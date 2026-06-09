Peddi Collection Day 5: పెద్దికి ‘మండే’ పరీక్ష.. సోమవారం కలెక్షన్లు ఎంతంటే? అమీర్ ఖాన్, ప్రభాస్, మహేష్ సినిమాలు ఔట్
Peddi Collection Day 5: ఓ వైపు ట్రోల్స్, మరోవైపు నెగెటివ్ క్యాంపెయిన్ సాగుతున్నా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ది జోరు ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు. మరి రామ్ చరణ్ మూవీ ‘మండే’ పరీక్షను తట్టుకుందా? సోమవారం ఎన్ని కోట్లు కలెక్ట్ చేసిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
Peddi Collection Day 5: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ పీరియాడిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా ‘పెద్ది’ (Peddi Movie) బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తోంది. జూన్ 4న విడుదలైన ఈ చిత్రం కేవలం 5 రోజుల్లోనే భారతదేశంలో రూ.169.70 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించి అమీర్ ఖాన్, ప్రభాస్, మహేష్ బాబుల రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది. అయితే, హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్పై వచ్చిన వివాదం, సీన్స్ డిలీషన్ ఈ సినిమా లాంగ్ రన్ కలెక్షన్లపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించబోతోంది? పూర్తి ట్రేడ్ విశ్లేషణ ఇక్కడ చూద్దాం.
పెద్దికి మండే పరీక్ష
ఏదైనా ఒక పెద్ద సినిమా బాక్సాఫీస్ స్టామినా తెలియాలంటే మొదటి సోమవారం (Monday Test) అత్యంత కీలకం. ట్రేడ్ విశ్లేషణ పోర్టల్ సక్నిల్క్ నివేదిక ప్రకారం, ‘పెద్ది’ చిత్రం 5వ రోజు (సోమవారం) ఇండియాలో ఏకంగా రూ.12.05 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్లను రాబట్టింది. వర్కింగ్ డే రోజున దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 7,904 షోలలో ఈ చిత్రం 28 శాతం ఆక్యుపెన్సీని నమోదు చేయడం విశేషం.
పెద్ది డే-వైజ్ కలెక్షన్స్ బ్రేక్డౌన్ (India Net):
జూన్ 3 (పెయిడ్ ప్రీమియర్స్) - రూ.18.50 కోట్లు
డే 1 (గురువారం) - రూ.51.00 కోట్లు
డే 2 (శుక్రవారం) - రూ.26.90 కోట్లు
డే 3 (శనివారం) - రూ.28.85 కోట్లు
డే 4 (ఆదివారం) - రూ.31.90 కోట్లు
డే 5 (సోమవారం) - రూ.12.05 కోట్లు
మొత్తం (5 రోజుల ఇండియా నెట్ కలెక్షన్లు) - రూ.169.70 కోట్లు
వరల్డ్ వైడ్
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన పెద్ది మూవీ నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.292.5 కోట్లు సాధించిందని మేకర్స్ ప్రకటించారు. అయిదో రోజు వరల్డ్ వైడ్ వసూళ్లపై ఇంకా ఎలాంటి అప్ డేట్ రాలేదు. ఈ మూవీ ప్రపంచవ్యాప్త కలెక్షన్లు రూ.300 కోట్లు దాటాయని అంటున్నారు.
అమీర్, ప్రభాస్, మహేష్ సినిమాలు
‘పెద్ది’ చిత్రం సాధించిన ఈ ఐదు రోజుల వసూళ్లు టాలీవుడ్ కమర్షియల్ ఎకనామిక్స్ను మార్చేస్తున్నాయి. కేవలం 5 రోజుల్లోనే ఈ సినిమా పలువురు స్టార్ హీరోల ఇండియా నెట్ లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లను దాటేసింది.
బాలీవుడ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అమీర్ ఖాన్ నటించిన 'సితారే జమీన్ పర్' (రూ.167.46 కోట్లు) రికార్డును ‘పెద్ది’ అధిగమించింది.
రామ్ చరణ్ మునుపటి చిత్రం 'గేమ్ చేంజర్' (రూ.131.20 కోట్లు), సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు 'గుంటూరు కారం' (రూ.127.41 కోట్లు) లైఫ్టైమ్ వసూళ్లను కూడా దాటేసింది.
యంగ్ రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'ది రాజా సాబ్' (రూ.146.04 కోట్లు) మార్కును సైతం పెద్ది వెనక్కి నెట్టింది.
ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ముందు పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ 'దే కాల్ హిమ్ OG' (రూ.194.16 కోట్లు) రికార్డు ఉంది. ప్రస్తుత ట్రెండ్ చూస్తుంటే ఫస్ట్ వీక్ ముగిసేలోపు ఈ మార్కును కూడా ‘పెద్ది’ సులువుగా దాటేసేలా కనిపిస్తోంది.
జాన్వీ కపూర్ క్యారెక్టర్ వివాదం
పెద్ది సినిమాకు ఒకవైపు భారీ వసూళ్లు వస్తున్నప్పటికీ, సోషల్ మీడియాలో హీరోయిన్ పాత్ర రూపకల్పనపై తీవ్ర స్థాయిలో ట్రోలింగ్ నడుస్తోంది. జాన్వీ కపూర్ పోషించిన పాత్రను చూపించిన విధానం గిరిజన లేదా వెనుకబడిన వర్గాల సెంటిమెంట్లను గాయపరిచేలా ఉందంటూ విమర్శలు వచ్చాయి.
"ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలను గౌరవించడం మా బాధ్యత. సినిమాలో హీరోయిన్ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని అభ్యంతరకరమైన సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఇబ్బంది పెట్టినందుకు క్షమాపణలు చెబుతున్నాను. ఆ సీన్లను తక్షణమే థియేట్రికల్ ప్రింట్ నుండి తొలగిస్తున్నాము" అని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు వివరణ కూడా ఇచ్చాడు.
People Also Ask (PAA) - తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
1. పెద్ది సినిమా హిట్టా ఫ్టాపా?
జవాబు: ‘పెద్ది’ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్బస్టర్ హిట్ దిశగా దూసుకుపోతోంది. కేవలం 5 రోజుల్లోనే రూ.169 కోట్లకు పైగా నెట్ వసూలు చేయడం, సోమవారం నాడు కూడా స్థిరమైన కలెక్షన్లు రాబట్టడం దీని స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ను చూపిస్తోంది.
2. పెద్ది కథ ఏంటీ?
జవాబు: ఇది ఒక వెనుకబడిన గ్రామానికి చెందిన 'పెద్ది' అనే యువకుడి కథ. కనీస సౌకర్యాలు, కనీసం ఒక సరైన పేరు కూడా లేని తన ఊరి గుర్తింపు కోసం, ఆ ఊరి ప్రజల గొంతుకను ప్రపంచానికి వినిపించడం కోసం ఒక క్రీడను అతను ఆయుధంగా ఎలా మలుచుకున్నాడు అనేదే ఈ సినిమా ప్రధాన ఇతివృత్తం.
3.పెద్ది సినిమాను కుటుంబంతో చూడవచ్చా?
జవాబు: అవును, ఇది ఒక ఉత్తేజభరితమైన స్పోర్ట్స్ ఎమోషనల్ డ్రామా. హీరోయిన్ పాత్రకు సంబంధించిన కొన్ని వివాదాస్పద సన్నివేశాలను కూడా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానా థియేటర్ల నుండి తొలగించడంతో, ఇప్పుడు ఈ సినిమాను కుటుంబ సమేతంగా ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా చూడవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More