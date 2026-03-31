Singer: హైదరాబాద్ లైవ్ షోలో అభిమానిపై ఉమ్మేసిన సింగర్- నీ చెల్లి పెళ్లికి కట్నంగా ఇవ్వమంటూ బూతులు- అర్పిత్ బాలా వివరణ!
Singer Arpit Bala Clarity On Spits At Fan: హైదరాబాద్లోని కింగ్డమ్ క్లబ్ అండ్ కిచెన్లో జరిగిన కచేరీలో గాయకుడు అర్పిత్ బాలా వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. వేదికపై నుంచి అభిమానిపై ఉమ్మివేయడం, బూతులు తిట్టడం వంటి విషయాలు పెద్ద చర్చనీయాంశమయ్యాయి. ఈ ఘటనపై అర్పిత్ బాలా స్పందిస్తూ తన వైపు వెర్షన్ వినిపించారు.
2025లో వచ్చిన 'బర్గద్' పాటతో ఓవర్ నైట్ స్టార్గా మారిన సింగర్ అర్పిత్ బాలా. తాజాగా హైదరాబాద్లో జరిగిన తన లైవ్ కాన్సెర్ట్లో అర్పిత్ బాలా చేసిన పని ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెన్సేషన్గా మారింది. ప్రదర్శన ఇస్తుండగా ఎవరో బాటిల్ విసరడంతో ఆగ్రహానికి గురైన అర్పిత్ బాలా సదరు అభిమానిపై ఉమ్మివేసి నానా రచ్చ చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రెండు వర్గాలుగా విడిపోయారు.
అసలేం జరిగింది?
మార్చి 28న హైదరాబాద్లోని 'కింగ్డమ్ క్లబ్ అండ్ కిచెన్'లో అర్పిత్ బాలా కచేరీ జరుగుతోంది. ప్రదర్శన మధ్యలో ఉండగా ప్రేక్షకుల నుంచి ఎవరో ఒక ప్లాస్టిక్ బాటిల్ను స్టేజ్ మీదకు విసిరారు. అది నేరుగా అర్పిత్ కంటికి తగిలింది. దీంతో ఒక్కసారిగా సహనం కోల్పోయిన అర్పిత్ బాలా బాటిల్ విసిరిన వ్యక్తిని వేలెత్తి చూపిస్తూ బూతులు లంకించుకున్నారు.
వైరల్ అవుతున్న వీడియోల ప్రకారం.. అర్పిత్ ఆ బాటిల్ను తిరిగి వారిపైకే విసిరి, "ఇటు చూడు.. ఏమైంది? భయమేస్తుందా?" అంటూ అసభ్య పదజాలంతో దూషించారు. అంతటితో ఆగకుండా సదరు అభిమాని వైపు ఉమ్మివేశారు. "దీన్ని తీసుకెళ్లి నీ చెల్లెలి పెళ్లిలో కట్నంగా ఇవ్వు" అంటూ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. వెంటనే సెక్యూరిటీని పిలిచి ఆ వ్యక్తిని బయటకు పంపేయాలని ఆదేశించారు.
క్లారిటీ ఇచ్చిన అర్పిత్ బాలా
ఈ ఘటనపై తీవ్ర విమర్శలు రావడంతో, అర్పిత్ తన యూట్యూబ్ ఛానెల్ ద్వారా స్పందించారు. "ఇది వివరణ కాదు, కేవలం నా వైపు ఏం జరిగిందో మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను" అని అర్పిత్ బాలా పేర్కొన్నారు.
"మొదటి నాలుగు పాటల వరకు అంతా బాగానే ఉంది. అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. కానీ, హఠాత్తుగా ఒక బాటిల్ వచ్చి నా కంటికి తగిలింది. అంతకుముందే వారు ఒకటి రెండు బాటిళ్లు విసిరారు. కంటికి తగలడంతో నా ఫ్లో దెబ్బతిని విపరీతమైన కోపం వచ్చింది. ఆవేశంలో నేను అలా ప్రవర్తించాను" అని అర్పిత్ బాలా తెలిపారు.
అవమానం మాత్రమే కాదు
"ఎవరైనా రెచ్చగొట్టినప్పుడు పెద్ద మనసుతో ఉండటం అందరికీ చెప్పడానికి బాగుంటుంది. కానీ, ముఖం మీద ఏదైనా విసిరినప్పుడు అది కేవలం అవమానం మాత్రమే కాదు, ప్రాణాపాయం కూడా (Safety Hazard). ఆ క్షణంలో ఉద్వేగానికి లోనై ఉమ్మివేశాను.. అలా చేసి ఉండకూడదు. కానీ మీరు హద్దులు దాటినప్పుడు నేను మౌనంగా ఉంటానని ఆశించకండి" అని అర్పిత్ బాలా స్పష్టం చేశారు.
ఎవరీ అర్పిత్ బాలా?
హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్కు చెందిన అర్పిత్ బాలా పూర్తి పేరు అర్పిత్ బాలబంతరాయ్. 2025లో విడుదలైన 'బర్గద్' పాట సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ఈయనకు విపరీతమైన క్రేజ్ వచ్చింది.
45 లక్షల మందికి పైగా
ప్రస్తుతం స్పాటిఫైలో నెలకు 45 లక్షల మందికి పైగా వినేవారు ఉండగా, సోషల్ మీడియాలో దాదాపు 9.7 లక్షల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. 'రక్లో తుమ్ చుపాకే', 'ఇక్ కుడీ', 'నహాని' వంటి పాటలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అర్పిత్ బాలా తన తదుపరి లైవ్ కాన్సర్ట్ను మే 9న ముంబైలో నిర్వహించనున్నారు.
- ABOUT THE AUTHOR
