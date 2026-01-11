తెలుగు సినిమాతో డెబ్యూ చేసిన రవితేజ హీరోయిన్ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి చేసుకుంది. తన ప్రియుడు స్టెబిన్ బెన్ ను మనువాడింది. ఉదయపూర్లో వీళ్ల వెడ్డింగ్ గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ చెల్లెనే నుపుర్.
రవితేజ సినిమా ‘టైగర్ నాగేశ్వరరావు’తో డెబ్యూ చేసిన హీరోయిన్ నుపుర్ సనన్ పెళ్లి చేసుకుంది. తన ప్రియుడు, సింగర్ స్టెబిన్ బెన్ ను గ్రాండ్ సెరెమనీలో మనువాడింది. ఈ జంట ఉదయపూర్ లో వివాహం చేసుకుంది. అద్భుతమైన క్రైస్తవ వేడుకలతో పెళ్లి జరిగింది. ఈ పెళ్లి ఫొటోలు, వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. స్టార్ హీరోయిన్ కృతి సనన్ చెల్లెనే నుపుర్ సనన్.
వైరల్ వీడియోలు
నుపుర్, స్టెబిన్ పెళ్లి వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. వైట్ డ్రెస్ లో ఈ నవ దంపుతులు మెరిసిపోయారు. ఓ వీడియోలో స్టెబిన్ షాంపైన్ బాటిల్ ను ఓపెన్ చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. నుపుర్ ఆఫ్ షోల్డర్ లేసీ గౌను లో అందంగా కనిపిస్తుంది. ఆమె మెహందీ కూడా చేతుల్లో కనిపిస్తుంది. ఆమె అక్క కృతి సనన్ తో సహా తోడి పెళ్లికూతుర్లందరూ సముద్రపు ఆకుపచ్చ దుస్తులు ధరించారు.
అంతకుముందు నుపుర్ సనన్, స్టెబిన్ సంగీత్ వేడుకల్లో కృతి సనన్ డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోలు తెగ వైరల్ గా మారాయి. చెల్లె పెళ్లికి మందు సంగీత్ లో కృతి సనన్ జోష్ తో స్టెప్పులేసింది. ఈ పెళ్లికి బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు దిశా పటానీ, మౌనీ రాయ్ లు అటెండ్ అయ్యారు. కృతి రూమర్డ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ కబీర్ బాహియా కూడా వెడ్డింగ్ ఫొటో పోస్టు చేశాడు.
తెలుగు సినిమాతో
బాలీవుడ్ లో స్టార్ హీరోయిన్ గా ఎదిగింది కృతి సనన్. నేషనల్ అవార్డు కూడా అందుకుంది. ఆమె చెల్లె నుపుర్ సనన్ కూడా హీరోయిన్ గా సినిమాలు చేసింది. మోడల్ కూడా అయిన నుపుర్ సనన్ 2019లో ఫిల్హల్ మ్యూజిక్ వీడియోలో కనిపించింది. 2023లో పాప్ కౌన్ వెబ్ సిరీస్ లో నటించింది.
రవితేజ హీరోగా 2023లో వచ్చిన టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది నుపుర్ సనన్. ఈ మూవీ అనుకున్నతంగా ఆడలేదు. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది హిందీలో నూరని చెహ్రా అనే సినిమా చేస్తోంది నుపుర్.
డేటింగ్
నుపుర్ సనన్, స్టెబిన్ బెన్ చాలా కాలం నుంచి డేటింగ్ లో ఉన్నారు. కొంత కాలంగా కలిసే జీవించారు. ఇటీవల ఎంగేజ్మెంట్ తో తమ సంబంధాన్ని అఫీషియల్ చేసింది ఈ జోడీ. ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకుని కొత్త లైఫ్ స్టార్ట్ చేశారు నుపుర్, స్టెబిన్.