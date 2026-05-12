OTT 7 Today: ఏకంగా 7 ఓటీటీల్లోకి ఇవాళ వచ్చిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్- 7.8 రేటింగ్-తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్, కానీ!
Kaalidas 2 OTT Streaming On 7 Platforms Today: ఓటీటీలోకి ఇవాళ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ కాళిదాస్ 2 స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది. అయితే, ఏకంగా 7 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లలో కాళిదాస్ 2 రిలీజ్ అయింది. ప్రేమిస్తే భరత్ హీరోగా చేసిన కాళిదాస్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
Kaalidas 2 OTT Release Today On 7 Platforms: తెలుగు ప్రేక్షకులకు 'ప్రేమిస్తే', 'బాయ్స్' చిత్రాలతో సుపరిచితుడైన హీరో భరత్. మహేశ్ బాబు స్పైడర్ సినిమాలో విలన్గా మెప్పించిన భరత్ ప్రస్తుతం విలక్షణమైన కథలతో తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ను కొనసాగిస్తున్నారు. 2019లో భరత్ నటించిన క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ 'కాళిదాస్' కోలీవుడ్లో పెద్ద విజయాన్ని సాధించింది.
7.8 ఐఎమ్డీబీ రేటింగ్
ఆ చిత్రానికి సీక్వెల్గా, ఒక కొత్త కథాంశంతో దర్శకుడు శ్రీ సెంథిల్ తెరకెక్కించిన చిత్రమే 'కాళిదాస్ 2'. ఏప్రిల్ 3, 2026న థియేటర్లలో విడుదలైన కాళిదాస్ 2 సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. అంతేకాకుండా ఐఎమ్డీబీ నుంచి పదికి 7.8 రేటింగ్ కూడా సాధించింది. తాజాగా ఇవాళ (మే 12) ఏకంగా 7 ఓటీటీల్లోకి కాళిదాస్ 2 స్ట్రీమింగ్కు వచ్చేసింది.
గెటెడ్ కమ్యూనిటీ.. అదృశ్యమైన చిన్నారి!
కాళిదాస్ 2 సినిమా కథాంశం విషయానికి వస్తే.. న్యూ ఇయర్ వేడుకల సమయంలో ఒక హై-ప్రొఫైల్ గెటెడ్ కమ్యూనిటీ నుంచి నాలుగేళ్ల చిన్నారి అదృశ్యమవుతుంది. ఈ కేసును ఛేదించే బాధ్యత ఇన్స్పెక్టర్ కాళిదాస్ (భరత్) భుజాన పడుతుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ ఆ అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ సెక్రటరీ, ఒక యంగ్ లాయర్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ అనుమానితులుగా కనిపిస్తారు.
ఈ క్రమంలోనే డీఎస్పీ వైష్ణవి ఈ కేసులోకి ప్రవేశిస్తుంది. కేసును ఛేదించే విషయంలో కాళిదాస్, వైష్ణవి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తడం.. అడుగడుగునా ఊహించని మలుపులు ఎదురవ్వడం ప్రేక్షకులను సీటు అంచున కూర్చోబెడతాయి. క్రైమ్ థ్రిల్లర్లను ఇష్టపడే తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ చిత్రం ఒక పక్కా వినోదం అందిస్తుందని చెప్పొచ్చు.
హేమాహేమీలతో కూడిన తారాగణం
డైరెక్టర్ శ్రీ సెంథిల్ ఈ చిత్రాన్ని చాలా గ్రిప్పింగ్గా మలిచారు. భరత్కు జోడీగా అబర్నతి, భవానీ శ్రీ నటించగా.. కీలక పాత్రల్లో విలక్షణ నటుడు ప్రకాష్ రాజ్, కిషోర్, అజయ్ కార్తీ, సంగీత మాధవన్ నాయర్ వంటి వారు కనిపించారు. సామ్ సి.ఎస్ అందించిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్కు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది. స్కై పిక్చర్స్ బ్యానర్పై ఫైవ్ స్టార్ కె. సెంథిల్, డాక్టర్ ఎన్. యోగేశ్వరన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.
7 ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్ట్రీమింగ్.. ఇదే తొలిసారి!
సాధారణంగా ఏదైనా సినిమా ఒకటో రెండో ఓటీటీల్లో విడుదలవుతుంది. కానీ 'కాళిదాస్ 2' మాత్రం ఏకంగా ఏడు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్లో స్ట్రీమింగ్ కావడం విశేషం. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, సన్ నెక్ట్స్ (Sun NXT), ఆహా (Aha), సింప్లీ సౌత్, టెంట్ కొట్టా, షార్ట్ ఫ్లిక్స్, లయన్స్గేట్ ప్లేలలో కాళిదాస్ 2 ఓటీటీ రిలీజ్ అయింది.
మే 12 అంటే నేటి నుంచి ఈ ఏడింటిల్లో కాళిదాస్ 2 ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. అయితే, వీటిలో ఒక్క అమెజాన్ ప్రైమ్ ఓటీటీలో మాత్రమే కాళిదాస్ 2 తెలుగు వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంది. కాకపోతే అది కూడా రెంటల్ విధానంలో ఉంది. తమిళ వెర్షన్లో మాత్రం అమెజాన్ ప్రైమ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఫ్రీగా చూసేయొచ్చు.
తెలుగు వెర్షన్
ఇతర ప్లాట్ఫామ్స్లలో కూడా త్వరలోనే కాళిదాస్ 2 తెలుగు వెర్షన్ ఓటీటీ ప్రీమియర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. క్రైమ్, ఇన్వెస్టిగేషన్, సైకలాజికల్, సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో తెరకెక్కిన కాళిదాస్ 2ని ఈ 7 ఓటీటీల్లో ఎంచక్కా చూసేయొచ్చు.
