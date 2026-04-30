Peddi Vs Lenin: పెద్ది వర్సెస్ లెనిన్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్.. ఒక రోజు తేడాతో థియేటర్లకు రామ్ చరణ్, అఖిల్ అక్కినేని సినిమాలు
Peddi Vs Lenin: బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఇంట్రెస్టింగ్ ఫైట్ కు రంగం సిద్ధమవుతోంది. కలెక్షన్ల వేటలో పెద్ది వర్సెస్ లెనిన్ మధ్య భారీ యుద్ధమే జరగనుంది. ఈ రెండు సినిమాలు ఒకే రోజు తేడాతో థియేటర్లకు రాబోతున్నాయి.
Peddi Vs Lenin: జూన్ లో బాక్సాఫీస్ ఫైట్ కు రెండు తెలుగు సినిమాలు సై అంటున్నాయి. ఇప్పటికే రిలీజ్ వాయిదా పడుతూ వచ్చిన ఈ మూవీస్ ఇక తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి. ఆ చిత్రాలే ‘పెద్ది’, ‘లెనిన్’. జూన్ లో పెద్ది వర్సెస్ లెనిన్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ ఇప్పటి నుంచే హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
పెద్ది రిలీజ్ డేట్
బుచ్చిబాబు సాన డైరెక్షన్ లో రామ్ చరణ్ గా హీరోగా నటిస్తున్న మూవీ ‘పెద్ది’. రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న రిలీజ్ చేస్తామని డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నాడు. ఇప్పటికే పెద్ది మూవీ విడుదల రెండు సార్లు వాయిదా పడింది. మార్చి 27న రిలీజ్ కావాల్సిన మూవీ ఏప్రిల్ 30కి ఫస్ట్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఆ తర్వాత జూన్ కు మారింది.
లెనిన్ విడుదల తేదీ
ఇక అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా చేస్తున్నలెనిన్ సినిమా జూన్ 26 నే రావడం ఖాయమని నాగార్జున రీసెంట్ పోస్టుతో మరోసారి క్లారిటీ వచ్చేసింది. ఈ సినిమా కూడా మార్చిలో రావాల్సింది. కానీ పెద్ది మూవీ కోసం పోస్ట్ పోన్ అయింది. ఇప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మరోసారి లెనిన్ వాయిదా పడే సూచనలు కనిపించడం లేదు. జూన్ 26 డేట్ పై మేకర్స్ పట్టుదలతో ఉన్నట్లు తెలిసింది. ఇలా ఒకే రోజు తేడాతో పెద్ది, లెనిన్ థియేటర్లకు రాబోతున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ ఫైట్
పెద్ది, లెనిన్ రెండు సినిమాలూ రూరల్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో తెరకెక్కుతున్నవే. పెద్ది ఏమో స్పోర్ట్స్ డ్రామాగా రెడీ అవుతుండగా.. లెనిన్ మూవీలో యాక్షన్ తో అఖిల్ అదరగొట్టేందుకు రెడీ అవుతున్నాడు. ఇలా ఒకే రోజు తేడాతో థియేటర్లకు వచ్చేస్తున్న పెద్ది వర్సెస్ లెనిన్ బాక్సాఫీస్ ఫైట్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
ఎవరికి లాభం?
రామ్ చరణ్ పెద్ది మూవీపై ఇప్పటికే భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇందులో క్రికెటర్ గా, కుస్తీ యోధుడిగా చెర్రీ కనిపించనున్నాడు. ఇప్పటికే గ్లింప్స్, పాటలు అదరగొట్టాయి. పెద్ది హైప్ ను పెంచేశాయి.
మరోవైపు ఒక్క సాలిడ్ హిట్ కోసం అఖిల్ అక్కినేని కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాడు. డిఫరెంట్ జోనర్లు ట్రై చేసినా అతనికి లక్ కలిసి రాలేదు. ఇప్పుడు లెనిన్ తోనైనా సక్సెస్ అందుకోవాలని చూస్తున్నాడు. ‘‘లెనిన్ ఫస్ట్ కట్ చూశానని, ఇందులో అఖిల్ ను కొత్తగా చూస్తారని’’ నాగ్ కాన్పిడెంట్ గా చెప్తున్నాడు.
