Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sreeleela: అలా సినిమాలు చేస్తూనే డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశాను.. ఒక్కోసారి పిచ్చెక్కేది: శ్రీలీల కామెంట్స్

    Sreeleela:శ్రీలీల ఇటు  గ్లామర్ ప్రపంచంలో స్టార్ హీరోయిన్‌గా వెలుగుతూనే.. మరోవైపు అత్యంత కఠినమైన ఎంబీబీఎస్ ను పూర్తి చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. తన రెండు విభిన్న ప్రపంచాల మధ్య తాను చేసిన పోరాటం, పట్టుదల గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.

    Apr 15, 2026, 14:52:11 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Sreeleela: టాలీవుడ్‌లో ‘ఎనర్జీ బాంబ్’గా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీలీల.. కేవలం వెండితెరకే పరిమితం కాకుండా తన వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలోనూ అంతే వేగంగా దూసుకుపోతోంది. ఇటీవల ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ‘డాక్టర్ శ్రీలీల’గా పట్టా అందుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. బాలీవుడ్ బబుల్‌కి ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన ప్రయాణంలోని కష్టనష్టాలను పంచుకుంది. ఒకే సమయంలో కెమెరా ముందు డ్యాన్స్ చేయడం, మేకప్ తీసేసి మెడికల్ బుక్ పట్టుకోవడం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను బయటపెట్టింది.

    "మనసును ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాలి"

    సినిమాలు, చదువు.. ఈ రెండింటినీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారని అడగ్గా, శ్రీలీల చాలా మెచ్యూరిటీతో సమాధానం ఇచ్చింది. "ఈ ప్రయాణానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది సంకల్పం, సహనం. ఒక విషయం నుంచి మరో విషయానికి మారినప్పుడు మనసును ‘ఆన్ అండ్ ఆఫ్’ చేయడం నేర్చుకోవాలి. కొన్ని రోజులైతే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుందేమో అనిపించేది. షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉండి, ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ చదువుకోవాలి. కానీ ఆ ఒత్తిడిని కూడా నేను ఆస్వాదించాను" అని ఆమె వెల్లడించింది.

    వైద్యం అంటే ప్రాణం.. అందుకే ఈ కష్టం

    గ్లామర్ ప్రపంచంలో ఇంత పేరు వచ్చాక కూడా డాక్టర్ కావాలనే పట్టుదల ఎందుకు? అనే ప్రశ్నకు శ్రీలీల తనదైన శైలిలో వివరణ ఇచ్చింది. తనకు వైద్య శాస్త్రం అంటే చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఇష్టమని, ఆ సబ్జెక్టుపై ఉన్న మక్కువతోనే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గలేదని చెప్పింది.

    "నేను డాక్టర్‌గా ఉండటాన్ని ప్రేమిస్తాను. అందుకే నా ఖాళీ సమయమంతా చదువుకే కేటాయించాను. ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు సంతృప్తిని, ఒక లక్ష్యాన్ని ఇస్తుంది" అని ఈ ‘డాక్టర్ బ్యూటీ’ మనసులోని మాటను బయటపెట్టింది.

    శ్రీలీల కెరీర్

    కేవలం కొన్నేళ్ల వ్యవధిలోనే శ్రీలీల అగ్ర హీరోల సరసన అవకాశాలు దక్కించుకుంది. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’లో నటించిన ఆమె.. త్వరలో బాలీవుడ్ అరంగేట్రానికి కూడా సిద్ధమవుతోంది. ముంబైలోని డి.వై. పాటిల్ మెడికల్ కాలేజీ నుండి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆమె గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు, ఆమె స్నాతకోత్సవానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. ఒక చేత్తో స్టెతస్కోప్, మరో చేత్తో సినిమా స్క్రిప్ట్ పట్టుకున్న ఆమె పట్టుదల చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. శ్రీలీల మెడికల్ చదువు పూర్తయిందా?

    అవును, శ్రీలీల ముంబైలోని డి.వై. పాటిల్ యూనివర్సిటీ నుండి తన ఎంబీబీఎస్ (MBBS) డిగ్రీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 2026 ఫిబ్రవరిలో ఆమె తన పట్టాను అందుకున్నారు.

    2. నటన, చదువును శ్రీలీల ఎలా మేనేజ్ చేసేవారు?

    షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఆమె విశ్రాంతి తీసుకోకుండా చదువుకునేవారని, తన మనసును సినిమా సెట్ నుంచి మెడికల్ బుక్స్‌కు మార్చుకోవడంలో (Switch on and off) ఎంతో క్రమశిక్షణ పాటించానని ఆమె తెలిపారు.

    3. శ్రీలీల ప్రస్తుత సినిమాలు ఏమిటి?

    శ్రీలీల ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’లో కనిపించారు. అలాగే సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా లేదా కార్తీక్ ఆర్యన్ సరసన బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

    4. శ్రీలీల వైద్య వృత్తిని కొనసాగిస్తారా?

    ఆమెకు వైద్య శాస్త్రం అంటే చాలా ఇష్టమని, డాక్టర్‌గా ఉండటాన్ని ప్రేమిస్తానని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం తన ప్రాధాన్యత సినిమాలకే ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా తన వైద్య పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    recommendedIcon
    Home/Entertainment/Sreeleela: అలా సినిమాలు చేస్తూనే డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశాను.. ఒక్కోసారి పిచ్చెక్కేది: శ్రీలీల కామెంట్స్
    Home/Entertainment/Sreeleela: అలా సినిమాలు చేస్తూనే డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశాను.. ఒక్కోసారి పిచ్చెక్కేది: శ్రీలీల కామెంట్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes