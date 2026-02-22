Edit Profile
    మా ఇంటి బంగారం వచ్చేస్తోంది.. గ్యాప్ తర్వాత సమంత మూవీ.. రిలీజ్ డేట్ ఇదే.. భర్త ఇచ్చిన కథతో!

    టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత మళ్లీ ఫుల్ లెంగ్త్ లీడ్ రోల్ మూవీతో తెలుగు ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తోంది. ఆమె ప్రధాన పాత్ర పోషించిన మా ఇంటి బంగారం మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను మేకర్స్ ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు. 

    Published on: Feb 22, 2026 3:48 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    టాలీవుడ్ లో ఒకప్పుడు వరుస సినిమాలతో సాగిపోయింది సమంత రూత్ ప్రభు. కానీ మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చింది. 2023లో రిలీజైన ఖుషీ తర్వాత సమంత తెలుగులో మళ్లీ ఫుల్ లెంగ్త్ హీరోయిన్ గా చేస్తున్న సినిమా మా ఇంటి బంగారం. ఈ మూవీ కోసం తెలుగు ఆడియన్స్, ఆమె ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్ ను ఇవాళ మేకర్స్ రివీల్ చేశారు.

    మా ఇంటి బంగారం పోస్టర్ లో సమంత (instagram-Samantha)
    మా ఇంటి బంగారం రిలీజ్ డేట్

    కొంత కాలం గ్యాప్ తర్వాత సమంత తెలుగులో హీరోయిన్ గా చేస్తున్న మూవీ ‘మా ఇంటి బంగారం’. ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ను ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 22) అనౌన్స్ చేశారు. వేసవి కానుకంగా ఈ సినిమా మే 15, 2026న థియేటర్లలోకి రాబోతుందని ప్రకటించారు. సామ్ డైరెక్ట్ తెలుగు మూవీ కోసం ఎదురు చూస్తున్న ఫ్యాన్స్ ఇది గుడ్ న్యూస్.

    బంగారాలు

    మా ఇంటి బంగారం రిలీజ్ డేట్ ను అనౌన్స్ చేస్తూ ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో సమంత ఓ స్పెషల్ పోస్టర్ పంచుకుంది. ఇందులో ఆమె హోమ్లీగా కనిపించింది. ‘‘ఈ సమ్మర్ ల థియేటర్లలో కలుద్దాం బంగారాలు. మా ఇంటి బంగారం ప్రపంచవ్యాప్తంగా మే 15, 2026న గ్రాండ్ గా రిలీజ్ కానుంది’’ అని సమంత ఇన్ స్టాలో పేర్కొంది.

    భర్త కథతో

    సమంత హీరోయిన్ గా నటించడమే కాకుండా మా ఇంటి బంగారం మూవీకి ఆమెనే నిర్మాత కూడా. త్రలాల మూవింగ్ పిక్చర్స్ పై ఈ మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ సినిమాకు సమంత భర్త రాజ్ నిడిమోరు కథ అందంచాడు. మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు నందిని రెడ్డి డైరెక్టర్.

    సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్

    ఇప్పటికే మా ఇంటి బంగారం మూవీ టీజర్ ను రిలీజ్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ టీజర్ కు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. టీజర్ ను బట్టి చూస్తే ఈ సినిమా ఓ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అని అర్థమవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సమంత రెండు షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ చేస్తోంది.

    ఓ వైపు ఇంట్లో కోడలిగా పద్ధతిగా ఉండే సామ్.. బయట యాక్షన్ తో గూండాల పని పడుతుంది. అమాయకంగా నటిస్తూనే ఫైటింగ్ సీన్స్ లో యాక్షన్ మోడ్ లోకి సమంత వెళ్లిపోయింది. మా ఇంటి బంగారం మూవీ సమంతకు మంచి కమ్ బ్యాక్ అవుతుందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి.

