    ధురంధర్ 2పై సీరియల్ హీరోయిన్ రివ్యూ- వీడియో కాల్‌లో సీన్స్ చూశానని చెప్పిన రూపాలి గంగూలీ- ఎలా ఉన్నాయంటే?

    'ధురంధర్' చిత్రానికి సీక్వెల్ వచ్చేయనుంది. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ధురంధర్ ది రివేంజ్ సినిమా అప్‌డేట్స్‌ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, తాజాగా సీరియల్ హీరోయిన్ రూపాలీ గంగూలీ ధురంధర్ 2పై రివ్యూ ఇవ్వడం వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Feb 12, 2026 2:28 PM IST
    By Chetupelli Sanjiv Kumar, Hyderabad
    బాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో గత ఏడాది సెన్సేషన్ సృష్టించిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'ధురంధర్' (Dhurandhar). ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా ఏకంగా రూ. 1,300 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించి సరికొత్త రికార్డులను నెలకొల్పింది.

    ధురంధర్ 2పై రివ్యూ

    ఇప్పుడు ఈ చిత్రానికి సీక్వెల్‌గా 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' (Dhurandhar: The Revenge) ఆడియెన్స్ ముందుకు రానుందనే విషయం తెలిసిందే. ధురంధర్ 2 టీజర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి ట్రైలర్ కోసం ఫ్యాన్స్ కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీరియల్ హీరోయిన్ రూపాలీ గంగూలీ పంచుకున్న విశేషాలు, ధురంధర్ 2పై ఇచ్చిన రివ్యూ సినిమాపై అంచనాలను రెట్టింపు చేశాయి.

    వీడియో కాల్‌లో సీక్వెల్ ఝలక్!

    రూపాలీ గంగూలీ సోదరుడు విజయ్ గంగూలీ ఈ చిత్రానికి కొరియోగ్రాఫర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 'ధురంధర్'లోని పాపులర్ సాంగ్స్ 'షరారత్', 'ఫాస్లా'ను ఆయనే కంపోజ్ చేశారు. తాజాగా ఎన్డీటీవీ (NDTV)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో రూపాలీ గంగూలీ మాట్లాడుతూ.. సీక్వెల్‌కు సంబంధించిన కొన్ని సన్నివేశాలను తాను ముందే చూశానని వెల్లడించారు.

    వీడియో కాల్‌లో ఉన్నప్పుడు

    "విజయ్ ఈ సినిమా ఎడిటింగ్ పనుల్లో ఉన్నప్పుడు మేము వీడియో కాల్‌‌లో ఉన్నాము. అప్పుడు అతను నాకు కొన్ని షాట్స్ చూపించాడు. అవి చూసి నేను షాక్ అయ్యాను. 'వావ్.. ఏమా విజువల్స్!' అని మురిసిపోయాను. మళ్లీ రివైండ్ చేసి చూపించమని అడిగి మరీ చూశాను. ప్రతి ఫ్రేమ్ అద్భుతంగా ఉంది. పార్ట్-1ను థియేటర్‌లో రెండుసార్లు చూశాను, ఇప్పుడు పార్ట్-2 కోసం అస్సలు ఆగలేకపోతున్నాను" అని రూపాలీ గంగూలీ తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు.

    రెట్టింపు యాక్షన్.. గట్టి పోటీ!

    ఆదిత్య ధర్ తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రంలో రణ్‌వీర్ సింగ్ ఒక భారతీయ గూఢచారి (Agent Hamza) పాత్రలో అదరగొట్టారు. పాకిస్థాన్‌లోని ఉగ్రవాద నెట్‌వర్క్‌ను కూల్చే మిషన్‌లో భాగంగా ఆయన సాగించే పోరాటం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.

    మార్చి 19న రిలీజ్

    అక్షయ్ ఖన్నా, సంజయ్ దత్, ఆర్. మాధవన్, అర్జున్ రాంపాల్ వంటి భారీ తారాగణంతోపాటు సారా అర్జున్ ధురంధర్ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఇక ఈ మూవీ సీక్వెల్ 'ధురంధర్: ది రివెంజ్' మార్చి 19న విడుదల కానుంది.

    © 2026 HindustanTimes