Petrol Price Hike: వాహనదారులకు షాక్ - ప్రీమియం పెట్రోల్ ధరలు పెంపు..! ఎంతంటే..?
పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో చమురు సంస్థలు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాయి. ప్రీమియం(పవర్) పెట్రోల్ ధరను పెంచాయి. లీటరుకు రూ. 2 నుంచి రూ. 2.30 వరకు పెంచాయి. పెంచిన కొత్త ధరలు ఇవాళ్టి నుంచే (మార్చి 20, 2026) అమలులోకి వచ్చాయి.
ఇరాన్ పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల కారణంగా పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు కొనసాగుతున్నాయి. దీంతో ఇంధన సరఫర వ్యవస్థలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఫలితంగా అంతర్జాతీయంగా చమురు ధరలు ప్రభావితమవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో భారత్ లో కూడా ప్రీమియం(పవర్) పెట్రోల్ ధరలు పెరిగాయి. ఈ మేరకు చమురు సంస్థలు నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.
ప్రీమియం పెట్రోల్ ధరను లీటరుకు రూ. 2 నుంచి రూ. 2.30 వరకు పెంచాయి.కొత్త ధరలు మార్చి 20, 2026 నుంచి అమలులోకి వచ్చాయి. బీపీసీఎల్ స్పీడ్, హెచ్పీసీఎల్ పవర్, ఐఓసీఎల్ ఎక్స్పీ95 ధరలు లీటరుకు రూ.2.09 నుంచి… రూ.2.35కు చేరాయి. అయితే ప్రస్తుతం రెగ్యూలర్ పెట్రోల్ ధరల్లో ఎలాంటి మార్పు లేదని ఆయా చమురు సంస్థలు స్పష్టం చేశాయి.
మెరుగైన ఇంజన్ పనితీరు, మెరుగైన మైలేజ్ కోసం ప్రీమియం పెట్రోల్ను ఉపయోగిస్తారు. దీనిని ప్రధానంగా విలాసవంతమైన (luxury), స్పోర్ట్స్ మరియు హై-పెర్ఫార్మెన్స్ కార్లలో వాడతారు. దీనినే హై-ఆక్టేన్ ఇంధనం లేదా పవర్ పెట్రోల్ అని కూడా పిలుస్తారు.
ఎలాంటి అంతరాయం లేదు - HPCL
ముడి చమురు సరఫరాలో ఎలాంటి అంతరాయం లేదని HPCL(హిందూస్తాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్) స్పష్టం చేసింది. అదనపు నిల్వలు ఇప్పటికే వస్తున్నాయని… సరఫరా స్థిరంగా ఉంటుందని ఓ ప్రకటన ద్వారా తెలిపింది. పెట్రోల్ కొరత పుకార్లను నమ్మవద్దని…. కేవలం అధికారిక సమాచారాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలని ప్రజలకు సూచించింది.