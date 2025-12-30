Edit Profile
    ప్రభాస్ మంచి మనసు.. ప్రతి నెల ఏం చేస్తున్నాడో తెలుసా? ఆసక్తికర విషయం చెప్పిన యాంకర్ సుమ

    ప్రభాస్ మంచి మనసు గురించి యాంకర్ సుమ ఆసక్తికర విషయం చెప్పారు. ప్రతి నెలా అతను ఎంతటి గొప్ప పని చేస్తారో చెప్పుకొచ్చారు సుమ. దీంతో ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ పై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. 

    Published on: Dec 30, 2025 1:47 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓ వైపు సినిమాల్లో యాక్టింగ్ తో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నాడు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. మరోవైపు తన వ్యక్తిత్వంతోనూ మెప్పిస్తాడు డార్లింగ్. ఇక ప్రభాస్ మంచి మనసు గురించి స్టార్ యాంకర్ సుమ చేసిన కామెంట్ వైరల్ గా మారింది. ఖమ్మంలోని వృద్ధాశ్రమానికి ప్రభాస్ చేసే సాయం గురించి సుమ వెల్లడించారు.

    ప్రభాస్ గురించి సుమ కామెంట్
    ప్రభాస్ గురించి సుమ కామెంట్

    ప్రభాస్ మంచి మనసు

    ఖమ్మంలోని ఒక వృద్ధాశ్రమానికి ప్రభాస్ అందిస్తున్న సేవా కార్యక్రమాలను యాంకర్ సుమ వెల్లడించారు. ఒక అభిమాని తన వీడియోలలో ఒకదానిలో టాలీవుడ్ స్టార్ గురించి మాట్లాడమని అడిగినప్పుడు, సుమ అతనిది 'దయగల హృదయం' అని ప్రశంసించారు. ఒక నటుడి నుండి ఇంత స్థిరమైన సహకారాన్ని చూడటం 'అరుదు' అని అన్నారు. సుమ కనకాల వృద్ధాశ్రమానికి ప్రభాస్ విరాళాలను వెల్లడించారు.

    వృద్ధాశ్రమం

    ఖమ్మంలో వృద్ధాశ్రమం నిర్మించడానికి తాను టాలీవుడ్ స్టార్ల సహాయం తీసుకున్నానని సుమ వెల్లడించారు. పవన్ కళ్యాణ్, ప్రభాస్ సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. "కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం నేను ఖమ్మం వృద్ధాశ్రమం నిర్మాణంలో సహాయం చేశాను. పవన్ కళ్యాణ్, ప్రభాస్ తో పాటు అనేక ఇతర ప్రముఖులు వృద్ధాశ్రమాన్ని పూర్తి చేయడంలో ఉదారంగా సహాయం చేశారు" అని ఆమె కామెంట్ లో రాసుకొచ్చారు.

    నెల నెల

    ప్రభాస్ ప్రతి నెలా ఆశ్రమానికి సహాయం చేస్తూ, వృద్ధులకు నెలవారీ మొత్తాన్ని పంపుతున్నారని, అది చాలా అరుదని సుమ వెల్లడించారు. "కానీ అప్పటి నుండి ప్రభాస్ ప్రతి నెలా వృద్ధులకు ఒక మొత్తాన్ని పంపడం ద్వారా వృద్ధాశ్రమానికి స్థిరంగా మద్దతు ఇస్తున్నారు. అతని దయగల హృదయాన్ని నేను నిజంగా అభినందిస్తున్నా. సంవత్సరాలుగా ఇటువంటి సహకారాన్ని చూడటం చాలా అరుదు" అని సుమ రాశారు, లక్ష్మి మంచు సహాయానికి కూడా 'మేము సైతం' షోకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు సుమ.

    సుమ కామెంట్
    సుమ కామెంట్

    హ్యాట్సాఫ్

    రెండు నెలల క్రితం మహా మ్యాక్స్ పాడ్‌కాస్ట్‌లో సుమ భర్త రాజీవ్ కనకాల కూడా ప్రభాస్‌ను ప్రశంసించారు. ఎస్ఎస్ రాజమౌళి కూడా దానికి విరాళం ఇచ్చారని వెల్లడించారు. "ప్రభాస్ గొప్ప విషయం ఏమిటంటే, అతను ఇప్పటికీ వృద్ధాశ్రమాన్ని నడపడానికి డబ్బు విరాళం ఇస్తున్నాడు. అతనికి హాట్సాఫ్" అని రాజీవ్ కనకాల తెలిపారు.

    రాజా సాబ్

    ప్రభాస్ నటించిన అప్ కమింగ్ హారర్ థ్రిల్లర్ రాజాసాబ్. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ సినిమా జనవరి 9, 2026న రిలీజ్ కానుంది. ప్రభాస్ చివరిగా 2024లో వచ్చిన కల్కి 2898 ఏడీలో నటించారు. ఇప్పుడు హను రాఘవపూడి దర్శకత్వంలో ఫౌజీ, సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో స్పిరిట్ చిత్రాలు కూడా చేస్తున్నాడు ప్రభాస్.

