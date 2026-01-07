సంక్రాంతి సినిమాల కష్టాలు.. అటు కోర్టు కేసులు.. ఇటు ప్రమోషన్లు.. ఏ మూవీ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే?
సంక్రాంతి 2026 సినిమాల రిలీజ్ టైమ్ దగ్గరపడుతోంది. ఏకంగా ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ డేట్ ప్రకటింశాయి. కానీ విడుదల తేదీలు దగ్గర పడుతున్నా కొద్దీ ఈ సినిమాలకు కష్టాలు తప్పడం లేదు. కొన్ని కోర్టు కేసులతో, మరికొన్ని ప్రమోషన్ కష్టాలతో ఉన్నాయి.
కొత్త సినిమాలతో సంక్రాంతికి సినీ లవర్స్ కు నిజమైన పండగ వస్తుంది. 2026 సంక్రాంతికి కూడా భారీ స్థాయిలో సినిమాలు రిలీజ్ కు రెడీ అవుతున్నాయి. ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన రాజా సాబ్ నుంచి శర్వానంద్ మూవీ నారీ నారీ నడుమ మురారి వరకు తమిళ డబ్బింగ్ కూడా కలుపుకొని ఏడు సినిమాలు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. కానీ వీటికి రిలీజ్ కష్టాలు తప్పడం లేదు.
కోర్టు కేసు
తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ హీరోగా నటించిన చివరి చిత్రం ‘జన నాయగన్’. ఈ మూవీ జనవరి 9న రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది. కానీ ఇంకా సెన్సార్ బోర్డు నుంచి సర్టిఫికేట్ రాకపోవడంతో ఈ సినిమా మేకర్స్ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై ఈ రోజు తీర్పు వచ్చే అవకాశముంది.
టికెట్ రేట్ల పెంపు కోసం
మరోవైపు చిరంజీవి హీరోగా వస్తున్న ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’, ప్రభాస్ కథానాయకుడిగా నటించిన ‘రాజా సాబ్’ సినిమాలు కూడా కోర్టుకు వెళ్లాయి. తమ టికెట్ల రేట్లను పెంచుకునేందుకు, ప్రీమియర్ షోలకు అనుమతించాలని తెలంగాణ హై కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాయి. ఈ పిటిషన్లపై కూడా ఈ రోజే (జనవరి 7) విచారణ జరగనుంది. ఇందులో రాజా సాబ్ జనవరి 9న, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు జనవరి 12న రిలీజ్ కాబోతున్నాయి.
తెలుగులో లేనట్లేనా?
శివ కార్తికేయన్ సినిమా ‘పరాశక్తి’ కూడా సంక్రాంతి 2026 రేసులో నిలిచింది. ఈ తమిళ సినిమా జనవరి 10న రిలీజ్ కానుంది. ఈ మూవీ ట్రైలర్ కూడా రిలీజైంది. అయితే తెలుగులో మాత్రం ఇంకా ఎలాంటి అప్ డేట్ లేదు. ఈ మూవీ తెలుగు రిలీజ్ పై సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇందులో శ్రీలీల హీరోయిన్.
చప్పుడు లేదు
ఇక రవితేజ హీరోగా నటించిన భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి, నవీన్ పొలిశెట్టి మూవీ అనగనగా ఒక రాజు, శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారీ సినిమాలు కూడా సంక్రాంతి సందర్భంగా రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. కానీ ఇప్పటి వరకూ ప్రమోషన్ల పరంగా అంతగా చప్పుడు లేదు. భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి మూవీ ట్రైలర్ ఈ రోజు రిలీజ్ కానుంది.
మరోవైపు నవీన్ పొలిశెట్టి, మీనాక్షి చౌదరి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. కానీ ఇంకా ట్రైలర్ రిలీజ్ కాలేదు. నారీ నారీ నడుమ మురారీ మూవీ సంగతి కూడా అంతే. మరి ఈ సంక్రాంతికి అనుకున్నట్లుగానే అన్ని సినిమాలు రిలీజ్ అవుతాయా? ఏదైనా లాస్ట్ మినిట్ లో రేసు నుంచి తప్పుకుంటుందా? అన్నది చూడాలి.