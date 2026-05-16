Peddi: పెద్ది క్లైమ్యాక్స్తో చాలా పెద్ద రిస్క్ చేశాను.. ఆ 45 నిమిషాలే సినిమాకు ప్రాణం.. పెద్ది ఏడిపిస్తాడు: బుచ్చిబాబు
Peddi: పెద్ది మూవీ క్లైమ్యాక్స్ తో తాను చాలా పెద్ద రిస్క్ చేసినట్లు చెప్పాడు డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు సానా. క్లైమ్యాక్స్ కు దారి తీసే 45 నిమిషాలే సినిమాకు ప్రాణం అని వెల్లడించాడు. పెద్ది మూవీ జూన్ 4 రిలీజ్ కానుండగా.. ఈ నెల 18న ట్రైలర్ రిలీజ్ కాబోతోంది.
Peddi: మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవేటెడ్ పాన్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' (Peddi) పై అంచనాలు రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. మే 18న ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కాబోతుండగా, తాజాగా దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సినిమా క్లైమాక్స్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
రామ్ చరణ్ లాంటి స్టార్ హీరోతో ‘రిస్క్’
తాజాగా తెలుగు 360కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బుచ్చిబాబు సానా మాట్లాడుతూ.. 'పెద్ది' చిత్రంలో ఒక షాకింగ్ ఎలిమెంట్ ఉండబోతోందని, అది క్లైమాక్స్ను ఊహించని మలుపు తిప్పుతుందని వెల్లడించారు.
రామ్ చరణ్ లాంటి ఒక గ్లోబల్ స్టార్ హీరోతో అలాంటి ఎమోషనల్ క్లైమాక్స్ను ప్లాన్ చేయడం చాలా రిస్కీ మూవ్ (సాహసోపేతమైన నిర్ణయం) అని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
బుచ్చిబాబు సానా మాటల్లోనే..
"సినిమాలో ఆ సెగ్మెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రేక్షకులకు 'పెద్దిగాడు' మనసులో ఉండిపోతాడు. వాడిని మర్చిపోవడం ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. ఆ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ వల్లే ఆ క్యారెక్టర్ అంత పవర్ఫుల్గా గుర్తిండిపోతుంది. ప్రేక్షకులు ఆ పాత్రతో ఎంతలా మమేకమవుతారంటే.. వాడు ఏడిస్తే థియేటర్లలో అందరూ ఏడుస్తారు. వాడు గెలిచి పైకి లేస్తే వచ్చే 'హై' మామూలుగా ఉండదు. క్లైమాక్స్కు దారితీసే ఆ చివరి 45 నిమిషాల ప్రయాణమే ఈ సినిమాకు గుండెకాయలాంటిది" అని బుచ్చిబాబు స్పష్టం చేశాడు.
కమర్షియల్ మీటర్ లోనే ఆర్గానిక్ టచ్
అయితే ఈ పెద్ది సినిమా ప్యూర్ ఎమోషనల్ డ్రామాలా కాకుండా, ఒక పక్కా కమర్షియల్ మీటర్లోనే సాగుతుందని బుచ్చిబాబు స్పష్టం చేశారు. ఎమోషన్స్ అన్నీ చాలా సహజంగా వస్తాయని, ఎక్కడా బలవంతంగా ఇరికించినట్లు ఉండవని చెప్పారు. మరి మే 18న రాబోయే ట్రైలర్లో ఈ క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్కు సంబంధించిన ఏమైనా హింట్స్ ఇస్తారేమో చూడాలి.
చిరంజీవి గారికి నెరేషన్ ఇవ్వకుండా తప్పించుకున్నా
ఇక పెద్ది మూవీ నెరేషన్ ను తాను చిరంజీవికి చెప్పకుండా తప్పించుకున్నానని కూడా ఈ సందర్భంగా బుచ్చిబాబు సరదాగా చెప్పారు. చాలాసార్లు ఏదో కాస్తయినా చెప్పరా అని చిరంజీవి అడిగేవారని, కానీ తాను మాత్రం సినిమాలోనే చూడండి సార్ అంటూ తప్పించుకునేవాడనని తెలిపారు. ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు చిరంజీవిని చూస్తే చాలు అనుకునేవాడినని, కానీ ఈ సినిమా మొదలైన తర్వాత చరణ్ ఇంటికి వెళ్తే ఆయన కనిపించకపోతే బాగుండు అని అనుకున్నానని అన్నారు.
చరణ్తో చాలా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్
ఈ సినిమా వల్ల చరణ్ తో చాలా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ పెరిగిందని బుచ్చిబాబు చెప్పారు. షూటింగ్ చివరి రోజు చరణ్ చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారని, గట్టిగా హగ్ చేసుకున్నారని, తనను గుర్తు పెట్టుకోవాలని అన్నారని తెలిపారు. చరణ్ తో మరో సినిమా చేస్తానని, అది ఎవరి ఊహకూ అందని జానర్ అని కూడా చెప్పడం విశేషం.
పెద్ది విశేషాలు
బుచ్చిబాబు సానా డైరెక్ట్ చేసిన పెద్ది మూవీలో జాన్వీ కపూర్ ఫిమేల్ లీడ్ గా నటిస్తోంది. ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందించాడు. వెంకట సతీస్ కిలారు తన వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్లో ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. జూన్ 4న ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.
