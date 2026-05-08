Peddi Tickets: అమెరికాలో 'పెద్ది' ఊచకోత.. 4 గంటల్లోనే లక్ష డాలర్లు.. పవన్ కళ్యాణ్ 'ఓజీ' రికార్డులు బ్రేక్
Peddi Tickets: పెద్ది మూవీ ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ కాకముందే రికార్డుల ఊచకోత మొదలైంది. నార్త్ అమెరికాలో రామ్ చరణ్ సినిమా 4 గంటల్లోనే లక్ష డాలర్ల మార్క్ అందుకోవడం విశేషం. ఈ లెక్కన ఈ మూవీ జోరు రానున్న రోజుల్లో ఎలా ఉండబోతోందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
Peddi Tickets: గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ బాక్సాఫీస్ వద్ద తన విశ్వరూపం చూపిస్తున్నారు. బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న పాన్ ఇండియా చిత్రం 'పెద్ది' (Peddi) ఓవర్సీస్ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమాకు సంబంధించి నార్త్ అమెరికాలో బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన కొద్ది గంటల్లోనే రికార్డుల వేట మొదలైంది. కేవలం 4 గంటల వ్యవధిలోనే ఈ సినిమా 100K డాలర్ల మార్కును దాటి, ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది.
బాక్సాఫీస్ వద్ద చరణ్ ర్యాంపేజ్..
నార్త్ అమెరికా అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ విషయంలో ఇప్పటివరకు ఉన్న టాప్ రికార్డులను 'పెద్ది' తుడిచిపెట్టేస్తోంది. గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ మోస్ట్ అవేటెడ్ మూవీ 'ఓజీ' ($82,681), ఎన్టీఆర్ 'దేవర' ($75,727), అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' ($52,393), ప్రభాస్ 'సలార్' ($40,324) వంటి భారీ చిత్రాలు మొదటి 24 గంటల్లో సాధించిన వసూళ్లను, పెద్ది కేవలం 4 గంటల్లోనే అధిగమించడం విశేషం. మెగా పవర్ స్టార్ మేనియా ఏ స్థాయిలో ఉందో ఈ గణాంకాలే నిదర్శనం.
భారీ స్థాయిలో విడుదల.. 950కిపైగా ప్రీమియర్ షోలు
నార్త్ అమెరికాలో 'ప్రత్యంగిర సినిమాస్' (Prathyangira Cinemas) ఈ చిత్రాన్ని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా విడుదల చేస్తోంది. దాదాపు 950కి పైగా ప్రీమియర్ షోలను ప్లాన్ చేయడం ద్వారా, ఒక తెలుగు సినిమాకు అక్కడ లభిస్తున్న అతిపెద్ద రిలీజ్లలో ఒకటిగా 'పెద్ది' నిలవబోతోంది.
అమెరికాతో పాటు సింగపూర్, శ్రీలంక వంటి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా భారీ ఎత్తున విడుదల చేసేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. జూన్ 3వ తేదీనే అక్కడ గ్రాండ్ ప్రీమియర్ షోలు పడనున్నాయి.
నేషనల్ వైడ్ ప్రమోషన్స్.. ఫైనల్ ఎడిట్ సిద్ధం
వెంకట సతీష్ కిలారు నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఫైనల్ ఎడిట్ లాక్ చేసినట్లు సమాచారం. సినిమా అవుట్ పుట్ పట్ల చిత్ర బృందం అత్యంత ధీమాగా ఉంది. ఇక ప్రమోషన్ల విషయంలోనూ తగ్గేదే లేదన్నట్లుగా టీమ్ వ్యవహరిస్తోంది. త్వరలోనే జాతీయ స్థాయిలో భారీ ఈవెంట్లతో సినిమాను ప్రేక్షకుల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ రూరల్ స్పోర్ట్స్ డ్రామాపై అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.
"పెద్ది బాక్సాఫీస్ సునామీ ఇప్పుడే మొదలైంది. కేవలం నాలుగు గంటల్లోనే 100K డాలర్ల మార్కును అందుకోవడం అనేది రామ్ చరణ్ గ్లోబల్ క్రేజ్కు నిదర్శనం" అని ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు పేర్కొన్నారు. ట్రైలర్ రిలీజ్ తర్వాత ఈ మూవీ క్రేజ్ మరింత పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'పెద్ది' సినిమా విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?
రామ్ చరణ్ హీరోగా నటిస్తున్న 'పెద్ది' సినిమా జూన్ 4, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. అమెరికా వంటి దేశాల్లో జూన్ 3వ తేదీనే ప్రీమియర్లు ప్రదర్శించబడతాయి.
2. నార్త్ అమెరికాలో పెద్ది ఏ రికార్డులను బద్దలు కొట్టింది?
బుకింగ్స్ ప్రారంభమైన 4 గంటల్లోనే 100K డాలర్లు వసూలు చేసిన మొదటి చిత్రంగా నిలిచింది. పవన్ కళ్యాణ్ 'OG', ఎన్టీఆర్ 'దేవర' వంటి చిత్రాల 24 గంటల బుకింగ్ రికార్డులను ఇది వెనక్కి నెట్టింది.
3. పెద్ది సినిమాకు దర్శకుడు, సంగీత దర్శకులు ఎవరు?
ఈ చిత్రానికి 'ఉప్పెన' ఫేమ్ బుచ్చిబాబు సానా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.
4. పెద్ది సినిమాలో హీరోయిన్ ఎవరు?
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టులో రామ్ చరణ్ సరసన జాన్వీ కపూర్ కథానాయికగా నటిస్తోంది.
