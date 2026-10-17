Ranabaali Collection: రణబాలికి తొలిరోజు షాకింగ్ కలెక్షన్స్- లైగర్, కింగ్డమ్ను దాటలేకపోయిన విజయ్-ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయంటే?
Ranabaali Box Office Collection Day 1: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా మూడోసారి జంటగా నటించిన క్రేజీ పీరియాడిక్ డ్రామా 'రణబాలి' శుక్రవారం థియేటర్లలోకి వచ్చింది. మిశ్రమ స్పందన తెచ్చుకున్న రణబాలికి తొలి రోజు ఎన్ని కోట్లు వచ్చాయి? విజయ్ గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ కలెక్షన్లు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
Ranabaali 1st Day Worldwide Box Office Collection: రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా కాంబినేషన్లో భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా 'రణబాలి' థియేటర్లలో నిన్న అక్టోబర్ 16న అడుగుపెట్టింది. రాహుల్ సాంకృత్యన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందన మూటగట్టుకుంది. గడిచిన కొన్నేళ్లుగా సరైన హిట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న విజయ్ దేవరకొండకు ఈ సినిమా విజయం అత్యంత కీలకంగా మారింది.
తొలిరోజు బాక్సాఫీస్ వద్ద పరిస్థితి ఏంటి?
ట్రేడ్ నివేదికల ప్రకారం 'రణబాలి' చిత్రం భారతదేశంలో తొలిరోజు దాదాపు రూ. 9.25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. టాక్ సాధారణంగా ఉండటంతో తొలిరోజు వసూళ్లు మరీ ఆశాజనకంగా ఏమీ లేవు. విజయ్ దేవరకొండ కెరీర్లో ఇప్పటివరకు అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన 'లైగర్' (రూ. 15.95 కోట్లు) రికార్డును ఈ సినిమా దాటలేకపోయింది.
గత ఏడాది వచ్చిన 'కింగ్డమ్' సాధించిన రూ. 15 కోట్ల ఓపెనింగ్స్ కంటే కూడా రణబాలి వెనుకబడింది. అయితే విజయ్, మృణాల్ ఠాకూర్ నటించిన 'ది ఫ్యామిలీ స్టార్' సినిమా తొలిరోజు వసూలు చేసిన రూ. 5.75 కోట్లతో పోలిస్తే మాత్రం రణబాలికి మెరుగైన కలెక్షన్స్ వచ్చాయని చెప్పుకోవచ్చు.
రణబాలి వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్స్
తొలి రోజు రణబాలి సినిమాకు ఇండియాలో 9.25 కోట్ల నెట్ కలెక్షన్స్ రాగా, రూ. 10.75 కోట్ల షేర్ వసూళ్లు వచ్చాయి. అలాగే, ఓవర్సీస్లో మొదటి రోజున రణబాలి మూవీకి రూ. 5.75 కోట్లు నమోదైనట్లు సమాచారం. ఇక వరల్డ్ వైడ్గా విజయ్ రష్మికల మూడో సినిమా రణబాలికి రూ. 16.50 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వచ్చాయి. 2,515 థియేటర్లలో స్క్రీనింగ్ అవుతోన్న రణబాలి సినిమాకు ఫస్ట్ డే 57 శాతం థియేటరల్ ఆక్యుపెన్సీ నమోదు అయింది.
1870 నాటి కరువు నేపథ్యం - అసలు కథేంటి?
మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై నవీన్ యెర్నేని, వై. రవిశంకర్ నిర్మించిన రణబాలి చిత్రాన్ని టి-సిరీస్ సమర్పించింది. 19వ శతాబ్దంలో, అంటే 1870ల కాలంలో బ్రిటిష్ పాలనలో దక్షిణాదిలో ఏర్పడిన తీవ్ర కరువు పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ కథ సాగుతుంది.
బ్రిటిష్ అధికారుల అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా, తన గ్రామాన్ని కాపాడుకునేందుకు పోరాడిన రణబాలి అనే వీరుడి కథే ఇది. ఇందులో రణబాలిగా విజయ్ దేవరకొండ నటించగా, ఆయన భార్య జయమ్మ పాత్రలో రష్మిక మందన్నా కనిపించారు. హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ బ్రిటిష్ అధికారి 'సర్ థియోడోర్ హెక్టర్' అనే ప్రతి నాయకుడి పాత్రను పోషించారు.
గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ తర్వాత మళ్లీ అదే జోడీ
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా కలసి నటించిన 'గీత గోవిందం' బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించగా, 'డియర్ కామ్రేడ్' ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరూ జోడీగా నటించిన మూడో సినిమా ఇది కావడంతో ఈ కాంబినేషన్పై మొదటి నుంచీ విపరీతమైన క్రేజ్ నెలకొంది. అయితే తెరపై వీరి కేమిస్ట్రీ బాగానే ఉన్నప్పటికీ, కథనం నెమ్మదించిందని విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
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