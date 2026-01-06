Edit Profile
    చిన్న పిల్లాడిలా ప్రభాస్- సూపర్ స్టార్‌లా ఉండాల‌నుకోడు-సెట్ లో ఇలా: రాజాసాబ్ హీరోపై బాలీవుడ్ సీనియర్ న‌టుడు బోమన్

    ది రాజా సాబ్ మూవీతో బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేయడానికి వచ్చేస్తున్నాడు రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్. ఈ మూవీలో నటించిన బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు బోమన్ ఇరానీ ప్రభాస్ పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. ప్రభాస్ చిన్న పిల్లాడిలా ఉంటాడని, సూపర్ స్టార్ అనిపించుకోవాలని అనుకోడని ఇరానీ తెలిపాడు. 

    Published on: Jan 06, 2026 9:58 AM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఈ సంవత్సరం పాన్ ఇండియా స్థాయిలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రాలలో 'ది రాజా సాబ్' ఒకటి. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ ఫాంటసీ హారర్ కామెడీ చిత్రంలో ప్రభాస్ లీడ్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సంజయ్ దత్, బోమన్ ఇరానీ, మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్ కూడా నటిస్తున్నారు. ప్రభాస్ పై బోమన్ ఇరానీ ప్రశంసలు కురిపించాడు.

    ప్రభాస్ పై బోమన్ ఇరానీ ప్రశంసలు
    ప్రభాస్ పై ప్రశంసలు

    రీసెంట్ గా ది రాజాసాబ్ మూవీ ఈవెంట్ లో ప్రభాస్ పై బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు బోమన్ ఇరానీ ప్రశంసలు కురిపించాడు. "ఆయన (ప్రభాస్)లో ఒక పెద్ద స్టార్ హోదా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన ప్రవర్తన కూడా సూపర్ స్టార్ లా ఉంటుందని మనం ఆశిస్తాం. కానీ అది కాదు! సెట్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభాస్ ఒక యువకుడిలా మాట్లాడతాడు. అతనిలో ఎంతో బాలుడితనం ఉంది. చిన్నపిల్లాడిలా ఉంటాడు’’ అని బోమన్ ఇరానీ అన్నాడు.

    సూపర్ స్టార్ లా

    ‘‘ప్రభాస్ లో ఎంతో అమాయకత్వం ఉంది. అతను తన సూపర్ స్టార్ డమ్ ను ఎంజాయ్ చేస్తాడు. కానీ దానిని మీపై రుద్దడు. అతను మిమ్మల్ని సూపర్ స్టార్ లా చూడాలని కోరుకోడు" అని బోమన్ తెలిపాడు.

    "అతను జోకులు వేయడానికి, నవ్వడానికి ఇష్టపడతాడు. అందరికంటే ముందుగా, అత్యంత గట్టిగా, ఎక్కువ సేపు నవ్వేది అతనే. తాను ఇంకా టీనేజర్ లా ఉన్నానని చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది. ఇది చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఒక స్థాయికి చేరుకుని, ఆ అమాయకత్వాన్ని నిలుపుకున్న వ్యక్తిత్వం అది నేను కూడా అలాగే ఉండాలనుకుంటున్నా" అని బోమన్ చెప్పాడు.

    ది రాజా సాబ్ గురించి

    'ది రాజా సాబ్' ను మారుతి రచించి, దర్శకత్వం వహించారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, ఐవీవై ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాయి. ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ ను ఒక సరికొత్త అవతార్ లో చూడవచ్చని మారుతి గతంలో తెలిపారు. అభిమానులు చిత్రంతో నిరాశ చెందితే, వారు తన నివాసానికి రావచ్చని కూడా ఆయన ధైర్యంగా వాగ్దానం చేశారు. ఈ చిత్రాన్ని జనవరి 2024 లో అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు ఇది సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా జనవరి 9న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

    ప్రభాస్ తన కెరీర్ లో ఫస్ట్ టైమ్ నటిస్తున్న హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్ రాజా సాబ్. ఇందులో ముగ్గురు నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ హీరోయిన్లు.

    © 2026 HindustanTimes