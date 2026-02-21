వారణాసి మూవీతో తిరిగి రావడం సంతోషంగా ఉంది.. బాలీవుడ్ను ఎప్పుడూ వదలాలనుకోలేదు.. నన్ను నెట్టేశారు: ప్రియాంకా చోప్రా
ప్రియాంకా చోప్రా సంచలన కామెంట్స్ చేసింది. బాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ కు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చిందో చెబుతూనే.. వారణాసి మూవీతో ఇండియన్ సినిమాకు తిరిగి రావడం సంతోషంగా ఉందని ఆమె చెప్పింది.
బాలీవుడ్, హాలీవుడ్.. ఈ రెండు ఇండస్ట్రీలలో తనకంటూ ఒక బలమైన స్థానాన్ని ఏర్పరుచుకుని, గ్లోబల్ స్టార్గా విశేషమైన పాపులారిటీ సంపాదించుకున్న అతికొద్ది మంది భారతీయ నటులలో ప్రియాంక చోప్రా ఒకరు. హిందీ సినిమాలో తన కెరీర్ అత్యున్నత స్థాయిలో ఉన్న సమయంలో ఆమె అనూహ్యంగా హాలీవుడ్లో అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ అమెరికా వెళ్లిపోయింది. అయితే దీని వెనుక అసలు కారణం ఏంటో తాజాగా ఆమె ఫస్ట్పోస్ట్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. వారణాసి మూవీతో ఆమె తిరిగి వస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
హాలీవుడ్కు వెళ్లడంపై ప్రియాంక చోప్రా
బాలీవుడ్ నుండి హాలీవుడ్కు మారిన తన ప్రయాణం గురించి ప్రియాంక మాట్లాడుతూ.. "నేను ఎప్పుడూ బాలీవుడ్ను వదిలి వెళ్లాలని అనుకున్నట్లు నాకు గుర్తులేదు. కానీ నేను హిందీ సినిమాల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు అనేక కారణాల వల్ల నాకు అవకాశాలు పరిమితం అయ్యాయనిపించింది. నా పరిధిని విస్తరించుకోవాలని అనుకున్నాను. ఒక కళాకారిణిగా నాకు ఉత్సాహాన్నిచ్చే అవకాశాల కోసం వెతకాల్సిన పరిస్థితికి నన్ను నెట్టేశారు. దాంతో నేను అమెరికాలో అడుగుపెట్టాను. ఇక్కడకి వచ్చి దాదాపు 12 ఏళ్లు అవుతోంది. ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇప్పుడు నేను అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్లను ఎంచుకునే స్థాయికి చేరుకుంటున్నాను అనిపిస్తోంది. కానీ ఇక్కడి వరకు రావడం అంత సులభం కాదు" అని ఆమె పేర్కొంది.
వారణాసి చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది
వారణాసి మూవీతో ప్రియాంక మళ్లీ ఇండియన్ సినిమాకు వస్తోంది. "నాకు నా భారతీయ సినిమాలంటే చాలా ఇష్టం. ఇండియాలో మళ్ళీ 'వారణాసి' సినిమా చేస్తున్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. హాలీవుడ్, బాలీవుడ్.. ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకదాన్నే ఎంచుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తే నేను దాన్ని అస్సలు ఇష్టపడను. నేను ఎప్పుడూ అలా చేయలేదు. నేను రెండు ప్రపంచాలలోనూ ప్రయాణిస్తున్నట్లు భావిస్తాను. రెండు ఇండస్ట్రీలలోనూ పనిచేయడాన్ని నేను బాగా ఆస్వాదిస్తాను. ఈ రెండు సంస్కృతులు ఎలా భిన్నంగా ఉంటాయో, ఈ రెండు పరిశ్రమల్లో పనిచేయడం కూడా అలాగే చాలా రకాలుగా భిన్నంగా ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు నా మెదడు రెండు వేర్వేరు మార్గాల్లో పనిచేయగలదు. కాబట్టి ఇలా ఒకే సమయంలో రెండు చోట్లా పనిచేయడం నిజంగా ఒక ప్రత్యేకమైన, అద్భుతమైన, సరదా అనుభవం" అని ప్రియాంక వివరించింది.
హాలీవుడ్లో ప్రియాంక ఇలా..
2012లో తన మ్యూజిక్ కెరీర్ను ప్రారంభించినప్పుడు ప్రియాంక తొలిసారిగా హాలీవుడ్లో అవకాశాలను అన్వేషించడం మొదలుపెట్టింది. ఆ తర్వాత 'క్వాంటికో' (Quantico) టెలివిజన్ షోలో ప్రధాన పాత్ర పోషించడం ద్వారా వెస్ట్లో ఆమె తన నటనను ప్రారంభించింది. అనంతరం 'బేవాచ్' , 'ది మ్యాట్రిక్స్ రిసరెక్షన్స్' వంటి భారీ చిత్రాలలో సహాయక పాత్రల్లో నటించింది.
ప్రస్తుతం ప్రియాంక సిటాడెల్, హెడ్స్ ఆఫ్ స్టేట్, కార్ల్ అర్బన్తో కలిసి నటిస్తున్న 'ది బ్లఫ్' వంటి భారీ అంతర్జాతీయ ప్రాజెక్ట్లలో ప్రధాన పాత్రలలో నటిస్తూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చుకుంది.
ప్రియాంక చోప్రా రాబోయే ప్రాజెక్ట్లు
ఫ్రాంక్ ఇ. ఫ్లవర్స్ దర్శకత్వం వహించిన 'ది బ్లఫ్' అనేది ఒక పైరేట్ అడ్వెంచర్ ఫిల్మ్. ఇందులో ఇస్మాయిల్ క్రజ్ కార్డోవా, సఫియా ఓక్లీ-గ్రీన్, టెమురా మోరిసన్ కూడా కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 25న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
దీనితో పాటు అగ్ర దర్శకుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న 'వారణాసి' సినిమాలో కూడా ప్రియాంక ఒక ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ సినిమాతో ఆమె ఎనిమిదేళ్ల విరామం తర్వాత తిరిగి భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలోకి అడుగుపెడుతోంది. సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు హీరోగా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న ఈ పాన్ వరల్డ్ చిత్రం ఏప్రిల్ 7, 2027లో థియేటర్లలో భారీ ఎత్తున విడుదల కానుంది.