చెన్నైలోని సత్యభామ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఓ ఈవెంట్లో హీరోయిన్ పూజా హెగ్డేకు ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. 'కూలీ' సినిమాలోని 'మోనికా' పాటకు ఆమె డ్యాన్స్ చేస్తుండగా, ఓ చిన్నారి స్టేజ్ మీదకు వచ్చి అద్భుతమైన స్టెప్పులతో ఇరగదీశాడు. అతన్ని చూసి పూజా కూడా ముక్కున వేలేసుకుంది.
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' (Coolie) సినిమాలోని 'మోనికా' (Monica) పాట ఎంత పెద్ద హిట్టయ్యిందో తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఆ పాటలో పూజా హెగ్డే గ్లామర్ ఒకెత్తయితే, సౌబిన్ షాహిర్ వేసిన ఎనర్జిటిక్ స్టెప్పులు మరొక ఎత్తు. తాజాగా చెన్నైలోని సత్యభామ యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఓ కల్చరల్ ఈవెంట్లో పూజా హెగ్డే పాల్గొంది. అక్కడ ఆమె ఈ పాటకు డ్యాన్స్ చేస్తుండగా ఓ బుడతడు ఆమెనే డామినేట్ వేసే స్టెప్పులేశాడు.
చిన్నోడు రాక్స్.. పూజా షాక్
ఈవెంట్ మధ్యలో హానీ (Hani) అనే ఓ చిన్న కుర్రాడు స్టేజ్ పైకి వచ్చి పూజా హెగ్డేతో కలిసి స్టెప్పులేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఆశ్చర్యకరంగా.. సినిమాలో సౌబిన్ షాహిర్ వేసిన కష్టమైన స్టెప్పులను ఆ కుర్రాడు అలవోకగా రీక్రియేట్ చేశాడు. అతని డ్యాన్స్ చూసి పూజా హెగ్డే అవాక్కయింది. అతని టాలెంట్ చూసి ముచ్చటపడిన ఆమె.. డ్యాన్స్ ఆపేసి ఆ కుర్రాడిని హైలైట్ చేయడానికి పక్కకు తప్పుకుంది. అంతేకాదు, అతన్ని అనుసరిస్తూ కొన్ని స్టెప్పులు వేయడానికి కూడా ప్రయత్నించింది.
జాఫర్ సాదిక్ శిష్యుడా?
'విక్రమ్', 'జైలర్' సినిమాలతో ఫేమస్ అయిన నటుడు, డ్యాన్సర్ జాఫర్ సాదిక్ ఈ పిల్లాడికి మెంటర్గా వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ వైరల్ వీడియోపై జాఫర్ స్పందిస్తూ.. "నీ స్కిల్స్ని నువ్వు నమ్మితే, ఈ విశ్వం నీకు దారి చూపిస్తుంది. నా నమ్మకాన్ని నువ్వు నిలబెట్టావు. చాలా గర్వంగా ఉంది" అంటూ హానీని ఆకాశానికెత్తేశాడు.
నెటిజన్ల కామెంట్స్..
ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పూజా హెగ్డే కంటే ఆ పిల్లాడే బాగా చేశాడంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. “వీడియోలో పూజాని అస్సలు పట్టించుకోకుండా ఇరగదీశాడు” అని ఒకరు.. "నిజంగా గ్రేట్.. పూజా హెగ్డేనే డామినేట్ చేశాడు" అని మరొకరు.. "సినిమాలో సౌబిన్ షాహిర్ షాక్ ఇస్తే.. ఇక్కడ ఈ చిన్నోడు షాక్ ఇచ్చాడు" అంటూ ఇంకొరు ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.
పూజా హెగ్డే సినిమాలు..
ఇక పూజా హెగ్డే కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. 2025లో ఆమె హిందీలో 'దేవా', తమిళంలో 'రెట్రో' చిత్రాల్లో నటించింది. అయితే విజయ్, మమితా బైజులతో కలిసి ఆమె నటించిన 'జన నాయగన్' సినిమా సెన్సార్ చిక్కుల వల్ల విడుదల ఆలస్యమైంది. త్వరలో ఆమె హిందీలో 'హై జవానీ తో ఇష్క్ హోనా హై', తమిళంలో 'కాంచన 4', తెలుగులో దుల్కర్ సల్మాన్ సినిమాలో కనిపించనుంది.