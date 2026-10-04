Singeetham Srinivasa Rao: చివరి వరకూ- సింగీతం లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ టైటిల్ ఇదే- కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ స్టోరీ!
Singeetham Srinivasa Rao: కొందరు సినిమాలతో బతికేస్తారు.. కానీ కొందరేమో సినిమాలకే బతుకునిస్తారు. ఆ రెండో కోవకు చెందిన అత్యంత అరుదైన వ్యక్తి సింగీతం శ్రీనివాసరావు. ఆయన చివరి శ్వాస వరకూ సినిమా గురించే ఆలోచించారు. సింగీతం లాస్ట్ స్క్రిప్ట్ టైటిల్ ను చెప్తూ నాగ్ అశ్విన్ పెట్టిన స్టోరీ వైరల్ గా మారింది.
Singeetham Srinivasa Rao: కాలానికంటే ముందే ఊహించి, తరాలు గుర్తుండిపోయేలా సినిమాలు తీసిన అద్భుత డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాస రావు. శనివారం (అక్టోబర్ 3) రాత్రి కన్నుమూసిన ఆయన.. చివరి శ్వాస వరకూ సినిమా గురించే ఆలోచించారు. తన లాస్ట్ మూవీ స్క్రిప్ట్ టైటిల్ ను నాగ్ అశ్విన్ తో సింగీతం పంచుకున్నారు.
సింగీతం లాస్ట్ స్క్రిప్ట్
94 ఏళ్ల వయసులోనూ మెగాఫోన్ పట్టి, తన ప్రయోగాన్ని కొనసాగించారు సింగీతం శ్రీనివాసరావు. నాగ్ అశ్విన్ ప్రొడ్యూసర్ గా ‘సింగ్ గీతం’ అనే మ్యూజికల్ ఎక్స్ పెరిమెంట్ మూవీని తెరకెక్కంచారు. ఆ తర్వాత కూడా ఆయన తన స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేస్తూనే వచ్చారు. తన కొత్త స్క్రిప్ట్ టైటిల్ ను నాగ్ అశ్విన్ కు పంపించారు.
టైటిల్ ఇదే
సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూసిన నేపథ్యంలో ఆయన చివరి స్క్రిప్ట్ టైటిల్ ను నాగ్ అశ్విన్ వెల్లడించారు. తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో సింగీతం పంపించిన మెసేజ్ ను నాగ్ అశ్విన్ పెట్టారు. ‘‘నా స్క్రిప్ట్ కొత్త టైటిల్ ‘ఏ ఫ్రూట్ కట్స్ ది నైఫ్’’’ అని సింగీతం సెప్టెంబర్ 5, 2026న పంపించిన మెసేజ్ ను నాగ్ అశ్విన్ బయటపెట్టారు.
అదే ప్రయోగం
సింగీతం తన కొత్త స్క్రిప్ట్ విషయంలోనూ ప్రయోగాన్ని వదల్లేదు. సాధారణంగా పండును కత్తితో కోస్తాం. కానీ ఆయన తన స్క్రిప్ట్ కు కత్తినే కోసే పండు అనే అర్థం వచ్చేలా ఇంగ్లీషులో టైటిల్ పెట్టారు. ఇప్పుడు నాగ్ అశ్విన్ పెట్టిన ఈ స్టోరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. చివరి శ్వాస వరకూ సినిమా గురించే ఆలోచించిన మహానుభావుడు సింగీతం అని నెటిజన్లు ఎమోషనల్ అవుతున్నారు.
నటనలోనూ అదుర్స్
సింగీతం శ్రీనివాస రావు లెజెండరీ డైరెక్టర్ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఆయనలో ఓ మంచి నటుడు కూడా ఉన్నారు. 1978లో వచ్చిన ‘పంతులమ్మ’ సినిమాలో సింగీతం తొలిసారి కనిపించారు. ఆ తర్వాత ‘ఆంధ్ర కేసరి’ (1983)లోనూ నటించారు. 1990లో వచ్చిన మైఖేల్ మదన కామరాజు మూవీలోని ఓ సాంగ్ లో మెరిశారు.
అల్లు అర్జున్ తాతయ్యగా
సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత తిరిగి అల్లు అర్జున్ తాతయ్యగా బిగ్ స్క్రీన్ పైకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు సింగీతం. 2010లో వచ్చిన వరుడు సినిమాలో హీరోకు తాతగా నటించారు. కుటుంబ సంబంధాలు, పెళ్లి విలువలను చెప్పే క్యారెక్టర్లో అదరగొట్టారు. ఆ తర్వాత ‘చిన్ని చిన్ని ఆశ’, ‘కంచె’ సినిమాల్లో కనిపించారు. చివరగా 2024లో వచ్చిన ‘భలే ఉన్నాడే’ చిత్రంలో నటించారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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