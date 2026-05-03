Shahrukh Helps Deepika: కడుపుతో ఉన్న దీపికా చేయి పట్టుకుని మెట్లు ఎక్కించిన షారుఖ్ ఖాన్.. ఓల్డ్ వైన్లాగా అంటూ!
Shahrukh Khan Helps Pregnant Deepika Padukone: రెండోసారి గర్భవతి అయిన దీపికా పదుకొణెను మెట్లు ఎక్కేందుకు షారుఖ్ ఖాన్ సహాయం చేసిన తీరు ఇంటర్నెట్లో నెటిజన్ల మనసు దోచుకుంటుంది. ఈ సంఘటనకు కింగ్ మూవీ సేట్ వేదికగా మారింది. షారుఖ్, దీపికా జంటపై నెటిజన్స్, ఫ్యాన్స్ పలు విధాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
Shahrukh Khan Helps Deepika Pregnant Padukone On King Set: బాలీవుడ్ బాద్షా షారుఖ్ ఖాన్ కేవలం తెరపైనే కాదు, నిజజీవితంలోనూ 'కింగ్' అనిపించుకున్నారు. రెండోసారి గర్భవతి అయిన దీపికా పదుకొణె ప్రస్తుతం ఆయనతో కలిసి 'కింగ్' చిత్రంలో నటిస్తున్న విషయం తెలిసిందే.
దీపికాకు అండగా నిలిచిన దృశ్యం
అయితే, కింగ్ షూటింగ్ విరామ సమయంలో మెట్లు ఎక్కుతున్న దీపికాకు షారుఖ్ తన చేయి అందించి వెన్నంటే నిలిచిన దృశ్యం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. దీపికా పదుకొణె చేయి పట్టుకుని షారుఖ్ నడిపించిన తీరుకు ఇంటర్నెంట్ ఫిదా అవుతుంది. నలుపు రంగు షర్ట్, ప్యాంట్ ధరించిన షారుఖ్, తన కో-స్టార్ పట్ల చూపిన ఈ ధోరణి ఆయనలోని 'జెంటల్మెన్'ను మరోసారి పరిచయం చేసింది.
వెల్లువెత్తుతున్న ప్రశంసలు
ఈ వీడియో చూసిన అభిమానులు షారుఖ్పై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. "అందుకే ఆయన కింగ్ ఖాన్ అయ్యారు" అని ఒకరు, "గ్రీన్ ఫ్లాగ్ మెన్ అంటే ఇలాగే ఉంటారు" అని మరొకరు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వీరిద్దరూ కలిసి నటించిన 'ఓం శాంతి ఓం', 'చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్', 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్' వంటి సినిమాల జ్ఞాపకాలను అభిమానులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
దర్శకుడి ఆగ్రహం.. లీకులకు అడ్డుకట్ట
ఈ షారుఖ్, దీపికా జంట వెండితెరపై ఓల్డ్ వైన్లాగా రోజురోజుకూ మరింతగా అలరిస్తోందని నెటిజన్లు మురిసిపోతున్నారు. మరోవైపు, షూటింగ్ కింగ్ మూవీ నుంచి షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా ఫొటోలు లీక్ అవ్వడంపై దర్శకుడు సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే.
సౌత్ ఆఫ్రికా షెడ్యూల్కు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వేగంగా వైరల్ అవడంతో ఆయన స్పందించారు. "దయచేసి 'కింగ్' సినిమాకు సంబంధించిన లీక్డ్ కంటెంట్ను షేర్ చేయకండి. మీకు అద్భుతమైన సినిమా అనుభూతిని అందించేందుకు మా టీమ్ రేయింబవళ్లు శ్రమిస్తోంది. బిగ్ స్క్రీన్ మీద వచ్చే సర్ప్రైజ్ కోసం వేచి చూడండి" అని సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఎక్స్ (ట్విట్టర్) వేదికగా విజ్ఞప్తి చేశారు.
'కింగ్' గురించి మరిన్ని విశేషాలు
ఈ భారీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ కింగ్ మూవీలో షారుఖ్ కుమార్తె సుహానా ఖాన్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తోంది. వీరితో పాటు అభిషేక్ బచ్చన్, రాణి ముఖర్జీ వంటి స్టార్ నటీనటులు ఈ ప్రాజెక్టులో భాగమయ్యారు. రెడ్ చిల్లీస్ ఎంటర్టైన్మెంట్, మార్ఫ్లిక్స్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో షారుఖ్ ఒక అండర్ వరల్డ్ డాన్గా, సుహానా ఆయన శిష్యురాలిగా కనిపిస్తారని సమాచారం.
2023లో 'పఠాన్', 'జవాన్' చిత్రాలతో రూ. 2000 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ సాధించిన షారుఖ్ ఖాన్ 'కింగ్' కోసం కఠినంగా శ్రమిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది క్రిస్మస్ కానుకగా కింగ్ చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
