పటౌడీ ప్రిన్సెస్ x సూపర్ మ్యాన్- గుర్రపు పందాలు, హాలీవుడ్ స్టార్ హీరోతో సారా అలీ ఖాన్-లోపల ఆ సూట్ వేసుకున్నాడేమో చూడంటూ!
Sara Ali Khan Henry Cavill At Royal Ascot: లండన్లో జరిగిన రాయల్ ఎస్కాట్ గుర్రపు పందాల వేడుకలో బాలీవుడ్ బ్యూటీ సారా అలీ ఖాన్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. హాలీవుడ్ సూపర్మ్యాన్ హెన్రీ కావిల్ను ఆమె ఇక్కడ కలవడంతో.. పటౌడీ యువరాణి, గ్లోబల్ స్టార్ల క్రేజీ కాంబినేషన్ ఫోటోలు తెగ వైరల్ అవుతున్నాయి.
Sara Ali Khan Henry Cavill At Royal Ascot: బాలీవుడ్ పటౌడీ ల్యాండ్ యువరాణి సారా అలీ ఖాన్, హాలీవుడ్ స్టార్ హీరో, 'సూపర్ మ్యాన్' ఫేమ్ హెన్రీ కావిల్ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపిస్తే ఎలా ఉంటుంది? కచ్చితంగా ఇరు దేశాల సినిమా అభిమానులకు ఇది ఒక పెద్ద కనుల పండుగే.
రాయల్ ఎస్కాట్ ఈవెంట్లో
బ్రిటన్లోని బార్క్షైర్లో ప్రతి ఏటా రాజ కుటుంబం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించే 'రాయల్ ఎస్కాట్' (Royal Ascot) గుర్రపు పందాల వేడుకలో ఈ అరుదైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. అంతర్జాతీయ లగ్జరీ వాచ్ బ్రాండ్ 'లాంగినెస్' (Longines) సౌజన్యంతో జరిగిన ఈ రాయల్ ఈవెంట్లో వీరిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫోటోలు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తున్నాయి.
రాయల్ లుక్లో మెరిసిన సారా
ఈ హై-ప్రొఫైల్ ఈవెంట్ కోసం సారా అలీ ఖాన్ పక్కా రాయల్ స్టైల్ను ఎంచుకున్నారు. ఐవరీ కలర్ ఫార్మల్ స్కర్ట్ సూట్, దానికి మ్యాచింగ్ ఫాసినేటర్ (బ్రిటిష్ స్టైల్ క్యాప్), చేతిలో క్లాస్ప్ పర్స్ ధరించి పక్కా లండన్ లేడీలా మెరిసిపోయారు.
బ్రిటన్ రాజకుటుంబానికి చెందిన కింగ్ చార్లెస్ III, క్వీన్ కెమిల్లా, ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ ప్రిన్స్ విలియం, ప్రిన్సెస్ కేథరిన్ (కేట్ మిడిల్టన్) వంటి ప్రపంచ స్థాయి ప్రముఖులు హాజరైన ఈ వేడుకలో సారా తనదైన శైలిలో గ్లామర్ మెరుపులు మెరిపించారు.
'సూపర్మ్యాన్'తో పటౌడీ ప్రిన్సెస్
లాంగినెస్ బ్రాండ్ తమ అధికారిక సోషల్ మీడియా పేజీలో "టైమ్లెస్ ఎలిగాన్స్" అనే క్యాప్షన్తో సారా, హెన్రీ కావిల్ కలిసి ఉన్న ఫోటోలను షేర్ చేసింది. హాలీవుడ్లో జస్టిస్ లీగ్, మ్యాన్ ఆఫ్ స్టీల్ చిత్రాలతో గ్లోబల్ ఐకాన్గా మారిన హెన్రీ కావిల్ను మన బాలీవుడ్ బ్యూటీ కలవడంతో నెటిజన్లు క్రేజీ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
"పటౌడీ ప్రిన్సెస్ x సూపర్ మ్యాన్ కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది" అని ఒకరు రాయగా, "హెన్రీ కావిల్ లోపల సూపర్మ్యాన్ సూట్ వేసుకున్నాడేమో చూడు" అంటూ కొందరు సరదాగా జోకులు పేల్చుతున్నారు.
డబుల్ ధమాకాగా
ఇటీవలే సారా తండ్రి సైఫ్ అలీ ఖాన్ సైతం లండన్ లోని ప్రతిష్టాత్మక వించెస్టర్ కాలేజ్ తన తండ్రి (నవాబ్ మన్సూర్ అలీ ఖాన్ పటౌడీ)ని సత్కరించినందుకు భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. ఇప్పుడు సారా లండన్ వేదికగా అంతర్జాతీయ స్టార్లతో మెరవడం పటౌడీ అభిమానులకు డబుల్ ధమాకాగా మారింది.
తండ్రితో సారా అలీ ఖాన్ సినిమా
సారా అలీ ఖాన్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, గత ఏడాది 'స్కై ఫోర్స్', 'మెట్రో... ఇన్ దినో' చిత్రాలతో మెప్పించిన ఈ బ్యూటీ, ఈ ఏడాది ఇప్పటికే 'పతి పత్ని ఔర్ వో దో' సినిమాతో ప్రేక్షకులను పలకరించారు. ప్రస్తుతం ఆయుష్మాన్ ఖురానాతో కలిసి ధర్మా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న స్పై కామెడీ మూవీ 'ఉడ్తా తీర్' లో నటిస్తున్నారు.
ఈ చిత్రం ద్వారా ఆకాష్ ఎ కౌశిక్ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నారు. త్వరలోనే తన తండ్రి సైఫ్ అలీ ఖాన్తో కలిసి ఒక క్రేజీ ప్రాజెక్ట్లో సారా నటించనున్నట్లు బాలీవుడ్ సమాచారం.
హెన్రీ కావిల్ గత చిత్రాలు
మరోవైపు హెన్రీ కావిల్ 2021లో 'జాక్ స్నైడర్స్ జస్టిస్ లీగ్', 2022లో 'బ్లాక్ ఆడమ్' చిత్రాల్లో చివరిగా సూపర్మ్యాన్ పాత్రలో కనిపించారు. ఆ తర్వాత జేమ్స్ గన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'సూపర్మ్యాన్' చిత్రం నుంచి డేవిడ్ కోరెన్స్వెట్ ఆ బాధ్యతలను అందుకున్నారు.
ఓటీటీ సిరీస్తో
ఈ ఏడాది 'ఇన్ ద గ్రే' సినిమాతో అలరించిన హెన్రీ కావిల్.. ప్రస్తుతం స్పై ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ సిరీస్ 'ఎనోలా హోమ్స్ 3', 'వోల్ట్రాన్', 'హైలాండర్' వంటి భారీ హాలీవుడ్ చిత్రాల షూటింగ్లతో బిజీగా ఉన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More