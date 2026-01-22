Edit Profile
    OTT Horror Telugu: ఓటీటీలోకి ఇవాళ వచ్చిన తెలుగు హారర్ ఫాంటసీ మిస్టరీ థ్రిల్లర్- 8.1 రేటింగ్- బండ భూతానికి బలయ్యే ఊరు!

    OTT Horror Telugu Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ తెలుగు ఫాంటసీ హారర్ మిస్టరీ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్‌కు వచ్చేసింది. ఈ సినిమాకు ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి పదికి ఏకంగా 8.1 రేటింగ్ వచ్చింది. అంతేకాకుండా చాలా కాలం గ్యాప్ తర్వాత ఈ మూవీలోని హీరో హిట్ కొట్టాడు. మరి బండ భూతానికి బలయ్యే ఊరు కథతో వచ్చిన ఆ మూవీ ఏంటో చూద్దాం.

    Published on: Jan 22, 2026 12:12 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    ఓటీటీలో ప్రతి వారం డిఫరెంట్ జోనర్లతో వివిధ భాషల్లో సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతూ సందడి చేస్తుంటాయి. అయితే, వీటిలో ఏపీ, తెలంగాణ ఓటీటీ ఆడియెన్స్ మాత్రం తెలుగు సినిమాలు కోసం ఎదురుచూస్తుంటారు. ఇందులోనూ హారర్ థ్రిల్లర్ జోనర్స్‌లో వచ్చే సినిమాలకు ఫుల్ క్రేజ్ ఉంటుంది.

    ఓటీటీలో మాత్రం

    ఈ మధ్య కాలంలో సినిమాలు థియేటర్లలో ఎలాంటి టాక్ తెచ్చుకున్న కానీ ఓటీటీలో మాత్రం విడిచిపెట్టకుండా చూస్తున్నారు ప్రేక్షకులు. అలాంటిది తెలుగులో ఓ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ఓటీటీలోకి వస్తుందంటే చాలు అమితమైన ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అవుతోంది.

    ఆది సాయి కుమార్ హిట్ మూవీ

    ఓటీటీ హారర్ థ్రిల్లర్ లవర్స్ కోసమే ఇవాళ ఓ సినిమా వచ్చేసింది. ఆ మూవీనే శంబాల. చాలా కాలం తర్వాత ఆది సాయి కుమార్ హిట్ కొట్టిన సినిమా ఇది. గతేడాది డిసెంబర్ 25న థియేటర్లలో విడుదలైన శంబాల మంచి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకుంది. సినిమాలోని హారర్ ఎలిమెంట్స్‌కు ఆడియెన్స్ అట్రాక్ట్ అయ్యారు.

    8.1 ఐఎమ్‌డీబీ రేటింగ్

    ఫలితంగా ఐఎమ్‌డీబీ నుంచి పదికి ఏకంగా 8.1 రేటింగ్ కూడా సాధించుకుంది శంబాల మూవీ. అయితే, బాక్సాఫీస్ పరంగా మాత్రం పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది శంబాల. ఈ మూవీకి ప్రశంసలు వచ్చినప్పటికీ లాంగ్ రన్‌లో కలెక్షన్స్ పరంగా పెద్దగా ప్రభావం చూపించలేకపోయింది.

    శంబాల కలెక్షన్స్

    రూ. 12 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన శంబాల సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్‌గా 20.21 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్స్ వచ్చినట్లు సమాచారం. అలాగే, ఇండియాలో రూ. 14.94 నెట్ కలెక్షన్స్ వసూలు అయ్యాయి. అంటే ఈ లెక్కన బడ్జెట్‌కు కాస్తా మించి దాదాపుగా హిట్ టాక్ తెచ్చుకుంది శంబాల మూవీ.

    బండ భూతానికి బలయ్యే ఊరు

    ఇకపోతే శంబాల కథ 80వ దశకంలో జరుగుతుంది. 1000 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్న శంబాల గ్రామంలో ఓ ఉల్క పడటంతో అక్కడ పరిస్థితులన్నీ మారుతాయి. ఊరి జనం హత్యలు చేయడం, ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడంతో ఊరికి బండ భూతం పట్టిందని జనం అనుకుంటారు. వరుసగా మనుషులు చస్తూ బండ భూతానికి ఊరంతా బలి అవుతూ ఉంటుంది.

    బండ భూతం నేపథ్యం

    ఈ క్రమంలోనే ఉల్కని పరిశోధించేందుకు ప్రభుత్వం పంపడంతో వచ్చిన విక్రమ్ (ఆది సాయి కుమార్) ఏం తెలుసుకున్నాడు, సైన్స్‌కు మూఢ నమ్మకాలకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎలా చూపించాడు, గ్రామంలోని హత్యలు, ఆత్మహత్యలను ఎలా ఆపగలిగాడు, అసలు బండ భూతం నేపథ్యం ఏంటీ అనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్స్‌తో శంబాల తెరకెక్కింది.

    శంబాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్

    ఇలాంటి శంబాల ఓటీటీలోకి ఇవాళ (జనవరి 22) వచ్చేసింది. జనవరి 22 నుంచి ఆహాలో శంబాల ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. థియేటర్లలో మిస్ అయిన వాళ్లు, హారర్ థ్రిల్లర్స్ ఇష్టపడేవారు ఆహాలో ఓటీటీ రిలీజ్ అయిన శంబాలపై ఎంచక్కా లుక్కేయవచ్చు.

