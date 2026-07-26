Newtons 3rd Law Trailer: హీరో సుమంత్, జగపతి బాబు నయా క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్- న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ట్రైలర్ రిలీజ్!
Newton's 3rd Law Movie Trailer Released: అక్కినేని హీరో సుమంత్ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ట్రైలర్ విడుదల అయి నెట్టింట ఉత్కంఠ రేపుతోంది. మరో సీనియర్ హీరో జగపతి బాబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈ చిత్రం జూలై 31న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.
Sumantha Jagapathi Babu Newton's 3rd Law Movie Trailer Out: వైవిధ్యభరితమైన కథలను ఎంచుకుంటూ టాలీవుడ్లో తనదైన ముద్ర వేసిన అక్కినేని హీరో సుమంత్ మరో న్యూ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కించిన తెలుగు క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా'.
ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగానే వైరల్
తాజాగా జూలై 25న అధికారిక న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ట్రైలర్ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఇలా ట్రైలర్ రిలీజ్ కాగానే సోషల్ మీడియాలో విశేష ఆదరణ దక్కించుకుంటోంది. ప్రారంభం నుంచే తీవ్రమైన ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తూ సాగిన ఈ ప్రచార చిత్రం, సినిమాపై అంచనాలను పెంచేసింది.
అనుమానాస్పద హత్య చుట్టూ కేసు
ఈ చిత్రంలో సుమంత్ 'వాసుదేవ్' అనే పవర్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఒక అనుమానాస్పద హత్య చుట్టూ తిరిగే కేస్ దర్యాప్తును ఆయన నడిపించే తీరు ఆకట్టుకుంటోంది. గతంలో 'సుబ్రహ్మణ్యపురం', 'కపటధారి' వంటి చిత్రాలతో థ్రిల్లర్ జోనర్లో మెప్పించిన సుమంత్, ఈసారి మరింత పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లేతో రానున్నట్లు ట్రైలర్ ద్వారా తెలుస్తోంది.
జగపతి బాబు కీలక పాత్ర, అవసరాల శ్రీనివాస్ సర్ప్రైజ్
సుమంత్తోపాటు మరో సీనియర్ హీరో జగపతి బాబు ఈ సినిమాలో అత్యంత కీలకమైన, భావోద్వేగంతో కూడిన గంభీరమైన పాత్రలో కనిపించి సినిమా స్థాయిని పెంచారు. అలాగే, నటుడు అవసరాల శ్రీనివాస్ కూడా పోలీస్గా, ఊహించని మరో పాత్రలో కనిపించి సర్ప్రైజ్ చేశారు.
క్రైమ్, ఫ్యామిలీ డ్రామా కలబోతగా..
కేవలం నేరపరిశోధన మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ కలహాలు, ద్రోహం, నమ్మలేని నిజాల చుట్టూ అల్లుకున్న బహుముఖ కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది. సన్నివేశాల వేగాన్ని సరిగ్గా నిర్వహిస్తూనే ఉత్కంఠ తగ్గకుండా సీన్లు మలచడంలో చిత్ర బృందం విజయం సాధించింది.
సాంకేతిక విలువల విందు
సింజిత్ యెర్రమిల్లి అందించిన నేపథ్య సంగీతం (BGM) న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ట్రైలర్లోని ప్రతి సన్నివేశానికి ప్రాణం పోసింది. హరీష్ కోహిర్కర్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం సాంకేతికంగానూ ఎంతో ఉన్నతంగా ఉంది. ఛాయాగ్రాహకుడు వేదవ్యాస్ గొట్టిపాటి అందించిన విజువల్స్, అనిల్ పసల కూర్పు (ఎడిటింగ్) సినిమాకి షార్ప్, రిచ్ లుక్ని ఇచ్చాయి.
ప్రతి చర్యకు సమానమైన ప్రతిచర్య
"ప్రతి చర్యకు దానికి సమానమైన ప్రతిచర్య ఉంటుంది" అనే న్యూటన్ మూడో నియమానికి, ఈ కథలోని నేరానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటనేది వెండితెరపైనే చూడాలి. అన్ని రకాల కమర్షియల్ హంగులతో రూపొందిన ఈ సస్పెన్స్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ థ్రిల్లర్ 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' జూలై 31న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' సినిమాలో సుమంత్ ఏ పాత్రలో నటిస్తున్నారు?
ఈ సినిమాలో సుమంత్ 'వాసుదేవ్' అనే నిజాయతీ గల పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో, ఒక మర్డర్ మిస్టరీని ఛేదించే ఇన్వెస్టిగేటర్గా కనిపించనున్నారు.
2. ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు పాత్ర ప్రాధాన్యత ఏమిటి?
నటుడు జగపతి బాబు కథను కీలక మలుపు తిప్పే ఎమోషనల్ అండ్ కమాండింగ్ రోల్లో నటించారు. ఆయన పాత్ర కథకి ప్రధాన బలంగా నిలవనుంది.
3. 'న్యూటన్స్ థర్డ్ లా' సినిమా ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చిత్రం జూలై 31న థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియా రంగంలో ఆయనకు 8 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. ముఖ్యంగా సినిమా వార్తలు, మూవీ రివ్యూలు, ఓటీటీ కంటెంట్, సీరియల్స్, బుల్లితెరకు సంబంధించిన న్యూస్ అందించడంలో ఆయనది ప్రత్యేక శైలి. సమాచారాన్ని పాఠకులకు ప్రభావవంతంగా చేరవేయడంలో ఆయన ఎప్పుడూ ముందుంటారు. డిజిటల్ మీడియా వేగంగా మారుతున్న తరుణంలో, పాఠకుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా నాణ్యమైన కంటెంట్ను రూపొందించడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. అందుకే ఆయన అమోఘమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును, అనేకసార్లు కంటెంట్ ఇన్స్టా అవార్డులను అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. ఈయన గతంలో ఈటీవీ భారత్, సాక్షి, ఫిల్మీబీట్ మీడియా సంస్థల్లో పని చేశారు. సినిమా, ప్రాంతీయ వార్తలపై కథనాలు అందించడంతోపాటు ఫిల్మీ రిపోర్టింగ్ చేశారు. కంటెంట్ రాయడం, ఎడిటింగ్తోపాటు వీడియో ఎడిటింగ్, ఎస్ఈవో (SEO) అంశాలపై మంచి పట్టు ఉంది. 2017లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జర్నలిజంలో పీజీ చేస్తున్న సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్లో చేరారు. ఈటీవీ భారత్ తెలంగాణ లాంచ్ సమయంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన అందించిన బులిటెన్స్, న్యూస్ ఆర్టికల్స్తో సదరు వెబ్సైట్ లాంచ్ అవడం విశేషం. అనంతరం ఏడాదికి కంటెంట్ ఎడిటర్గా పని చేస్తూనే యాక్టింగ్ షిఫ్ట్ ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. 2023లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరిన ఆయన ప్రస్తుతం ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్స్కు సంబంధించిన కథనాలను అందిస్తున్నారు. ప్రతి కథనాన్ని లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా అందించడం సంజీవ్ కుమార్ శైలి.Read More