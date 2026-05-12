Rahul Ramakrishna: చెత్త సినిమాలు తీస్తే థియేటర్లకు ఎవడు వస్తాడు.. వాళ్లను తక్కువ అంచనా వేయకండి: రాహుల్ రామకృష్ణ ట్వీట్
Rahul Ramakrishna: టాలీవుడ్ నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ చిత్ర పరిశ్రమలోని ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఘాటుగా స్పందించారు. కంటెంట్ సరిగా లేకపోతే థియేటర్లు ఖాళీగా ఉండటం సహజమని, ప్రేక్షకులకు సినిమా టెక్నిక్స్ అన్నీ తెలుసని ఆయన హెచ్చరించారు.
Rahul Ramakrishna: టాలీవుడ్ విలక్షణ నటుడు రాహుల్ రామకృష్ణ సోషల్ మీడియా వేదికగా సినిమా ఇండస్ట్రీ తీరుపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. వరుసగా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా పడుతున్న తరుణంలో.. ఆయన చేసిన ఈ ట్వీట్లు ఇప్పుడు చిత్ర పరిశ్రమలో పెద్ద చర్చకు దారితీస్తున్నాయి. ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు రావడం లేదని బాధపడే ముందు మనం అందిస్తున్న కంటెంట్ ఎంత నాసిరకంగా ఉందో ఆలోచించుకోవాలని ఆయన మేకర్స్కు చురకలు అంటించారు.
ప్రేక్షకుల కష్టాలను గుర్తించండి
నేటి కాలంలో ఒక సామాన్యుడు థియేటర్కు వచ్చి సినిమా చూడటం అనేది చిన్న విషయం కాదని రాహుల్ రామకృష్ణ గుర్తుచేశారు.
"మండిపోయే ఎండలు, ట్రాఫిక్ సమస్యలు, పార్కింగ్ ఇబ్బందులు, పెట్రోల్ ధరలు.. వీటన్నింటినీ తట్టుకుని ఒక ప్రేక్షకుడు థియేటర్కు వస్తున్నాడు. అక్కడ కూడా భారీ ధరలు ఉండే స్నాక్స్, ట్యాక్సుల భారం మోయాల్సి వస్తోంది. ఇంతా చేసి థియేటర్లో కూర్చున్న ప్రేక్షకుడిని మీ సినిమా అలరించలేకపోతే, వారు ఇంట్లో నుండి బయటకు రావాలని కోరుకునే హక్కు మీకు లేదు" అని రాహుల్ స్పష్టం చేశారు.
థియేటర్లు ఖాళీగా కనిపిస్తున్నాయంటే, అది మనం చేసే పనిలో ఎంత దారుణంగా విఫలమవుతున్నామో చెప్పడానికి ఒక నిజాయితీతో కూడిన తీర్పు అని ఆయన అభివర్ణించారు.
ప్రేక్షకులను తక్కువ అంచనా వేయకండి
సినిమా అంటే ఏదో ఒక రహస్యమైన కళ అని, అది మాకు మాత్రమే తెలుసనే అహంకారాన్ని వీడాలని రాహుల్ సూచించారు.
"ప్రేక్షకులకు సినిమా తీసే పద్ధతులు తెలియవని, వారు అమాయకులని అనుకోవడం పెద్ద పొరపాటు. డిజిటలైజేషన్ పెరిగిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో కెమెరా ఉంది. సామాన్యులకు కూడా మేకింగ్ టెక్నిక్స్, కెమెరా యాంగిల్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన వచ్చేసింది. చెత్త సినిమాలను గుర్తుపట్టలేనంత అమాయకులు ఎవరూ ఇక్కడ లేరు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
పరిశ్రమలో పాత పద్ధతులు మారాలి
తాను ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడానికి గల కారణాన్ని కూడా రాహుల్ వివరించారు. ఈ సీజన్లో వరుసగా సినిమాలు థియేటర్లలో విఫలమవ్వడం తనను ఆలోచింపజేసిందని ఆయన చెప్పారు.
"పాతబడిపోయిన కథలు, కాలం చెల్లిన పద్ధతులు, ఇండస్ట్రీలో ఉండే కొందరి అహంకారం.. ఇవన్నీ చూస్తుంటే అసహనం కలుగుతోంది. అందుకే నా మనసులోని ఆవేదనను ఇలా ట్విట్టర్ ద్వారా పంచుకుంటున్నాను," అని రాహుల్ రామకృష్ణ వెల్లడించారు.
కేవలం కంటెంట్ బాగుంటేనే జనం థియేటర్లకు వస్తారని, లేదంటే ఓటీటీల కాలంలో థియేటర్ల మనుగడ కష్టమని ఆయన హెచ్చరించారు. నటుడిగా తన బాధ్యతను గుర్తిస్తూనే, వ్యవస్థలోని లోపాలను ఎండగట్టిన రాహుల్ తీరును నెటిజన్లు ప్రశంసిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
రాహుల్ రామకృష్ణ ఎందుకు ట్వీట్ చేశారు?
వరుసగా సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద పరాజయం పాలవ్వడం, పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న పాత పద్ధతుల పట్ల తనకున్న అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేయడానికి ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రేక్షకుల గురించి రాహుల్ రామకృష్ణ ఏమన్నారు?
ప్రేక్షకులు అమాయకులు కాదని, వారికి సినిమా మేకింగ్ టెక్నిక్స్ అన్నీ తెలుసని.. కాబట్టి నాణ్యమైన కంటెంట్ లేకపోతే వారు థియేటర్లకు రారని ఆయన చెప్పారు.
థియేటర్లు ఖాళీగా ఉండటాన్ని రాహుల్ రామకృష్ణ ఎలా చూస్తున్నారు?
థియేటర్లు ఖాళీగా ఉండటం అనేది చిత్ర నిర్మాతలు, దర్శకులు తమ పనిలో విఫలమయ్యారని చెప్పడానికి ఒక నిదర్శనమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More