    ప్రభాస్ ది రాజా సాబ్ ప్రీమియర్ షోలు-ఫ్యాన్స్ రచ్చ-హైదరాబాద్‌లో తీవ్ర గందరగోళం-వీడియోలు వైరల్

    హైదరాబాద్‌లో 'ది రాజా సాబ్' ప్రీమియర్ షోల వద్ద ప్రభాస్ అభిమానులు రచ్చ చేశారు. టికెట్లు లేకపోయినా థియేటర్లలోకి ఎగబడిపోయారు. మరోవైపు కొన్ని చోట్ల షోలు రద్దు చేశారు. దీనికి కారణం ఎవరంటూ ఫ్యాన్స్ ప్రశ్నిస్తున్నారు. 

    Published on: Jan 09, 2026 9:12 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    మారుతి దర్శకత్వంలో ప్రభాస్ నటించిన 'ది రాజా సాబ్' చిత్రం ఇవాళ, జనవరి 9న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. అయితే, విడుదల కార్యక్రమం సజావుగా సాగలేదు. ప్రీమియర్ షోల సమయంలోనే అభిమానులు థియేటర్లలోకి చొరబడి, ప్రదర్శన ఆలస్యమైనందుకు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడంతో గందరగోళం నెలకొంది. ఈ వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. కొన్ని చోట్ల షోలు రద్దు చేశారు.

    ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రచ్చ
    ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రచ్చ

    ఫ్యాన్స్ రచ్చ

    రాజా సాబ్ ప్రీమియర్స్ సందర్భంగా కొన్ని థియేటర్లలో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ రచ్చ చేశారు. గురువారం రాత్రి 9 గంటల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రీమియర్ షోలు ప్రారంభమైనప్పటికీ, హైదరాబాద్‌లో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఆలస్యం కావడంతో చివరి నిమిషంలో ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ అనిశ్చితి నగరంలోని కొన్ని థియేటర్లలో గందరగోళానికి, అశాంతికి దారితీసింది.

    సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న పలు వీడియోలలో ఆగ్రహించిన అభిమానులు థియేటర్లలోకి దూసుకుపోవడం, మరికొందరు ప్రవేశ ద్వారాల వద్ద గుమిగూడి, నినాదాలు చేస్తూ తమ ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేయడం కనిపిస్తోంది. విమల్ థియేటర్ వద్ద పరిస్థితి మరింత తీవ్రమైంది. ఇక్కడ సమాచారం కొరవడటంతో అభిమానులు పెద్ద సంఖ్యలో గుమిగూడారు.

    ప్రీమియర్ వేయాలని

    సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న వీడియోలలో ఒకటి 'ది రాజా సాబ్' మీడియా ప్రీమియర్ సందర్భంగా కొందరు ఆగ్రహించిన అభిమానులు విమల్ థియేటర్‌లోకి బలవంతంగా ప్రవేశించడం. అక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి నిరాకరించడం కనిపించింది. వారు తమకు షో ప్రదర్శించాలని పట్టుబట్టారు.

    కుకట్‌పల్లిలోని మరో థియేటర్ దగ్గర అభిమానులు గేట్ల బయట అసహనంతో ఎదురుచూస్తూ, గేట్లను కొడుతూ, థియేటర్‌ను తెరవాలని యాజమాన్యాన్ని డిమాండ్ చేయడం కనిపించింది.

    కంట్రోల్ చేయడానికి

    ఒక వీడియోలో భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు థియేటర్‌లోకి దూసుకుపోతూ, భద్రతా అడ్డంకులను ఛేదించడం చూపించింది. ఒక క్లిప్‌లో థియేటర్ యాజమాన్యం కర్రలు చూపించి, అభిమానులను నియంత్రించడానికి ప్రయత్నించడం కనిపించింది. కొన్ని క్లిప్‌లలో, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకురావడానికి అధికారులు లాఠీఛార్జ్ చేయడం కూడా కనిపించింది.

    ప్రీమియర్లు రద్దు

    ప్రీమియర్ షోల పట్ల థియేటర్ల తీరుపై ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అయ్యారు. 'అనాలోచిత ప్రీమియర్లు + స్పష్టత లేకపోవడం = విపత్తు. జన సమూహ నియంత్రణకు ఎవరు బాధ్యులు?' అని ఒకరు కామెట్ చేశారు. 'వారిని ఎందుకు అలా కొడుతున్నారు? విమల్ థియేటర్ వద్ద పరిస్థితి అదుపు తప్పుతోంది, అక్కడికి వెళ్ళవద్దు, వారు ప్రజలను కొడుతున్నారు' అని మరొకరు పంచుకున్నారు. 'శ్రీరాములు థియేటర్ వద్ద ప్రీమియర్లు రద్దు ' అని ఒకరు తెలిపారు.

    ది రాజా సాబ్ గురించి

    'ది రాజా సాబ్' ప్యాన్-ఇండియా హారర్ కామెడీ మూవీ ప్రభాస్‌ను మళ్ళీ తెరపైకి తీసుకువస్తోంది. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'ది రాజా సాబ్' ఒక ఫాంటసీ హారర్ చిత్రం. ఇందులో ప్రభాస్‌తో పాటు సంజయ్ దత్, మాళవిక మోహనన్, బోమన్ ఇరానీ, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, జరీనా వహాబ్ తదితరులు నటించారు. ఈ చిత్రం జనవరి 9న తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళం భాషలలో విడుదలైంది.

