూర్ (Janhvi Kapoor) జంటగా, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సన (Buchi Babu Sana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్-ఇండియా మూవీ ‘పెద్ది’.
జూన్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు భాషల్లో విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ప్రస్తుతం జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఈ ప్రమోషన్స్లో భాగంగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు బొమన్ ఇరానీ షూటింగ్ సెట్స్లో దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పర్ఫెక్షన్ గురించి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయాన్ని పంచుకున్నారు.
78 టేక్స్ తీసుకున్న ఒకే ఒక్క సీన్
పెద్ది సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా రామ్ చరణ్, బాలీవుడ్ నటులు బొమన్ ఇరానీ, దివ్యేందు శర్మ కలిసి ఒక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బొమన్ ఇరానీ మాట్లాడుతూ.. బుచ్చిబాబు సానా ఎంతటి పట్టుదల ఉన్న దర్శకుడో వివరించారు.
సినిమాలో ఒక నిర్దిష్టమైన సీన్లో బొమన్ ఇరానీ పాత్ర “క్రాస్ఓవర్ అథ్లెట్” (Crossover Athlete) అని గట్టిగా అరిచే డైలాగ్ ఉంటుంది. ఆ డైలాగ్ తనకు కావాల్సిన ఎమోషన్లో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేంతవరకు బుచ్చిబాబు ఏకంగా 78 టేక్స్ తీసుకున్నారని బొమన్ ఇరానీ వెల్లడించారు.
అలాంటి ఇండస్ట్రీ సీనియర్ వెటరన్ నటుడితో కూడా బుచ్చిబాబు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా, తనకు కావలసిన అవుట్పుట్ వచ్చే వరకు పట్టుబట్టి మరీ నటనను రాబట్టుకోవడం విశేషం.
దర్శకుడి పర్ఫెక్షన్పై బొమన్ ఇరానీ స్పందన
“దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాకు తాను స్క్రీన్పై ఏం చూడాలనుకుంటున్నాడో దానిపై పూర్తి స్పష్టత ఉంది. ఆయన మనసులో అనుకున్న ఎమోషన్, పర్ఫెక్ట్ డెలివరీ వచ్చే వరకు అస్సలు వదిలిపెట్టరు. నేను ఇండస్ట్రీలో ఎంత సీనియర్ నటుడినైనా సరే, తన విజన్కు తగ్గట్లుగా నా నుండి బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టుకోవడానికి ఆయన 78 టేక్స్ తీసుకున్నారు. ఆయన డెడికేషన్ అద్భుతం” అని చెప్పారు.
బుచ్చిబాబు చూడటానికి బక్కగా, చిన్నగా కనిపించినా అతని విజన్ మాత్రం చాలా పెద్దదని ఈ సందర్భంగా బొమన్ ప్రశంసించారు. రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్, బుచ్చిబాబుల కాంబినేషన్లో వస్తున్న మొదటి సినిమా కావడం, కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివ రాజ్కుమార్, టాలీవుడ్ నటుడు జగపతి బాబు వంటి పవర్హౌస్ నటులు ఇందులో కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండడంతో ఈ సినిమాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'పెద్ది' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
2. బొమన్ ఇరానీ ఏ డైలాగ్ సీన్ కోసం 78 టేక్స్ తీసుకున్నారు?
3. పెద్ది చిత్రానికి సంగీత దర్శకుడు ఎవరు, ఎవరు నిర్మిస్తున్నారు?
ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తుండగా, వృద్ధి సినిమాస్ (Vriddhi Cinemas) బ్యానర్పై ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంటోంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.