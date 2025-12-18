హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన దురంధర్-ప్రపంచంలో మూడో సినిమా-బాక్సాఫీస్ బీభత్సం
ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రణ్వీర్ సింగ్ లేటెస్ట్ మూవీ దురంధర్ తగ్గేదే లేదన్నట్లు దూసుకెళ్తోంది. ప్రపంచంలోనే మూడో సినిమాగా కొత్త రికార్డు ఖాతాలో వేసుకుంది. మరి ఆ రికార్డు ఏంటో ఇక్కడ చూసయండి.
రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ స్పై థ్రిల్లర్ దురంధర్ బాక్సాఫీస్ ఊచకోత కొనసాగుతోంది. ఈ మూవీ రికార్డుల వేటలో దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా మరో రికార్డును ఖాతాలో వేసుకుంది ఈ సినిమా. ప్రపంచంలోనే రెండో వీకెండ్ లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో ఇది మూడో స్థానంలో నిలవడం విశేషం.
దురంధర్ కలెక్షన్లు
దురంధర్ తొలి రోజు నుంచి కలెక్షన్ల మోత మోగిస్తూనే ఉంది. రోజులు గడుస్తున్నా కొద్దీ వసూళ్లు పెరుగుతున్నాయి. ఈ మూవీ ఫస్ట్ వీకెండ్ లో 17 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా (సుమారు 158 కోట్ల రూపాయలు) సంపాదించింది. ఆ తర్వాత సోమవారం వచ్చింది. అయినా మూవీ వసూళ్లు మాత్రం తగ్గేదేలేదన్నట్లు సాగిపోయాయి.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా
తన రెండో వీకెండ్ లో రణ్వీర్ సింగ్ హీరోగా చేసిన స్పై థ్రిల్లర్ దురంధర్ తన కలెక్షన్లను మరింత పెంచుకుంది. బాలీవుడ్ బాక్స్ ఆఫీస్ చరిత్రలో కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. దీనితో ఈ చిత్రం ప్రపంచ బాక్స్ ఆఫీస్ వద్ద అంతర్జాతీయ బ్లాక్బస్టర్లను అధిగమించగలిగింది. మొదటి వారం చివరి నాటికి దురంధర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 319 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. ఇందులో అంతర్జాతీయ మార్కెట్ నుండి 7.8 మిలియన్ డాలర్ల సంపాదన కూడా ఉంది.
దురంధర్ రికార్డు
తన రెండవ వీకెండ్ లో (డిసెంబర్ 12-14) దురంధర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 225 కోట్ల రూపాయలను (సుమారు 25 మిలియన్ డాలర్లు) సంపాదించింది. ఇందులో 5.85 మిలియన్ డాలర్ల విదేశీ వసూళ్లు కూడా ఉన్నాయి. దీనితో 10 రోజుల తర్వాత దురంధర్ ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు 544 కోట్ల రూపాయలకు చేరుకున్నాయి. అప్పటి నుండి ఈ చిత్రం మరో 95 కోట్ల రూపాయలను జోడించింది. దీని ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లు ఇప్పుడు 639 కోట్ల రూపాయలు (71 మిలియన్ డాలర్లు). ఇందులో 16 మిలియన్ డాలర్ల విదేశీ వసూళ్లు ఉన్నాయి.
ఆ సినిమాలను దాటి
ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండో వీకెండ్ లో అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన మూడో సినిమాగా దురంధర్ నిలిచింది. తన రెండవ వారాంతంలో ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా 25 మిలియన్ డాలర్లను జోడించింది. ఇది ప్రపంచంలో మూడవ అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా నిలిచింది. బాక్స్ ఆఫీస్ మోజో ప్రకారం.. 'జూటోపియా 2', 'ఫైవ్ నైట్స్ ఎట్ ఫ్రెడ్డీస్ 2' మాత్రమే 30 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేశాయి.
దురంధర్ మూవీ 'వికెడ్: ఫర్ గుడ్' కంటే ఎక్కువ సంపాదించగలిగింది. ఈ ప్రియమైన సీక్వెల్ అదే కాలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 13 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా వసూలు చేసింది. 'ప్రెడేటర్: బాడ్ల్యాండ్స్' (1.5 మిలియన్ డాలర్లు), 'నౌ యు సీ మి: నౌ యు డోంట్' (3 మిలియన్ డాలర్లు), 'జుజుట్సు కైసెన్: ఎగ్జిక్యూషన్' (2.5 మిలియన్ డాలర్లు) వంటి ఇతర పెద్ద చిత్రాల వీకెండ్ వసూళ్లనూ దురంధర్ దాటింది.