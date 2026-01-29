స్టార్ హీరోయిన్ కూతురు సింగింగ్ డెబ్యూ.. హృదయం లోపలి నుంచి వచ్చిందంటూ ప్రభాస్ ఫిదా
ఒకప్పుడు స్టార్ హీరోయిన్ గా వెలుగొందిన రవీనా టండన్ గుర్తుందా? ఈమె కూతురు రాషా థడానీ కూడా సినిమాలు చేస్తోంది. ఇక రీసెంట్ గా సింగర్ గానూ డెబ్యూ చేసింది. ఆమె పాట అదిరిపోయిందంటూ ప్రభాస్ ఫిదా అయిపోయాడు.
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ కు ఓ పాట తెగ నచ్చేసింది. ఆ పాట పాడిన గొంతుకు ఇంప్రెస్ అయిపోయాడు. అందుకే సోషల్ మీడియాలో ఆ సింగర్ ను పొగిడేస్తూ స్టోరీ పెట్టాడు. ఇంతకీ ఆ సింగర్ ఎవరో కాదు స్టార్ హీరోయిన్ రవీనా టండన్ కూతురు రాషా థడానీ. 'లాయ్కే లాయ్కా' అనే తన రాబోయే చిత్రంలోని 'చాప్ తిలక్' పాటతో సింగింగ్ డెబ్యూ ఇచ్చినందుకు రాషాను ప్రభాస్ ప్రశంసించాడు.
ప్రభాస్ స్టోరీ
ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో ప్రభాస్ రాషాకు అభినందనలు తెలుపుతూ ఒక స్వీట్ నోట్ పంచుకున్నాడు. ఆమె కూడా ఆయన సందేశానికి స్పందించింది. ప్రభాస్ రాషా థడాని గాత్రాన్ని ప్రశంసించాడు. రాషా 'చాప్ తిలక్' పాడుతున్న వీడియోను పోస్ట్ చేసి, "రాషా థడానీ మీ సింగింగ్ డెబ్యూ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చాప్ తిలక్ లో మీ గానం నిజాయితీగా, హృదయపూర్వకంగా, నేరుగా హృదయం లోపలి నుంచి వచ్చింది" అని ప్రభాస్ రాసుకొచ్చాడు.
ఎప్పటికీ గ్రేట్ ఫుల్
ప్రభాస్ తన స్టోరీలో "అభినందనలు (తెల్లటి హృదయ ఎమోజీ)" అని కూడా యాడ్ చేశాడు. తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో రాషా ఆ పోస్ట్ను రీ-షేర్ చేసి.. "ప్రభాస్ సార్ (ఎర్రటి హృదయ, చేతులు జోడించిన ఎమోజీలు) ఎప్పటికీ కృతజ్ఞురాలిని (గ్రేట్ ఫుల్)!!" అని రాసింది.
రాషా డెబ్యూ పాట గురించి
రాషా, ఐపీ సింగ్ పాడిన ఈ పాటను ఫరీద్కోట్ (రాజర్షి సన్యాల్, ఐపీ సింగ్) స్వరపరిచారు. సాహిత్యాన్ని సిద్ధార్థ్-గరిమా, సింగ్ అందించారు. గతంలో తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో రాషా పాట విడుదల గురించి తన భావోద్వేగాలను పంచుకుంది. "మీ అందరి ఆశీర్వాదాలతో, నా మొదటి పాట" అని ఆమె రాసింది.
లాయ్కే లాయ్కా
లాయ్యే లాయ్కా చిత్రానికి సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను విడుదల చేసిన కొద్ది రోజులకే ఈ సాంగ్ వార్త వచ్చింది. ఫాంటమ్ స్టూడియోస్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో సినిమా పోస్టర్ను పంచుకుంది. ఆ చిత్రంలో ఒక అబ్బాయి, అమ్మాయిల రక్తంతో తడిసిన షూస్ మెట్లపై ఉన్నాయి. ఈ చిత్రానికి సౌరభ్ గుప్తా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
మహేష్ బాబు అన్న కొడుకుతో
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు ఘట్టమనేని జయకృష్ణ డెబ్యూ ఫిల్మ్ ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ అనే సినిమాతో తెలుగులో రాషా అడుగుపెడుతోంది. దీనికి అజయ్ భూపతి డైరెక్టర్. రాషా 2025లో 'అజాద్' చిత్రంతో బాలీవుడ్లో అరంగేట్రం చేసింది.