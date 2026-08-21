Prakash Raj Spirit: స్పిరిట్ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ అవుట్.. కన్ఫామ్ చేసిన సందీప్ వంగా బ్రదర్.. రీజన్ ఇదేనా? సైలెంట్గా
Prakash Raj Spirit: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్, సందీప్ రెడ్డి వంగా కాంబినేషన్లో వస్తున్న ‘స్పిరిట్’ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ తప్పుకొన్నారు. ఈ విషయాన్ని సందీప్ సోదరుడు, ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ కన్ఫామ్ చేశారు. దీనికి గల అసలు కారణాలు ఏంటీ? తెర వెనుక ఏం జరిగిందో ఇక్కడ చూసేయండి.
Prakash Raj Spirit: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ ‘స్పిరిట్’ సినిమాకు సంబంధించి ఓ సంచలన విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ తప్పుకొన్నారు. ఈ విషయాన్ని సందీప్ సోదరుడు, ప్రొడ్యూసర్ ప్రయణ్ రెడ్డి వంగా కన్ఫామ్ చేశారు.
స్పిరిట్ నుంచి అవుట్
స్పిరిట్ సినిమా నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ తప్పుకొన్నారని కొంతకాలంగా ప్రచారం సాగింది. తాజాగా ప్రొడ్యూసర్ ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా దీనిపై క్లారిటీనిచ్చారు. అఫీషియల్ గా కన్ఫామ్ చేశారు. అయితే స్పిరిట్ సినిమా నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ తప్పుకోవడానికి గల అసలు కారణం ఇప్పుడు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఆ నిబంధనే కారణమా?
ఫిల్మ్ నగర్ వర్గాల నుంచి అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం.. స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభానికి ముందే ప్రకాష్ రాజ్ కు దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి చేశారని తెలిసింది.
ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తున్న 'స్పిరిట్' సినిమా విడుదలయ్యే వరకు రాజకీయపరమైన వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు, ఇంటర్వ్యూలకు దూరంగా ఉండాలని ప్రకాష్ రాజ్ ను సందీప్ కోరారంటా. ప్రకాష్ రాజ్ చేసే బోల్డ్ పొలిటికల్ కామెంట్లు సినిమా కలెక్షన్లపై, అలాగే వివాదాల రూపంలో ప్రాజెక్ట్ ఇమేజ్పై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందనే ఉద్దేశంతోనే సందీప్ ఈ అభ్యర్థన చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
సంబంధం లేదన్న ప్రకాష్ రాజ్
అయితే సందీప్ రెడ్డి వంగా రిక్వెస్ట్ ను ప్రకాష్ రాజ్ సున్నితంగా తిరస్కరించారని సమాచారం. "నా వ్యక్తిగత రాజకీయ అభిప్రాయాలకు, నటనతో కూడిన వృత్తిపరమైన జీవితానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు" అని ఆయన స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. తన భావప్రకటనా స్వేచ్ఛను పక్కనపెట్టడానికి ఆయన అంగీకరించలేదని సమాచారం.
ఈ విషయంలో ఇద్దరి మధ్య అవగాహన కుదరకపోవడంతో, ఇరువురూ పరస్పర అవగాహనతో విడిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారని అంటున్నారు. ఫలితంగా 'స్పిరిట్' ప్రాజెక్ట్ నుంచి ప్రకాష్ రాజ్ తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది.
ఎవరిని తీసుకుంటారో?
సందీప్ రెడ్డి వంగా తెరకెక్కించే చిత్రాలు ఇప్పటికే బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టిస్తూనే, మరోవైపు తీవ్ర చర్చలకు దారితీస్తుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో నటుల రాజకీయ వ్యాఖ్యల వల్ల సినిమాకు కొత్త సమస్యలు రాకూడదనే ఉద్దేశంతో సందీప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం ప్రకాష్ రాజ్ లేరని నిర్మాత అధికారికంగా ధృవీకరించడంతో, ఆయన స్థానంలో ఏ నటుడిని తీసుకుంటారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఇప్పటికే ప్రకాష్ రాజ్ వాయిస్ తో స్పిరిట్ ఆడియో స్టోరీ టీజర్ రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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