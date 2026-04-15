Sreeleela: అలా సినిమాలు చేస్తూనే డాక్టర్ చదువు పూర్తి చేశాను.. ఒక్కోసారి పిచ్చెక్కేది: శ్రీలీల కామెంట్స్
Sreeleela:శ్రీలీల ఇటు గ్లామర్ ప్రపంచంలో స్టార్ హీరోయిన్గా వెలుగుతూనే.. మరోవైపు అత్యంత కఠినమైన ఎంబీబీఎస్ ను పూర్తి చేయడం సామాన్యమైన విషయం కాదు. తన రెండు విభిన్న ప్రపంచాల మధ్య తాను చేసిన పోరాటం, పట్టుదల గురించి తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది.
Sreeleela: టాలీవుడ్లో ‘ఎనర్జీ బాంబ్’గా పేరు తెచ్చుకున్న శ్రీలీల.. కేవలం వెండితెరకే పరిమితం కాకుండా తన వ్యక్తిగత లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలోనూ అంతే వేగంగా దూసుకుపోతోంది. ఇటీవల ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి ‘డాక్టర్ శ్రీలీల’గా పట్టా అందుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. బాలీవుడ్ బబుల్కి ఇచ్చిన తాజా ఇంటర్వ్యూలో తన ప్రయాణంలోని కష్టనష్టాలను పంచుకుంది. ఒకే సమయంలో కెమెరా ముందు డ్యాన్స్ చేయడం, మేకప్ తీసేసి మెడికల్ బుక్ పట్టుకోవడం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలను బయటపెట్టింది.
"మనసును ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేయాలి"
సినిమాలు, చదువు.. ఈ రెండింటినీ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారని అడగ్గా, శ్రీలీల చాలా మెచ్యూరిటీతో సమాధానం ఇచ్చింది. "ఈ ప్రయాణానికి ముఖ్యంగా కావాల్సింది సంకల్పం, సహనం. ఒక విషయం నుంచి మరో విషయానికి మారినప్పుడు మనసును ‘ఆన్ అండ్ ఆఫ్’ చేయడం నేర్చుకోవాలి. కొన్ని రోజులైతే నాకు పిచ్చెక్కిపోతుందేమో అనిపించేది. షూటింగ్లో బిజీగా ఉండి, ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ చదువుకోవాలి. కానీ ఆ ఒత్తిడిని కూడా నేను ఆస్వాదించాను" అని ఆమె వెల్లడించింది.
వైద్యం అంటే ప్రాణం.. అందుకే ఈ కష్టం
గ్లామర్ ప్రపంచంలో ఇంత పేరు వచ్చాక కూడా డాక్టర్ కావాలనే పట్టుదల ఎందుకు? అనే ప్రశ్నకు శ్రీలీల తనదైన శైలిలో వివరణ ఇచ్చింది. తనకు వైద్య శాస్త్రం అంటే చిన్నప్పటి నుండి చాలా ఇష్టమని, ఆ సబ్జెక్టుపై ఉన్న మక్కువతోనే ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గలేదని చెప్పింది.
"నేను డాక్టర్గా ఉండటాన్ని ప్రేమిస్తాను. అందుకే నా ఖాళీ సమయమంతా చదువుకే కేటాయించాను. ఆ సబ్జెక్ట్ నాకు సంతృప్తిని, ఒక లక్ష్యాన్ని ఇస్తుంది" అని ఈ ‘డాక్టర్ బ్యూటీ’ మనసులోని మాటను బయటపెట్టింది.
శ్రీలీల కెరీర్
కేవలం కొన్నేళ్ల వ్యవధిలోనే శ్రీలీల అగ్ర హీరోల సరసన అవకాశాలు దక్కించుకుంది. ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’లో నటించిన ఆమె.. త్వరలో బాలీవుడ్ అరంగేట్రానికి కూడా సిద్ధమవుతోంది. ముంబైలోని డి.వై. పాటిల్ మెడికల్ కాలేజీ నుండి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో ఆమె గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు, ఆమె స్నాతకోత్సవానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో భారీగా ట్రెండ్ అయ్యాయి. ఒక చేత్తో స్టెతస్కోప్, మరో చేత్తో సినిమా స్క్రిప్ట్ పట్టుకున్న ఆమె పట్టుదల చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. శ్రీలీల మెడికల్ చదువు పూర్తయిందా?
అవును, శ్రీలీల ముంబైలోని డి.వై. పాటిల్ యూనివర్సిటీ నుండి తన ఎంబీబీఎస్ (MBBS) డిగ్రీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. 2026 ఫిబ్రవరిలో ఆమె తన పట్టాను అందుకున్నారు.
2. నటన, చదువును శ్రీలీల ఎలా మేనేజ్ చేసేవారు?
షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఆమె విశ్రాంతి తీసుకోకుండా చదువుకునేవారని, తన మనసును సినిమా సెట్ నుంచి మెడికల్ బుక్స్కు మార్చుకోవడంలో (Switch on and off) ఎంతో క్రమశిక్షణ పాటించానని ఆమె తెలిపారు.
3. శ్రీలీల ప్రస్తుత సినిమాలు ఏమిటి?
శ్రీలీల ఇటీవల పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’లో కనిపించారు. అలాగే సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా లేదా కార్తీక్ ఆర్యన్ సరసన బాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
4. శ్రీలీల వైద్య వృత్తిని కొనసాగిస్తారా?
ఆమెకు వైద్య శాస్త్రం అంటే చాలా ఇష్టమని, డాక్టర్గా ఉండటాన్ని ప్రేమిస్తానని చెప్పారు. అయితే ప్రస్తుతం తన ప్రాధాన్యత సినిమాలకే ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో సేవా కార్యక్రమాల ద్వారా తన వైద్య పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.
