    సంక్రాంతికి నవ్వులు గ్యారెంటీ.. శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారీ టీజర్ రిలీజ్.. రిలీజ్ డేట్, టైమ్ ఇదే

    శర్వానంద్ నటించిన నారీ నారీ నడుమ మురారీ మూవీ టీజర్ వచ్చేసింది. సంక్రాంతికి రిలీజ్ కాబోతున్న ఈ సినిమా నవ్వులు గ్యారెంటీ అని తేల్చేసింది. మూవీ జనవరి 14న సాయంత్రం 5.49 గంటలకు రానుండటం విశేషం.

    Published on: Dec 22, 2025 6:30 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    శర్వానంద్ నటించిన బైకర్ మూవీ రిలీజ్ వాయిదా పడినా అతని నెక్ట్స్ మూవీ నారీ నారీ నడుమ మురారీ మాత్రం అనుకున్న సమయానికే రానుంది. సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ మూవీ టీజర్ ను సోమవారం (డిసెంబర్ 22) మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఇద్దరు ప్రేయసిల మధ్య నలిగిపోయే పాత్రలో నవ్వులు పూయిస్తున్నాడు శర్వానంద్.

    సంక్రాంతికి నవ్వులు గ్యారెంటీ.. శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారీ టీజర్ రిలీజ్.. రిలీజ్ డేట్, టైమ్ ఇదే
    సంక్రాంతికి నవ్వులు గ్యారెంటీ.. శర్వానంద్ నారీ నారీ నడుమ మురారీ టీజర్ రిలీజ్.. రిలీజ్ డేట్, టైమ్ ఇదే

    నారీ నారీ నడుమ మురారీ టీజర్

    శర్వానంద్, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న మూవీ నారీ నారీ నడుమ మురారీ. ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ లో బాలకృష్ణ ఇదే టైటిల్ తో మూవీ తీసి హిట్ కొట్టాడు. ఇప్పుడు సంక్రాంతికి ఈ కొత్త మూవీ రిలీజ్ కానుంది. టీజర్ లో ఇద్దరు భామలతో ప్రేమాయణం నడిపే పాత్రలో శర్వానంద్ మెప్పించాడు. సామజవరగమన మూవీని డైరెక్ట్ చేసిన రామ్ అబ్బరాజే ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేశాడు.

    సామజవరగమన ఎంతలా నవ్వించిందో మనకు తెలుసు. దీంతో ఈ నారీ నారీ నడుమ మురారీపైనా అంచనాలు పెరిగిపోయాయి. ఓ అమ్మాయితో ప్రేమలో ఉన్న శర్వా జీవితంలోకి అతని పాత గర్ల్‌ఫ్రెండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత అతని జీవితం ఎలాంటి మలుపు తిరిగిందన్నది ఈ సినిమాలో చూడొచ్చు. కామెడీ పాత్రలో శర్వా అదరగొట్టబోతున్నట్లు టీజర్ చూస్తే తెలుస్తోంది.

    నారీ నారీ నడుమ మురారీ రిలీజ్ డేట్, టైమ్

    శర్వానంద్ నటించిన నారీ నారీ నడుమ మురారీ సినిమా రిలీజ్ డేట్ తోపాటు టైమ్ ను కూడా మేకర్స్ అనౌన్స్ చేయడం విశేషం. ఈ సినిమాను జనవరి 14న సాయంత్రం 5.49 గంటలకు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్లు చెప్పారు. ఈ సినిమాలో శర్వానంద్, సంయుక్త, సాక్షితోపాటు నరేష్, సునీల్, సత్య, సుదర్శన్, సంపత్ రాజ్ లాంటి వాళ్లు కూడా నటించారు.

    ఇప్పటికే సంక్రాంతికి ది రాజా సాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు, భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తిలాంటి సినిమాలు రానుండటంతో వాటి మధ్య ఈ నారీ నారీ నడుమ మురారీ మూవీ ఎలా రాణిస్తుందన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. గతంలో ఓసారి శతమానం భవతితో సంక్రాంతికి వచ్చి హిట్ కొట్టిన అతడు.. ఈసారి ఏం చేస్తాడో చూడాలి.

