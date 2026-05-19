Ram Charan Salman Aamir: పెద్ది సినిమాకు సుల్తాన్, దంగల్ బ్లూ ప్రింట్స్- రామ్ చరణ్ కామెంట్స్-సల్మాన్, అమీర్కు థ్యాంక్స్
Ram Charan On Salman Khan Sultan Aamir Khan Dangal: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది ట్రైలర్ ముంబైలో అత్యంత ఘనంగా విడుదలైంది. ఈ సందర్భంగా బాలీవుడ్ ఐకానిక్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాలు అయిన 'సుల్తాన్', 'దంగల్' చిత్రాలపై రామ్ చరణ్ చేసిన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
Ram Charan On Salman Khan Sultan Aamir Khan Dangal: 'ఆర్ఆర్ఆర్' సినిమాతో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రామ్ చరణ్, ఇప్పుడు సరికొత్త స్పోర్ట్స్ డ్రామాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాడు. ముంబైలో సోమవారం (మే 18) జరిగిన 'పెద్ది' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో రామ్ చరణ్ హిందీ చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన ఇద్దరు స్టార్ హీరోలపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.
"సుల్తాన్, దంగల్ వంటి చిత్రాలతో మాకు సరికొత్త బాట చూపించిన సల్మాన్ ఖాన్ సర్, అమీర్ ఖాన్ సర్లకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఆ సినిమాలు మా లాంటి మేకర్స్లో ఎంతో నమ్మకాన్ని నింపాయి. భారతీయ సినిమా హిస్టరీలో ఇలాంటి విభిన్నమైన క్రీడా నేపథ్య కథలు గతంలో అద్భుతంగా వర్కవుట్ అయ్యాయి. మేము కూడా అదే నమ్మకంతో, అదే దారిలో ఈ ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టాం" అని రామ్ చరణ్ పేర్కొన్నారు.
బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసిన 'దంగల్', 'సుల్తాన్'
పెద్ది సినిమాకు దంగల్, సుల్తాన్ సినిమాలు బ్లూ ప్రింట్స్ అన్న అర్థంలో రామ్ చరణ్ మాట్లాడారు. బాలీవుడ్ చరిత్రలో 2016లో విడుదలైన 'దంగల్', 'సుల్తాన్' చిత్రాలు క్రీడా ఆధారిత సినిమాలకు సరికొత్త నిర్వచనాన్ని ఇచ్చాయి. అమీర్ ఖాన్ ప్రధాన పాత్రలో నిజ జీవిత కథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన 'దంగల్' భారతదేశంలోనే కాకుండా చైనా బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల సునామీ సృష్టించి, ఏకంగా రూ. 2000 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన తొలి భారతీయ చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది.
ఫోగట్ సిస్టర్స్ జీవిత ఆధారంగా వచ్చిన ఈ సినిమా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. మరోవైపు సల్మాన్ ఖాన్ నటించిన 'సుల్తాన్' కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 623 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి ఆల్టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఈ రెండు సినిమాలు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్తోనే ఇప్పుడు 'పెద్ది' రూపకల్పన జరిగిందని రామ్ చరణ్ స్పష్టం చేశారు.
అస్తిత్వం కోసం 'పెద్ది' ఆరాటం.. బుచ్చిబాబు మ్యాజిక్
'ఉప్పెన' వంటి నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ చిత్రంతో సంచలనం సృష్టించిన దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సాన పెద్ది మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం దర్శకుడు చూపించిన నిబద్ధతను రామ్ చరణ్ అభినందించారు. తన పాత్ర గురించి రామ్ చరణ్ వివరిస్తూ.. ఇది ఒక సామాన్య వ్యక్తి తన గుర్తింపు (Identity) కోసం చేసే పోరాటమని చెప్పారు.
సమాజంలో బ్రతకడానికి ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక అస్తిత్వం కావాలని, ఈ సినిమాలో హీరో ఒక పెద్ద ఆశయం కోసం తన ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ను ఎలా దాటాడు అనేది ఆసక్తికరంగా ఉంటుందని వెల్లడించారు. ఒక క్రాస్ఓవర్ అథ్లెట్గా హీరో ప్రయాణం చాలా సహజంగా సాగుతూనే, పక్కా కమర్షియల్ హంగులతో అలరిస్తుందని నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
పెద్ది రిలీజ్ డేట్
ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా చేయగా, బాలీవుడ్ పాపులర్ యాక్టర్స్ బోమన్ ఇరానీ, దివ్యేందు శర్మతోపాటు జగపతి బాబు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. భిన్నమైన స్పోర్ట్స్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన 'పెద్ది' జూన్ 4వ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
