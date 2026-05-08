    Peddi Tickets: అమెరికాలో 'పెద్ది' ఊచకోత.. 4 గంటల్లోనే లక్ష డాలర్లు.. పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' రికార్డులు బ్రేక్

    Peddi Tickets: పెద్ది మూవీ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ కాకముందే రికార్డుల ఊచకోత మొదలైంది. నార్త్ అమెరికాలో రామ్ చరణ్ సినిమా 4 గంటల్లోనే లక్ష డాలర్ల మార్క్ అందుకోవడం విశేషం. ఈ లెక్కన ఈ మూవీ జోరు రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

    May 8, 2026, 14:48:43 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Peddi Tickets: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' (Peddi) ఓవర్సీస్ మార్కెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి నార్త్ అమెరికాలో బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన కొద్ది గంటల్లోనే రికార్డుల వేట మొదలైంది. కేవలం 4 గంటల వ్యవధిలోనే ఈ సినిమా 100K డాలర్ల మార్కును దాటి, ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.

    బాక్సాఫీస్ వద్ద చరణ్ ర్యాంపేజ్..

    నార్త్ అమెరికా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విషయంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న టాప్ రికార్డులను 'పెద్ది' తుడిచిపెట్టేస్తోంది. గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'ఓజీ' ($82,681), ఎన్టీఆర్ 'దేవర' ($75,727), అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' ($52,393), ప్రభాస్ 'సలార్' ($40,324) వంటి భారీ చిత్రాలు మొదటి 24 గంటల్లో సాధించిన వసూళ్లను, పెద్ది కేవలం 4 గంటల్లోనే అధిగమించడం విశేషం. మెగా పవర్ స్టార్ మేనియా ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం.

    భారీ స్థాయిలో విడుదల.. 950కిపైగా ప్రీమియర్ షోలు

    నార్త్ అమెరికాలో 'ప్రత్యంగిర సినిమాస్' (Prathyangira Cinemas) ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేస్తోంది. దాదాపు 950కి పైగా ప్రీమియర్ షోలను ప్లాన్ చేయడం ద్వారా, ఒక తెలుగు సినిమాకు అక్కడ లభిస్తున్న అతిపెద్ద రిలీజ్‌లలో ఒకటిగా 'పెద్ది' నిలవబోతోంది.

    అమెరికాతో పాటు సింగపూర్, శ్రీలంక వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా భారీ ఎత్తున విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 3వ తేదీనే అక్కడ గ్రాండ్ ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి.

    నేషనల్ వైడ్ ప్రమోషన్స్.. ఫైనల్ ఎడిట్ సిద్ధం

    వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఫైనల్ ఎడిట్ లాక్ చేసినట్లు సమాచారం. సినిమా అవుట్ పుట్ పట్ల చిత్ర బృందం అత్యంత ధీమాగా ఉంది. ఇక ప్రమోషన్ల విషయంలోనూ తగ్గేదే లేదన్నట్లుగా టీమ్ వ్యవహరిస్తోంది. త్వరలోనే జాతీయ స్థాయిలో భారీ ఈవెంట్లతో సినిమాను ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

    "పెద్ది బాక్సాఫీస్ సునామీ ఇప్పుడే మొదలైంది. కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే 100K డాలర్ల మార్కును అందుకోవడం అనేది రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ క్రేజ్‌కు నిదర్శనం" అని ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పేర్కొన్నారు. ట్రైలర్ రిలీజ్ తర్వాత ఈ మూవీ క్రేజ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. 'పెద్ది' సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా జూన్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అమెరికా వంటి దేశాల్లో జూన్ 3వ తేదీనే ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించబడతాయి.

    2. నార్త్ అమెరికాలో పెద్ది ఏ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది?

    బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన 4 గంటల్లోనే 100K డాలర్లు వసూలు చేసిన మొదటి చిత్రంగా నిలిచింది. పవన్ కళ్యాణ్ 'OG', ఎన్టీఆర్ 'దేవర' వంటి చిత్రాల 24 గంటల బుకింగ్ రికార్డులను ఇది వెనక్కి నెట్టింది.

    3. పెద్ది సినిమాకు దర్శకుడు, సంగీత దర్శకులు ఎవరు?

    ఈ చిత్రానికి 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

    4. పెద్ది సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?

    ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.

      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

