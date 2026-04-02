Ranbir Kapoor Ramayana: ఇది నా ఏడేళ్ల కష్టం.. ప్రతి నిమిషం ఈరోజే గుర్తుకు వచ్చేది: కంటతడి పెట్టిన రామాయణ డైరెక్టర్
Ranbir Kapoor Ramayana: హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా అత్యంత భారీ బడ్జెట్ మూవీ 'రామాయణం' నుంచి 'రామ గ్లింప్స్' టీజర్ విడుదలైంది. రణ్బీర్ కపూర్ శ్రీరాముడిగా కనిపిస్తున్న ఈ టీజర్ లాంచ్లో దర్శకుడు నితేష్ తివారీ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.
భారతీయ చలనచిత్ర రంగంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతున్న మూవీ 'రామాయణం' (Ramayana). నితేష్ తివారీ దర్శకత్వంలో, నమిత్ మల్హోత్రా నిర్మాణంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా నుంచి 'రామ గ్లింప్స్' (Rama Glimpse) టీజర్ను హనుమాన్ జయంతి పర్వదినం సందర్భంగా గురువారం (ఏప్రిల్ 2) విడుదల చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా ఎనిమిది ప్రధాన నగరాల్లో ఈ టీజర్ను ఒకేసారి లాంచ్ చేశారు. ముంబైలో జరిగిన ప్రధాన వేడుకలో దర్శకుడు నితేష్ తివారీ, నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్రా స్వయంగా పాల్గొన్నారు.
ఏడేళ్ల నిరీక్షణ.. కంటతడి పెట్టిన దర్శకుడు
రామాయణ టీజర్ స్క్రీనింగ్ తర్వాత ప్రేక్షకుల్లో వచ్చిన స్పందన చూసి దర్శకుడు నితేష్ తివారీ ఒక్కసారిగా భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. కళ్లలో నీళ్లు తిరుగుతుండగా అతడు తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నాడు.
"ఈ క్షణం కోసం నేను ఏడేళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్నాను. సినిమా తీయడం అనేది ఎంతో ఒంటరి ప్రయాణం.. ఎన్నో ఊహలతో కూడుకున్న ప్రక్రియ. ఈ ఏడేళ్లలో ప్రతి నిమిషం ఈ రోజే గుర్తుకు వచ్చేది.. ప్రేక్షకుల స్పందన ఎలా ఉంటుందో అని ఆందోళన చెందేవాడిని. కానీ ఈరోజు మీ చప్పట్లు, స్పందన చూస్తుంటే నా ఏడేళ్ల కష్టం వృథా పోలేదని అనిపిస్తోంది" అని నితేష్ ఉద్వేగంగా చెప్పాడు.
ఈ సినిమాను ఇంతవరకు తీసుకురావడానికి వందలాది మంది అహోరాత్రులు శ్రమించారని, వారి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నట్లు అతడు తెలిపాడు.
రూ.4000 కోట్ల బడ్జెట్తో రామాయణం
'రామాయణం' మూవీ కేవలం ఒక సినిమా మాత్రమే కాదు.. ఇది ఒక విజువల్ వండర్. సుమారు రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో రెండు భాగాలుగా ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వ్యయంతో నిర్మితమవుతున్న చిత్రాల జాబితాలోనూ చేరింది.
ఈ సినిమాలో నటిస్తున్న స్టార్ల జాబితా కూడా అంతే భారీగా ఉంది.
రణ్బీర్ కపూర్: శ్రీరాముడు.
సాయి పల్లవి: సీతాదేవి
యష్: రావణాసురుడు
సన్నీ డియోల్: హనుమంతుడు
రవి దూబే: లక్ష్మణుడు
రామాయణ టీజర్లో హైలైట్స్
తాజాగా విడుదలైన 'రామ గ్లింప్స్' ప్రధానంగా శ్రీరాముడి పాత్రపైనే దృష్టి సారించినప్పటికీ.. సీతమ్మ, లక్ష్మణుడి పాత్రల తాలూకు చిన్నపాటి మెరుపులు కూడా కనిపించాయి. ముఖ్యంగా టీజర్ చివరలో కన్నడ స్టార్ యష్ పోషించిన రావణాసురుడి పాత్ర, అతని విలాసవంతమైన 'పుష్పక విమానం' నుంచి దిగుతున్న దృశ్యం ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేస్తోంది.
నితేష్ తివారీ రూపొందిస్తున్న ఈ దృశ్య కావ్యం మొదటి భాగం 2026 అక్టోబర్లో (దీపావళి కానుకగా) విడుదల కానుండగా, రెండో భాగం 2027లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ టీజర్ చూస్తుంటే భారతీయ పురాణగాథను వెండితెరపై ప్రపంచస్థాయి ప్రమాణాలతో చూడబోతున్నామనే నమ్మకం కలుగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. రామాయణం సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?
ఈ సినిమాను సుమారు రూ.4000 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తున్నారు. ఇది ఇండియాలోనే అత్యంత ఖరీదైన చిత్రం.
2. ఈ సినిమాలో హనుమంతుడిగా ఎవరు నటిస్తున్నారు?
బాలీవుడ్ యాక్షన్ స్టార్ సన్నీ డియోల్ ఈ చిత్రంలో హనుమంతుడి పాత్రను పోషిస్తున్నారు.
3. రామాయణం పార్ట్-1 ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
ఈ చిత్రం మొదటి భాగం 2026 అక్టోబర్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More