OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈ వారమే ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్.. మొత్తం 15 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్.. పూర్తి లిస్ట్ ఇదే
OTT Releases This Week: ఓటీటీలోకి ఈవారం అంటే ఏప్రిల్ 13-19 మధ్య రాబోతున్న క్రేజీ సినిమాల జాబితా విడుదలైంది. పవన్ కళ్యాణ్ మాస్ యాక్షన్ డ్రామా, విజయ్ వర్మ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ వెబ్ సిరీస్, హాలీవుడ్ సెన్సేషన్ 'యూఫోరియా' సహా మరిన్ని విశేషాలు మీకోసం.
OTT Releases This Week: వేసవి సెలవులు మొదలవుతున్న తరుణంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ప్రేక్షకులకు బోర్ కొట్టకుండా భారీగా సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ తో ముందుకు రాబోతున్నాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వీడియో, జీ5, జియో హాట్స్టార్ వంటి ప్రముఖ ప్లాట్ఫామ్లు ఈ వారం వైవిధ్యమైన కంటెంట్ను అందిస్తున్నాయి. యాక్షన్, థ్రిల్లర్, రొమాంటిక్ డ్రామా, స్పోర్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రియులకు ఈ వారం విందు భోజనం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. మొత్తంగా 15 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ ఈవారం ఓటీటీలోకి రానున్నాయి.
నెట్ఫ్లిక్స్లో 'ఉస్తాద్' మాస్ జాతర
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులు వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్న 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఈ వారం అంటే ఏప్రిల్ 16న నెట్ఫ్లిక్స్లోకి అడుగుపెట్టనుంది. హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పవర్ఫుల్ పోలీస్ డ్రామా తెలుగుతో పాటు సౌత్ భాషలన్నింటిలోనూ అందుబాటులోకి రానుంది. థియేటర్లలో పవన్ కళ్యాణ్ స్వాగ్ను మిస్ అయిన వారు ఈ వారం మీ ఇంట్లోనే మాస్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవచ్చు.
అలాగే రాజ్కుమార్ రావు, సన్యా మల్హోత్రా జంటగా నటించిన క్రేజీ కామెడీ డ్రామా 'టోస్టర్' (Toaster) ఏప్రిల్ 15న రాబోతోంది. ఇది కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ లోనే స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. సిద్ధాంత్ చతుర్వేది, మృణాల్ ఠాకూర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన రొమాంటిక్ మూవీ 'దో దీవానే షెహర్ మే' కూడా ఏప్రిల్ 17న నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
ప్రైమ్ వీడియోలో 'మట్కా కింగ్'
విజయ్ వర్మ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కిన ఇంటెన్స్ పీరియడ్ డ్రామా 'మట్కా కింగ్' ఏప్రిల్ 17న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. 1960ల నాటి బొంబాయి జూద సామ్రాజ్యం నేపథ్యంలో సాగే ఈ కథపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కొరియన్ డ్రామా ప్రియుల కోసం 'అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్' అనే సిరీస్ కూడా అదే రోజు విడుదల కానుంది.
జీ5లో కోర్టు రూమ్ డ్రామా
తాప్సీ పన్ను లీడ్ రోల్లో నటించిన 'అస్సీ' (Assi) ఏప్రిల్ 17న జీ5లో ప్రసారం కానుంది. సామాజిక అంశాల చుట్టూ తిరిగే ఈ కోర్టు రూమ్ థ్రిల్లర్ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. మరాఠీ ప్రేక్షకుల కోసం 'రుబాబ్' (Rubaab) అనే ప్రేమకథ కూడా ఈ వారమే జీ5లో అందుబాటులోకి రానుంది.
స్పోర్ట్స్, హాలీవుడ్ అప్డేట్స్
జియో హాట్స్టార్లో ఐపీఎల్ 2026 సందడి కొనసాగుతుండగానే, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందిన 'యూఫోరియా' సీజన్ 3 ఏప్రిల్ 15న విడుదల కాబోతోంది. ఫుట్బాల్ అభిమానుల కోసం యూఈఎఫ్ఏ ఛాంపియన్స్ లీగ్, యూరోపా లీగ్ మ్యాచులు సోనీ లివ్లో ప్రత్యక్ష ప్రసారం కానున్నాయి.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' ఓటీటీ విడుదల తేదీ ఎప్పుడు?
జవాబు: పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 16, 2026న నెట్ఫ్లిక్స్లో విడుదల కానుంది.
ప్రశ్న: విజయ్ వర్మ నటించిన 'మట్కా కింగ్' ఎక్కడ చూడవచ్చు?
జవాబు: 'మట్కా కింగ్' వెబ్ సిరీస్ ఏప్రిల్ 17న అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
ప్రశ్న: ఈ వారం స్పోర్ట్స్ అప్డేట్స్ ఏమిటి?
జవాబు: జియో హాట్స్టార్లో ఐపీఎల్ 2026, సోనీ లివ్లో ఛాంపియన్స్ లీగ్ ఫుట్బాల్ మ్యాచులు ప్రసారం కానున్నాయి.
|ఈ వారం ఏ రోజు
|సినిమా/సిరీస్ పేరు
|ప్లాట్ఫామ్
|భాష
|ఏప్రిల్ 15
|టోస్టర్ (Toaster)
|నెట్ఫ్లిక్స్
|హిందీ
|ఏప్రిల్ 15
|యూఫోరియా సీజన్ 3
|జియో హాట్స్టార్
|ఇంగ్లీష్
|ఏప్రిల్ 16
|ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
|నెట్ఫ్లిక్స్
|తెలుగు (సౌత్ భాషలు)
|ఏప్రిల్ 17
|మట్కా కింగ్ (Matka King)
|ప్రైమ్ వీడియో
|హిందీ
|ఏప్రిల్ 17
|అస్సీ (Assi)
|జీ5
|హిందీ
|ఏప్రిల్ 17
|దో దీవానే షెహర్ మే
|నెట్ఫ్లిక్స్
|హిందీ
|ఏప్రిల్ 17
|రూమ్మేట్స్ (Roommates)
|నెట్ఫ్లిక్స్
|ఇంగ్లీష్
|ఏప్రిల్ 17
|ఆల్ఫా మేల్స్ సీజన్ 5
|నెట్ఫ్లిక్స్
|స్పానిష్/ఇంగ్లీష్
|ఏప్రిల్ 17
|ఎ గొరిల్లా స్టోరీ
|నెట్ఫ్లిక్స్
|డాక్యుమెంటరీ
|ఏప్రిల్ 17
|అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ రొమాన్స్
|ప్రైమ్ వీడియో
|కొరియన్/హిందీ
