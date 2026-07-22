Who Is Kruthika: బుల్లితెర బ్యూటీ.. అందంతో మెస్మరైజ్ చేస్తున్న ఈ కృతిక ఎవరు? కుర్రాళ్ల కలల రాణిగా భామ.. రెమ్యునరేషన్?
Who Is Kruthika: స్టార్ మాలో వస్తున్న కామెడీ కుకింగ్ షో ‘కూకు విత్ జాతిరత్నాలు’లో సందడి చేస్తున్న కృతిక ఎవరు? క్యూట్ ఎక్స్ ప్రెషన్స్ తో, కళ్లు తిప్పుకోనివ్వని అందంతో అట్రాక్ట్ చూస్తున్న ఈ భామ ఎవరు? ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ఇదే చర్చ జోరందుకుంది. మరి ఈ బ్యూటీ ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
Who Is Kruthika: కృతిక ఉమాశంకర్.. ఇలా చెప్తే ఎక్కువ మందికి ఈ పేరు తెలియదు కావొచ్చు. కానీ పొదరిల్లలోని మహాలక్ష్మి అండి అంటే మాత్రం.. ఓ ఈ అమ్మాయే కదా అని ఠక్కున గుర్తు పట్టేస్తారు. అవును.. పొదరిల్లు సీరియల్ తో తెలుగు ఆడియన్స్ మనసు దోచుకుంటున్న కన్నడ భామనే కృతిక ఉమాశంకర్. ఇప్పుడు కూకు విత్ జాతిరత్నాలు షోలోనూ అదరగొడుతోంది.
బెంగళూరు టూ హైదరాబాద్
కర్ణాటకలోని బెంగళూరులో జన్మించిన కృతిక ఉమాశంకర్.. స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచే మోడలింగ్, యాక్టింగ్, సోషల్ మీడియా కంటెంట్ క్రియేషన్పై ఆసక్తి చూపింది. కన్నడ ఇండస్ట్రీలో తన ప్రయత్నాలు ప్రారంభించిన తర్వాత, స్టార్ మా ప్రసారం చేసిన ‘మగువ ఓ మగువా’ సీరియల్లో ‘సింధూర’ పాత్రతో తెలుగు ప్రేక్షకులను తొలిసారి పలకరించింది.
ఆ సీరియల్ రన్ అవుతుండగానే.. ప్రముఖ నటుడు నిరుపమ్ పరిటాల (కార్తీక దీపం డాక్టర్ బాబు) నిర్మించిన ‘పొదరిల్లు’ సీరియల్లో లీడ్ రోల్ ‘మహాలక్ష్మి’గా ఛాన్స్ కొట్టేసింది.
ఫ్యామిలీలో ఇష్టం లేకపోయినా
కృతిక పర్సనల్ లైఫ్ విషయానికొస్తే.. ఆమె కుటుంబంలో తల్లికి తప్ప మిగిలిన ఎవరికీ ఆమె యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి రావడం ఇష్టం లేదట. తల్లి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతోనే ఇండస్ట్రీకి వచ్చి తనను తాను నిరూపించుకుంది. 'పొదరిల్లు'లో తన కో-స్టార్ చక్రి (దీపక్)తో కలిసి కృతిక చేసే ఇన్ స్టాగ్రామ్ రీల్స్, బిహైండ్ ది సీన్స్ (BTS) వీడియోలకు సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్ వస్తుండటం విశేషం.
అభిమానుల ప్రేమ
'పొదరిల్లు' సీరియల్ ప్రారంభమైన కొద్ది రోజుల్లోనే అత్యధిక టీఆర్పీ (TRP) సాధించి సంచలనం సృష్టించింది. కన్నడ అమ్మాయి అయినప్పటికీ తెలుగు భాషను కష్టపడి నేర్చుకుని, ఎమోషనల్ సీన్లలో అద్భుత నటన కనబరుస్తుండటంతో తెలుగు యూత్ కృతికకు ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు.
ఇటీవల ఒక ఇంటర్వ్యూలో కృతిక మాట్లాడుతూ.. "తెలుగు ప్రేక్షకులు నాపై చూపుతున్న అభిమానం చూస్తుంటే మాటలు రావడం లేదు. ఇప్పుడు బయటకు లేదా గుడికి ప్రశాంతంగా వెళ్లలేకపోతున్నాను.. అందరూ నన్ను 'మహాలక్ష్మి' అని గుర్తుపట్టి ప్రేమగా పలకరిస్తున్నారు" అని సంతోషం పట్టలేకపోయింది.
రెమ్యునరేషన్
కృతిక రెమ్యునరేషన్ పరంగానూ బాగానే సంపాదిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆమె ఒక్క రోజుకు రూ.20 వేల వరకూ అందుకుంటుందని తెలిసింది. అటు సీరియల్, ఇటు షోతో కృతిక క్రేజ్ రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది.
టాలీవుడ్ క్రష్ ఎవరు?
ఇంటర్వ్యూలలో తన పర్సనల్ ఇష్టాయిష్టాల గురించి పంచుకుంటూ.. టాలీవుడ్లో తన ఫేవరెట్ హీరో యంగ్ రెబెల్ స్టార్ ప్రభాస్ అని చెప్పింది కృతిక. ప్రభాస్ నటించిన 'మిర్చి' సినిమా తనకు ఎంతో ఇష్టమని, సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబుచ ప్రభాస్లు తన టాలీవుడ్ క్రష్లు అని బయటపెట్టింది. ఇక హీరోయిన్లలో అనుష్క, త్రిష, సౌందర్య, శ్రీదేవిల యాక్టింగ్ను ఆరాధిస్తానని తెలిపింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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