Shakti Kapoor: హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ తండ్రి మరణించాడని వార్తలు- అలా క్లారిటీ ఇచ్చిన శక్తి కపూర్- కేసు పెడతానంటూ!
Shakti Kapoor Death Rumours Clarity: హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ తండ్రి బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు శక్తి కపూర్ మరణించారంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంపై స్వయంగా ఆయనే స్పందించారు. తాను ఆరోగ్యంగా, క్షేమంగా ఉన్నానని చెబుతూ పుకార్లకు చెక్ పెట్టారు. అలాగే, కేసులు పెడాతనని వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
Shakti Kapoor Death Rumours Clarity: బాలీవుడ్లో విలన్గా, కమెడియన్గా తనదైన ముద్ర వేసిన శక్తి కపూర్ గురించి గురువారం (మే 5) ఉదయం నుంచి ఒక షాకింగ్ వార్త నెట్టింట వైరల్ అయింది. శక్తి కపూర్ ఇక లేరంటూ కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాల్లో పోస్టులు రావడంతో అభిమానులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారు.
వాస్తవానికి సినీ ప్రముఖులపై ఇలాంటి 'డెత్ హోక్స్' (మరణించినట్లు పుకార్లు పుట్టించడం) రావడం కొత్తేమీ కాకపోయినా, శక్తి కపూర్ విషయంలో ఇది తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న ఫోన్ కాల్స్, మెసేజ్లతో ఆయన కుటుంబ సభ్యులు కూడా విసిగిపోయారు.
పుకార్లను కొట్టిపారేసిన శక్తి కపూర్
ఈ తప్పుడు ప్రచారం ముదురుతుండటంతో శక్తి కపూర్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఒక వీడియోను విడుదల చేస్తూ తన ఆరోగ్యంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. వైలెట్ కలర్ వెస్ట్ ధరించి, ఎంతో ఉత్సాహంగా కనిపించిన ఆయన.. "హలో అందరికీ నమస్కారం. నా మరణం గురించి వస్తున్న వార్తలన్నీ అబద్ధం. నేను చాలా ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నాను. దయచేసి ఇలాంటి పుకార్లను నమ్మకండి, పట్టించుకోకండి" అని శక్తి కపూర్ పేర్కొన్నారు.
కేవలం వివరణ ఇవ్వడంతోనే ఆయన ఆగలేదు. తనపై తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చేసిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. "ఇది ఏమాత్రం మంచి పద్ధతి కాదు. దీనిపై నేను సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయబోతున్నాను" అని 73 ఏళ్ల ఈ నటుడు శక్తి కపూర్ హెచ్చరించారు.
ఊపిరి పీల్చుకున్న అభిమానులు
శక్తి కపూర్ వీడియో చూసిన తర్వాత ఆయన అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. "టైగర్ ఈజ్ అలైవ్.. మీరు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి" అంటూ కామెంట్లతో తమ ప్రేమను చాటుకుంటున్నారు. అదే సమయంలో సెలబ్రిటీల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడే ఇలాంటి ఫేక్ న్యూస్ క్రియేటర్లపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నాలుగు దశాబ్దాల ప్రస్థానం.. 700 సినిమాలు
కాగా, శక్తి కపూర్ కెరీర్ గురించి చెప్పాలంటే అదొక సుదీర్ఘ ప్రయాణం. దాదాపు 40 ఏళ్లకు పైగా సినీ పరిశ్రమలో కొనసాగుతున్న ఆయన, సుమారు 700 చిత్రాల్లో నటించారు. 'రాజా బాబు'లో నందు పాత్ర అయినా, 'అందాజ్ అప్నా అప్నా'లో క్రైమ్ మాస్టర్ గోగో పాత్ర అయినా ఆయనకే చెల్లుతుంది.
శ్రద్ధా కపూర్ తండ్రి
విలన్గా భయపెడుతూనే, కామెడీతో పొట్టచెక్కలయ్యేలా నవ్వించడం కూడా శక్తి కపూర్ శైలి. ఇక శక్తి కపూర్ వారసురాలిగా ఆయన కూతురు శ్రద్ధా కపూర్ ప్రస్తుతం బాలీవుడ్ టాప్ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా దూసుకుపోతోంది. గతేడాది విడుదలైన శ్రద్ధా కపూర్ చిత్రం 'స్త్రీ-2' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. మొత్తానికి సాహో హీరోయిన్ శ్రద్ధా కపూర్ తండ్రి శక్తి కపూర్ మరణ పుకార్లకు చెక్ పడింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శక్తి కపూర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎలా ఉంది?
శక్తి కపూర్ పూర్తి ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉన్నారు. తన మరణం గురించి వస్తున్నవన్నీ కేవలం పుకార్లేనని ఆయన స్వయంగా స్పష్టం చేశారు.
2. శక్తి కపూర్ తప్పుడు వార్తలపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోనున్నారు?
తమపై అవాస్తవ ప్రచారం చేసిన వారిపై సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయనున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు.
3. శక్తి కపూర్ నటించిన ముఖ్యమైన సినిమాలు ఏవి?
రాజా బాబు, అందాజ్ అప్నా అప్నా, చాల్ బాజ్, హంగామా, భాగమ్ భాగ్ వంటి వందలాది సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో ఆయన నటించారు.
- ABOUT THE AUTHOR
