Preity Zinta: తండ్రి ప్రాణం కోసం సిక్సర్లు.. పంజాబ్ కింగ్స్ ఆటగాడి కన్నీటి గాథ.. ప్రీతి జింటా ఎమోషనల్ పోస్ట్!
Preity Zinta: పంజాబ్ కింగ్స్ యువ కెరటం ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ సంచలన ఇన్నింగ్స్ లతో దూసుకెళ్తున్నాడు. సిక్సర్లతో హోరెత్తిస్తున్నాడు. అయితే ఈ బ్యాటింగ్ వెనుక అతను మోయలేనంత భారం ఉంది. ప్రతి పరుగు వెనుక తండ్రికి సంతోషాన్ని అందించాలనే సంకల్పం ఉంది.
Preity Zinta: ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ యంగ్ ఓపెనర్ ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ చేసే ప్రతి పరుగు.. అతని తండ్రికి ఊపిరి పోస్తుంది. అతను కొట్టే ప్రతి బౌండరీ.. తన తండ్రికి ఆక్సిజన్ లా మారుతుంది. అతను బాదే ప్రతి సిక్సర్.. తన తండ్రికి మెడిసిన్ లా పని చేస్తుంది. మైదానంలో చెలరేగుతున్న ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ మనసులో మోయలేనంత బాధ ఉంది.
ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ బ్యాటింగ్
ఐపీఎల్ 2026లో ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ అదరగొడుతున్నాడు. రీసెంట్ గా ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరాటంలో కేవలం 39 బంతుల్లోనే 11 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 80 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచాడు. దీంతో ప్రభ్సిమ్రాన్ ప్రదర్శనపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ప్రశంసలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా పంజాబ్ కింగ్స్ సహ యజమాని, బాలీవుడ్ నటి ప్రీతి జింటా ఈ యువ ఆటగాడి కోసం ఎమోషనల్ పోస్ట్ పెట్టింది.
కన్నీటి కథ
ప్రభ్సిమ్రాన్ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి తెలిస్తే కన్నీళ్లు రాకమానవు. పంజాబ్లోని పాటియాలాలో ఉన్న ప్రభ్సిమ్రాన్ తండ్రి సర్దార్ సుర్జిత్ సింగ్ ప్రస్తుతం కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో పోరాడుతున్నారు. వారానికి మూడుసార్లు ఆయనకు డయాలసిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆసుపత్రి ఖర్చులు, మెడికల్ అప్పులతో కుంగిపోతున్న ఆ ఇంట్లో కేవలం ప్రభ్సిమ్రాన్ బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడే వెలుగు కనిపిస్తుంది.
కొడుకు ఆడుతుంటే
తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యతో ప్రాణాల కోసం పోరాడుతున్న ప్రభ్సిమ్రాన్ తండ్రి తన కొడుకు బ్యాటింగ్ మాత్రం మిస్ కాడు. పంజాబ్ కింగ్స్ మ్యాచ్ ఉన్న సమయంలో సుర్జిత్ సింగ్ ను అతని ఫ్యామిలీ టీవీ ముందు కూర్చోబెడుతుంది. ఆ సమయంలో తన బాధనంతా మర్చిపోయి కొడుకు బ్యాటింగ్ ను సుర్జిత్ ఆస్వాదిస్తాడు. ప్రభ్సిమ్రాన్ సిక్సర్లు కొడితే అక్కడ ఇంట్లో సుర్జిత్ కేరింతలు కొడతాడు.
ప్రీతి జింటా ఎమోషనల్
ప్రభ్సిమ్రాన్ వ్యక్తిత్వాన్ని కొనియాడుతూ ప్రీతి జింటా ఎమోషనల్ అయింది. "ప్రభ్సిమ్రాన్ చాలా మృదుస్వభావి, ఎంతో సంస్కారం ఉన్న వ్యక్తి. ప్రతి ఐపీఎల్ సీజన్లో వాళ్ల అమ్మగారు పంజాబీ స్టైల్ కడి చావల్, భర్తా వండి హోటల్కు తీసుకొచ్చి టీమ్ మొత్తానికి వడ్డిస్తారు’’ అని ప్రీతి జింటా తెలిపింది.
‘‘బెంచ్కే పరిమితమైన రోజుల్లో కూడా ప్రభ్సిమ్రాన్ ఎప్పుడూ ఫిర్యాదు చేయలేదు, ఎప్పుడూ ప్రాక్టీస్కు ఆలస్యంగా రాలేదు. ఇలాంటి మంచి వ్యక్తులు విజయం సాధిస్తుంటే చూడటం చాలా సంతోషంగా ఉంది" అని ప్రీతి పేర్కొంది.
ఐపీఎల్ 2026లో ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ ఇప్పటివరకూ 4 ఇన్నింగ్స్ ల్లో 211 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో రెండు హాఫ్ సెంచరీలున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
