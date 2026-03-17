    Rashmika Mandanna: ఆ రోజు విజ్జూ కూడా నా టీమే.. హ‌ల్దీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన ర‌ష్మిక మంద‌న్న‌.. ఇది ఆరంభం మాత్ర‌మే అంటూ

    Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండను పెళ్లి చేసుకున్న రష్మిక మందన్న ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది. పెళ్లికి సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేస్తూనే ఉంది. తాజాగా తమ హల్దీ ఫొటోలను ఈ నేషనల్ క్రష్ షేర్ చేసింది. 

    Mar 17, 2026, 05:39:43 IST
    By Chandu Shanigarapu
    రష్మిక మందన్న, విజయ్ దేవరకొండ వెడ్డింగ్ నేషనల్ లెవల్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారిన సంగతి తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 26న ఉదయ్ పూర్ లోని ఐటీసీ మెమెంటోస్ లో ఈ విరోష్ జంట పెళ్లి చేసుకుంది. ఇప్పటికీ వీళ్ల వివాహం ట్రెండింగ్ లోనే కొనసాగుతోంది. తాజాగా రష్మిక మందన్న తమ హల్దీ ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేసింది.

    హల్దీ ఫంక్షన్లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న
    విరోష్ హల్దీ

    విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న పెళ్లి గ్రాండ్ గా జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఫిబ్రవరి 26న రష్మిక మెడలో విజయ్ మూడు ముళ్లు వేశారు. అంతకంటే ముందు మెహందీ, హల్దీ, సంగీత్ లాంటి ప్రి వెడ్డింగ్ కార్యక్రమాలు జరిగాయి. తాజాగా తమ హల్దీకి సంబంధించిన ఫొటోలను రష్మిక మందన్న పంచుకుంది. ఇందులో విజయ్, రష్మిక నవ్వుతూ చాలా హ్యాపీగా కనిపించారు.

    విజ్జూ నా టీమ్

    ‘‘హల్దీ. అది హల్దీ ప్లస్ హోలీలా సాగింది. మేం రంగులలో బాగా తడిసి ముద్దయ్యాము, ఇప్పటికీ నా జుట్టులో కొద్దిగా ఎరుపు రంగు ఉంది. ఆ రోజు నా టీమ్ బ్రైడ్ అద్భుతమైన సాయంతో అన్ని గేమ్స్ నేనే గెలిచా. విజ్జూ (విజయ్ దేవరకొండ) కూడా ఆ రోజు నా టీమే’’ అని రష్మిక హల్దీ ఫొటోలను పోస్టు చేసింది.

    ఆ వైబ్

    ‘‘మెమెంటోస్ బై ఐటీసీ, ఉదయ్ పూర్ లో పెళ్లి చేసుకున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. ఆ వెన్యూ పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది. ఆ వైబ్, స్టాఫ్, సర్వీస్, ఫుడ్ అన్ని అత్యుత్తమంగా ఉన్నాయి. మేం త్వరలోనే మళ్లీ వస్తాం. మా విజన్ ను అనామిక (డిజైనర్) నిజం చేసింది. వి లవ్యూ. ఒక్కటిగా మా జర్నీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది’’ అని రష్మిక మందన్న పోస్టు చేసింది.

    విరోష్ వెడ్డింగ్

    చాలా కాలంగా ప్రేమలో మునిగి తేలిన విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న ఫిబ్రవరి 26న పెళ్లి చేసుకున్నారు. తెలుగు, కొడవ సంప్రదాయాల్లో వీళ్ల పెళ్లి జరిగింది. ఆ తర్వాత మార్చి 4న హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా రిసెప్షన్ నిర్వహించారు. దీనికి రాజకీయ, సినీ ప్రముఖులు అటెండ్ అయ్యారు.

    గీత గోవిందం, డియర్ కామ్రేడ్ సినిమాల్లో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న కలిసి నటించారు. ఇప్పుడు మరోసారి కలిసి ‘రణబాలి’ మూవీ చేస్తున్నారు. ఇది పీరియాడిక్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా తెరకెక్కుతోంది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్ లో ఈ మూవీ రిలీజ్ కానుంది.

    News/Entertainment/Rashmika Mandanna: ఆ రోజు విజ్జూ కూడా నా టీమే.. హ‌ల్దీ ఫొటోలు షేర్ చేసిన ర‌ష్మిక మంద‌న్న‌.. ఇది ఆరంభం మాత్ర‌మే అంటూ
