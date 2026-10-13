Ranabaali Actor: ఆ సీన్ చేస్తూ ఏడ్చేశా- రణబాలిలో క్రూరమైన బ్రిటిష్ అధికారిగా బెనెడిక్ట్- పవన్ సినిమాపై షాకింగ్ కామెంట్స్
Ranabaali Actor: విజయ్ దేవరకొండ, డైరెక్టర్ రాహుల్ సంకృత్యాన్ కాంబినేషన్లో రూపుదిద్దుకున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ పీరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామా ‘రణబాలి’. ఈ సినిమాలో అత్యంత క్రూరమైన పాత్రలో బ్రిటిష్ నటుడు బెనెడిక్ట్ గారెట్ నటించాడు. రణబాలి మూవీ గురించి అతను 'హిందూస్థాన్ టైమ్స్'తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
Ranabaali Actor: 'రణబాలి' ట్రైలర్లో ఓ చిన్న పిల్లాడిని వంట చేసే పెద్ద పాత్రలో వేసే సన్నివేశం చూసి ప్రేక్షకులు షాక్కు గురయ్యారు. ఆ క్రూరమైన బ్రిటీష్ అధికారి పాత్ర పోషించింది బెనెడిక్ట్ గారెట్. అతను ఈ పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ.. "నేను గతంలో కూడా స్వాతంత్య్రానికి పూర్వం నాటి క్రూరమైన బ్రిటిష్ అధికారుల పాత్రలు చేశాను. కానీ 'రణబాలి'లోని ఈ క్యారెక్టర్ వాటన్నింటికంటే అత్యంత క్రూరమైంది’’ అని తెలిపారు.
సీన్ చూసి ఏడ్చా
భారతదేశంలో బ్రిటిష్ పాలకులు ధాన్యాన్ని విదేశాలకు తరలిస్తూ, స్థానికులను ఆకలితో అలమటించేలా చేసిన మానవ నిర్మిత కరువు (Man-made Famine) నేపథ్యంలో ఈ రణబాలి సినిమా తెరకెక్కింది. "ట్రైలర్లోని వైలెంట్ సీన్ చూసి కొందరు ఇది అవసరమా అని అడగవచ్చు. కానీ నాటి నిజ జీవితంలో బ్రిటిష్ వారు చేసిన అకృత్యాలు దీనికంటే చాలా దారుణంగా ఉండేవి. సినిమాలో చూపించే హింస కంటే, అప్పట్లో నిజంగా జరిగిన హింస చాలా భయంకరమైనది. నేను చేసిన ఒక సీన్ చూసి ఏడ్చేశా’’ అని బెనెడిక్ట్ పేర్కొన్నారు.
విజయ్ దేవరకొండతో కాంబినేషన్
విజయ్ దేవరకొండతో పనిచేయడంపై బెనెడిక్ట్ స్పందిస్తూ.. "పవన్ కళ్యాణ్ 'హరిహర వీరమల్లు' కంటే ముందే నేను విజయ్ దేవరకొండతో ఒక సినిమా చేయాల్సి ఉంది, కానీ అది కుదరలేదు. ఇప్పుడు 'రణబాలి' ద్వారా విజయ్, రష్మిక మందన్నలతో కలిసి నటించే అవకాశం దక్కింది" అని చెప్పారు.
హరిహర వీరమల్లుపై కామెంట్స్
తెలుగు భాష, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ గురించి కూడా బెనెడిక్ట్ మాట్లాడారు. "నాకు హిందీ వచ్చు కానీ తెలుగు చాలా విభిన్నమైనది. ఇటాలియన్ భాషలా పొయెటిక్గా ఉంటుంది. పవన్ కళ్యాణ్ 'హరిహర వీరమల్లు' సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు ప్రొడక్షన్ పరంగా కొంత ప్లానింగ్ లోపించేది.
అప్పటికప్పుడు తెలుగు డైలాగ్స్ ఇచ్చి చెప్పమనేవారు. కానీ 'రణబాలి'లో నా డైలాగ్స్ అన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ఉండటం పెద్ద రిలీఫ్. దర్శకుడు రాహుల్ సంకృత్యాన్ నటులను ప్రశాంతంగా ఉంచుతూ వర్క్ రాబట్టుకునే తీరు నాకు బాగా నచ్చింది" అని బెనెడిక్ట్ వెల్లడించారు.
అక్టోబర్ 16న థియేట్రికల్ రిలీజ్
రాహుల్ సంకృత్యాన్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రణబాలి' చిత్రంలో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నలతో పాటు హాలీవుడ్ నటుడు ఆర్నాల్డ్ వోస్లూ (Arnold Vosloo - ది మమ్మీ ఫేమ్), బెనెడిక్ట్ గారెట్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ పీరియాడిక్ ఎపిక్ యాక్షన్ మూవీ ఈ శుక్రవారం (అక్టోబర్ 16, 2026) థియేటర్లలోకి రానుంది.
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