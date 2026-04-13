    OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈ వారమే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. మొత్తం 15 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. పూర్తి లిస్ట్ ఇదే

    OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈవారం అంటే ఏప్రిల్ 13-19 మధ్య రాబోతున్న క్రేజీ సినిమాల జాబితా విడుదలైంది. పవన్ కళ్యాణ్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా, విజయ్ వర్మ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, హాలీవుడ్ సెన్సేషన్ 'యూఫోరియా' సహా మరిన్ని విశేషాలు మీకోసం.

    Apr 13, 2026, 11:13:08 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    OTT Releases This Week: వేసవి సెలవులు మొదలవుతున్న తరుణంలో ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్స్ ప్రేక్షకులకు బోర్ కొట్టకుండా భారీగా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ తో ముందుకు రాబోతున్నాయి. నెట్‌ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, జియో హాట్‌స్టార్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఈ వారం వైవిధ్యమైన కంటెంట్‌ను అందిస్తున్నాయి. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ డ్రామా, స్పోర్ట్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రియులకు ఈ వారం విందు భోజనం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. మొత్తంగా 15 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఈవారం ఓటీటీలోకి రానున్నాయి.

    నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో 'ఉస్తాద్' మాస్ జాతర

    పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఈ వారం అంటే ఏప్రిల్ 16న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లోకి అడుగుపెట్టనుంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పవర్‌ఫుల్ పోలీస్ డ్రామా తెలుగుతో పాటు సౌత్ భాషలన్నింటిలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్లలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వాగ్‌ను మిస్ అయిన వారు ఈ వారం మీ ఇంట్లోనే మాస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు.

    అలాగే రాజ్‌కుమార్ రావు, సన్యా మల్హోత్రా జంటగా నటించిన క్రేజీ కామెడీ డ్రామా 'టోస్టర్' (Toaster) ఏప్రిల్ 15న రాబోతోంది. ఇది కూడా నెట్‌ఫ్లిక్స్ లోనే స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన రొమాంటిక్ మూవీ 'దో దీవానే షెహర్ మే' కూడా ఏప్రిల్ 17న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

    ప్రైమ్ వీడియోలో 'మట్కా కింగ్'

    విజయ్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ఇంటెన్స్ పీరియడ్ డ్రామా 'మట్కా కింగ్' ఏప్రిల్ 17న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. 1960ల నాటి బొంబాయి జూద సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కొరియన్ డ్రామా ప్రియుల కోసం 'అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్' అనే సిరీస్ కూడా అదే రోజు విడుదల కానుంది.

    జీ5లో కోర్టు రూమ్ డ్రామా

    తాప్సీ పన్ను లీడ్ రోల్‌లో నటించిన 'అస్సీ' (Assi) ఏప్రిల్ 17న జీ5లో ప్రసారం కానుంది. సామాజిక అంశాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. మరాఠీ ప్రేక్షకుల కోసం 'రుబాబ్' (Rubaab) అనే ప్రేమకథ కూడా ఈ వారమే జీ5లో అందుబాటులోకి రానుంది.

    స్పోర్ట్స్, హాలీవుడ్ అప్‌డేట్స్

    జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఐపీఎల్ 2026 సందడి కొనసాగుతుండగానే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన 'యూఫోరియా' సీజన్ 3 ఏప్రిల్ 15న విడుదల కాబోతోంది. ఫుట్‌బాల్ అభిమానుల కోసం యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్, యూరోపా లీగ్ మ్యాచులు సోనీ లివ్‌లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?

    జవాబు: పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 16, 2026న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో విడుదల కానుంది.

    ప్రశ్న: విజయ్ వర్మ నటించిన 'మట్కా కింగ్' ఎక్కడ చూడవచ్చు?

    జవాబు: 'మట్కా కింగ్' వెబ్ సిరీస్ ఏప్రిల్ 17న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.

    ప్రశ్న: ఈ వారం స్పోర్ట్స్ అప్‌డేట్స్ ఏమిటి?

    జవాబు: జియో హాట్‌స్టార్‌లో ఐపీఎల్ 2026, సోనీ లివ్‌లో ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫుట్‌బాల్ మ్యాచులు ప్రసారం కానున్నాయి.

    ఈ వారం ఏ రోజుసినిమా/సిరీస్ పేరుప్లాట్‌ఫామ్భాష
    ఏప్రిల్ 15టోస్టర్ (Toaster)నెట్‌ఫ్లిక్స్హిందీ
    ఏప్రిల్ 15యూఫోరియా సీజన్ 3జియో హాట్‌స్టార్ఇంగ్లీష్
    ఏప్రిల్ 16ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్నెట్‌ఫ్లిక్స్తెలుగు (సౌత్ భాషలు)
    ఏప్రిల్ 17మట్కా కింగ్ (Matka King)ప్రైమ్ వీడియోహిందీ
    ఏప్రిల్ 17అస్సీ (Assi)జీ5హిందీ
    ఏప్రిల్ 17దో దీవానే షెహర్ మేనెట్‌ఫ్లిక్స్హిందీ
    ఏప్రిల్ 17రూమ్మేట్స్ (Roommates)నెట్‌ఫ్లిక్స్ఇంగ్లీష్
    ఏప్రిల్ 17ఆల్ఫా మేల్స్ సీజన్ 5నెట్‌ఫ్లిక్స్స్పానిష్/ఇంగ్లీష్
    ఏప్రిల్ 17ఎ గొరిల్లా స్టోరీనెట్‌ఫ్లిక్స్డాక్యుమెంటరీ
    ఏప్రిల్ 17అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్ప్రైమ్ వీడియోకొరియన్/హిందీ
    Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

