    బిగ్ బాస్ 12 విజేతగా యూట్యూబర్- 50 లక్షల ప్రైజ్ మనీతోపాటు ఖరీదైన కారు- ఓటీటీ సిరీస్ నుంచి స్టార్ హీరో దర్శన్ మూవీ వరకు!

    ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన బిగ్ బాస్ కన్నడ సీజన్ 12 గ్రాండ్ ఫినాలేలో గిల్లీ నటా విజేతగా నిలిచారు. కిచ్చా సుదీప్ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని అందుకున్న ఈ యూట్యూబర్ భారీ నగదు బహుమతితో పాటు కారును సొంతం చేసుకున్నారు. దీంతో బిగ్ బాస్ కన్నడ 12 విన్నర్ గిల్లీ నటా హాట్ టాపిక్‌గా మారాడు.

    Published on: Jan 19, 2026 11:20 AM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    కన్నడ బుల్లితెర ప్రేక్షకులను గత కొన్ని వారాలుగా అలరిస్తున్న రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ కన్నడ 12 సీజన్ ముగింపు వేడుక ఆదివారం (జనవరి 18) సాయంత్రం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. కలర్స్ కన్నడ, జియో హాట్‌స్టార్ ఓటీటీలో ప్రసారమైన ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేలో, అభిమానులు ఆశించినట్లుగానే పాపులర్ కంటెస్టెంట్ గిల్లీ నటా టైటిల్ విజేతగా నిలిచారు.

    అంచనాలు నిజం చేస్తూ.. గిల్లీ నటా గెలుపు!

    బిగ్ బాస్ హోస్ట్ కిచ్చా సుదీప్ గిల్లీ నటా చేయి పైకెత్తి 12వ సీజన్ విజేతగా ప్రకటించగానే ఆయన ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. సోషల్ మీడియాలో జరిగిన అనధికారిక పోల్స్, వెబ్‌సైట్ సర్వేలు ముందు నుంచే గిల్లీ నటా గెలుస్తారని జోస్యం చెప్పాయి.

    ఓటింగ్ ముగిసిన కొద్ది గంటలకే ఆయన విజయం ఖాయమని నెటిజన్లు సోషల్ మీడియాను ఊపేశారు. తీరా గ్రాండ్ ఫినాలేలో వారి అంచనాలే నిజమయ్యాయి. రక్షిత శెట్టి ఫస్ట్ రన్నరప్‌గా నిలవగా, అశ్విని గౌడ సెకండ్ రన్నరప్‌తో సరిపెట్టుకున్నారు.

    కానుకల వర్షం.. భారీ ప్రైజ్ మనీ!

    ఇక ఫినాలే రేసులో ఉన్న ధనుష్ గౌడ, మ్యూటెంట్ రఘు, కావ్య వరుసగా ఆరు, ఐదు, నాలుగో స్థానాల్లో ఎలిమినేట్ అయ్యారు. ఇక బిగ్ బాస్ కన్నడ 12 సీజన్ విజేతగా నిలిచిన గిల్లీ నటాకు రూ. 50 లక్షల నగదు బహుమతితో పాటు సరికొత్త మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్ కారు లభించింది.

    ఆ కారు ఖరీదు సుమారుగా రూ. 10 నుంచి 20 లక్షల వరకు ఉంటుందని సమాచారం. అలాగే, బిగ్ బాస్ 12 కన్నడ రన్నరప్‌గా నిలిచిన రక్షిత శెట్టికి రూ. 25 లక్షల ప్రైజ్ మనీ దక్కింది.

    ఆరంభం నుంచి కామెడీతో

    ఈ సీజన్ ఆరంభం నుంచే తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో గిల్లీ నటా అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. గొడవల్లో కూడా తన హాస్యాన్ని వదలకుండా ఆయన వ్యవహరించిన తీరు ఫ్యాన్స్‌కు బాగా నచ్చింది. ఒకానొక దశలో ఆయన పాపులారిటీ ఎంతలా పెరిగిందంటే.. ఆయనను సరిగ్గా గుర్తించడం లేదంటూ హోస్ట్ సుదీప్‌ను సైతం ఫ్యాన్స్ సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ చేశారు.

    ఎవరీ గిల్లీ నటా?

    యూట్యూబ్‌లో కామెడీ స్కెచ్‌లతో కెరీర్ ప్రారంభించిన గిల్లీ నటా.. తన ప్రతిభతో అనతి కాలంలోనే గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆ తర్వాత టెలివిజన్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టి ‘కామెడీ కిలాడిగలు సీజన్ 4’లో రన్నరప్‌గా నిలిచారు.

    ‘డాన్స్ కర్ణాటక డాన్స్’, ‘భర్జరీ బ్యాచిలర్స్’ వంటి షోలతో పాటు కొన్ని ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్‌లలోనూ యూట్యూబర్ గిల్లీ నటా నటించారు. స్టార్ హీరో దర్శన్ నటించిన ‘ది డెవిల్’ సినిమాతో వెండితెరపై కూడా మెరిశారు. అయితే, బిగ్ బాస్ సీజన్ 12 గిల్లీ నటాను కన్నడనాట ప్రతి ఇంటికీ చేరువ చేసింది.

    గిల్లీ నటా సంపాదన

    ఇదిలా ఉంటే యూట్యూబర్ నుంచి ఓటీటీ సిరీస్, స్టార్ హీరో దర్శన్‌తో సినిమా వరకు మంచి కెరీర్ సాగించిన గిల్లీ నటా బిగ్ బాస్ కన్నడ 12 ద్వారా సుమారు రూ. 60 నుంచి 70 లక్షల వరకు సంపాదించినట్లు సమాచారం.

