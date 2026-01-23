హై రేంజ్ ఎలివేషన్, ఆఖరికి కామెడీతో ఎండ్, థ్రిల్లింగ్ ట్విస్ట్- సంగీత్ శోభన్ రాకాస గ్లింప్స్ రిలీజ్-నవ్విస్తూ భయపెట్టేలా!

మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ ఫేమ్ సంగీత్ శోభన్ సోలో హీరోగా చేస్తున్న సినిమా రాకాస. కామెడీ హారర్ ఫాంటసీ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమాను మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల నిర్మిస్తున్నారు. తాజాగా ఇవాళ (జనవరి 23) రాకాస గ్లింప్స్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. కామెడీతో పాటు థ్రిల్లింగ్గా రాకాస గ్లింప్స్ సాగింది.
సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్గా దూసుకుపోతున్న మెగా డాటర్ నిహారిక కొణిదెల ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో నిర్మాతగా మంచి గుర్తింపు పొందారు. ఇప్పుడు జీ స్టూడియోస్ సమర్పణలో తన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్తో కలిసి నిహారిక నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘రాకాస’.
సోలో హీరగా సంగీత్ శోభన్
మ్యాడ్, మ్యాడ్ స్క్వేర్ సినిమాలతో అద్భుతమైన నటనతో ఆకట్టుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ హీరో సంగీత్ శోభన్ ఈ చిత్రంతో మొదటి సారి సోలో హీరోగా తెరపైకి రానున్నాడు. హారర్ ఫాంటసీ కామెడీ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన ఈ మూవీకి మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు.
రాకాస సినిమాను ఏప్రిల్ 3న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయనున్నారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన రాకాస టైటిల్ మోషన్ పోస్టర్ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిన విషయమే. ఇక తాజాగా ఇవాళ (జనవరి 23) ‘రాకాస’ గ్లింప్స్ వదిలి అందరిలోనూ చిత్రం మీద ఆసక్తిని రేకెత్తించారు.
వీరుడు ఎవరో తెలిసేలోపు
‘యుగయుగాలుగా ప్రతీ కథలో ఒక సమస్య.. ఆ సమస్యను ఛేదించడానికి ఓ వీరుడు పుడతాడు.. ఆ వీరుడు ఎవరో అని తెలిసేలోపే నిశ్శబ్దంగా పని ముగిస్తాడు.. ఈ కథలో ఆ వీరుడు నేనే’ అంటూ సంగీత్ శోభన్ గురించి ఓ రేంజ్ లెవెల్ ఎలివేషన్ ఇస్తూ రాకాస గ్లింప్స్ సాగింది.
అయితే ఆ తరువాత ఒక్కసారిగా అది కామెడీ, సెటైరికల్ టర్న్ ఇచ్చుకుంది. మరోవైపు పక్కనే అన్ని ఎముకల గూడులు ఉండి కామెడీతోపాటు భయపెట్టేలా ఉంది. గ్లింప్స్ చివరిలో ఓ ఆయుధం సంగీత్ శోభన్ వైపు వచ్చే ట్విస్ట్ ఉత్కంఠను క్రియేట్ చేసింది.
కామెడీతోపాటు థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్
ఇందులో సంగీత్ శోభన్ తన కామెడీ టైమింగ్తో మళ్లీ మెప్పిస్తాడని, అందరినీ ఆకట్టుకుంటాడని ఈ గ్లింప్స్తోనే చెప్పేశారు. రాకాస సినిమాను కామెడీతో పాటు మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎలిమెంట్స్తో భయపెడతారని తెలుస్తోంది.
ఈ ట్రెండ్కి తగ్గట్టుగా కొత్త కథతోనే మరో ప్రయోగం చేస్తున్నట్టుగా రాకాస గ్లింప్స్ చెబుతోంది. ఇక ఇందులో సంగీత్ శోభన్ తనలోని మరో కోణాన్ని చూపించేలా కనిపిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి కామెడీనే ప్రధాన బలం అని ఈ గ్లింప్స్ చెప్పకనే చెబుతోంది.
రాకాస నటీనటులు, సాంకేతిక వర్గం
కామెడీతో పాటుగా ఓ కొత్త పాయింట్ను, కొత్తదనాన్ని చూపించేలా కనిపిస్తోంది. అనుదీప్ దేవ్ సంగీత సారథ్యం వహిస్తోన్న ఈ చిత్రానికి రాజు ఎదురోలు సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు.