Ranveer Singh: ఆరెస్సెస్ ఆఫీసులో రణ్వీర్ సింగ్.. ధురంధర్ సక్సెస్ తర్వాత మోహన్ భగవత్తో మీటింగ్
Ranveer Singh: ధురంధర్ 2 మూవీ సక్సెస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రణ్వీర్ సింగ్ నాగ్పూర్ లోని ఆరెస్సెస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ను సందర్శించాడు. అక్కడ మోహన్ భగవత్ ను కలిశాడు.
Ranveer Singh: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణవీర్ సింగ్ ప్రస్తుతం కెరీర్ పరంగా తిరుగులేని ఫామ్లో ఉన్నారు. ఆయన నటించిన తాజా చిత్రం 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (Dhurandhar 2) బాక్సాఫీస్ వద్ద కళ్లు చెదిరే వసూళ్లతో ప్రభంజనం సృష్టిస్తోంది. ఈ భారీ విజయోత్సాహంలో ఉన్న రణవీర్.. శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10) నాగ్పూర్లోని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (RSS) ప్రధాన కార్యాలయాన్ని సందర్శించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
మోహన్ భగవత్తో రణవీర్ భేటీ
నాగ్పూర్లోని రేషింబాగ్ ప్రాంతంలో ఉన్న డాక్టర్ హెడ్గేవార్ స్మృతి మందిరాన్ని రణవీర్ సందర్శించారు. ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యవస్థాపకులు కేబీ హెడ్గేవార్, రెండో సర్సంఘచాలక్ ఎంఎస్ గోల్వాల్కర్ స్మారక చిహ్నాల వద్ద ఆయన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా సంఘ్ ప్రతినిధులు ఆయనకు సంస్థ చరిత్రను, హెడ్గేవార్ స్మృతి మందిరం ప్రాముఖ్యతను వివరించారు.
అనంతరం ఆర్ఎస్ఎస్ అధినేత మోహన్ భగవత్తో రణవీర్ సింగ్ ప్రత్యేకంగా భేటీ అయ్యారు. వీరిద్దరూ 'ధురంధర్ 2' సినిమా విజయం గురించి చర్చించడమే కాకుండా, సంఘ్ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలపై చర్చించినట్లు సమాచారం. తెల్లటి కుర్తాలో ఎంతో హుందాగా కనిపించిన రణవీర్ ఫోటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాక్సాఫీస్ వద్ద 'ధురంధర్' సునామీ
గూఢచారి నేపథ్యంలో సాగే ఈ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ భారతీయ సినీ చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలిచింది.
రికార్డు వసూళ్లు: భారత్లో ₹1000 కోట్ల మార్కును దాటిన తొలి బాలీవుడ్ చిత్రంగా 'ధురంధర్ 2' రికార్డు సృష్టించింది.
కథా నేపథ్యం: జస్కిరత్ సింగ్ రంగీ అనే వ్యక్తి, పాకిస్థాన్లోని ఉగ్రవాద నెట్వర్క్ను అంతం చేసేందుకు 'హంజా అలీ మజారీ'గా ఎలా మారాడనేది ఈ సినిమా కథ. కందహార్ విమాన హైజాక్, పార్లమెంట్ దాడి, 26/11 ముంబై దాడుల వంటి వాస్తవ సంఘటనల నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం తెరకెక్కింది.
నటీనటులు: ఈ చిత్రంలో అర్జున్ రాంపాల్, ఆర్. మాధవన్, సంజయ్ దత్, సారా అర్జున్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. యామీ గౌతమ్ అతిథి పాత్రలో మెరిశారు.
రణవీర్ తదుపరి ప్రాజెక్ట్: 'ప్రళయ్'
'ధురంధర్' సక్సెస్ తర్వాత రణవీర్ సింగ్ తన తదుపరి చిత్రం 'ప్రళయ్' (Pralay) కోసం సిద్ధమవుతున్నారు. ఇది జోంబీ వైరస్ నేపథ్యంలో సాగే పోస్ట్-అపోకలిప్టిక్ మూవీ. 'స్కామ్ 1992' ఫేమ్ జై మెహతా ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. రణవీర్ నుంచి వస్తున్న సరికొత్త ప్రయోగం కావడంతో ఈ సినిమాపై అప్పుడే భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
