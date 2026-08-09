Mahesh Babu: మహేష్ బాబు బర్త్డే స్పెషల్.. కృష్ణ కొడుకును సూపర్స్టార్ను చేసిన 5 సినిమాలివే..ఏ ఓటీటీలో చూడొచ్చంటే?
Mahesh Babu Birthday: టాలీవుడ్ లో 'సూపర్ స్టార్'గా ఎదిగిన ఘట్టమనేని మహేష్ బాబు బర్త్ డే ఇవాళ. నటశేఖరుడు కృష్ణ తనయుడిగా చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా కెరీర్ ప్రారంభించిన మహేష్.. ఇప్పుడు తెలుగులో టాప్ హీరోల్లో ఒకరు. మహేష్ కెరీర్ ను మలుపు తప్పిన 5 సినిమాల ఏవి? అవి ఏ ఓటీటీల్లో ఉన్నాయో ఓ లుక్కేయండి.
Mahesh Babu Birthday: తెలుగు సినిమా లెజెండ్, నటశేఖర కృష్ణ నటవారసుడిగా వెండితెరకు పరిచయమైనప్పటికీ, మహేష్ బాబు తన సొంత ప్రతిభతోనే చిత్రసీమలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకున్నాడు. చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్గా తండ్రితో కలిసి అనేక చిత్రాల్లో నటించి మెప్పించిన మహేష్, 1999లో కె రాఘవేంద్రరావు దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'రాజకుమారుడు' చిత్రంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ఇవాళ (ఆగస్టు 9) మహేష్ బర్త్ సందర్భంగా.. అతణ్ని సూపర్ స్టార్ ను చేసిన 5 సినిమాలు ఏంటో చూసేయండి.
ఒక్కడు (Okkadu - 2003)
గుణశేఖర్ దర్శకత్వంలో ఎం.ఎస్.రాజు నిర్మించిన 'ఒక్కడు' చిత్రం మహేష్ బాబు కెరీర్లో అతిపెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్. అంతవరకు కేవలం క్లాస్, లవర్ బోయ్ ఇమేజ్ ఉన్న మహేష్ను పక్కా మాస్ యాక్షన్ హీరోగా నిలబెట్టిన చిత్రమిది.
కబడ్డీ ప్లేయర్ అజయ్ పాత్రలో మహేష్ ప్రదర్శించిన ఎనర్జీ, ప్రకాష్ రాజ్తో వచ్చే సీన్లు, చార్మినార్ సెట్ బ్యాక్డ్రాప్, మణిశర్మ సంగీతం ఈ సినిమాను ఆల్ టైమ్ బ్లాక్బస్టర్గా మార్చాయి. ఈ మూవీ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video), సన్ నెక్స్ట్ ఓటీటీల్లో ఉంది.
అతడు (Athadu - 2005
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'అతడు' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద సాధించిన విజయం కంటే, తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సాధించిన స్థానం అపారమైనది. కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్ నందు పాత్రలో మహేష్ బాబు ప్రదర్శించిన సెటిల్డ్ పెర్ఫార్మెన్స్, పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ డెలివరీ అద్భుతమనే చెప్పాలి.
బుల్లితెరపై అత్యధిక టీఆర్పీ (TRP) సాధించిన చిత్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచిన ఈ సినిమానుే యూట్యూబ్ లో ఫ్రీగా చూడొచ్చు. ఓటీటీల్లో అయితే ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా, నెట్ ఫ్లిక్స్ లో అందుబాటులో ఉంది.
పోకిరి (Pokiri - 2006)
పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'పోకిరి' చిత్రం తెలుగు సినీ చరిత్రలోనే ఒక సంచలనం. పండుగా మాస్ అవతారంలో మెరిసి, క్లైమాక్స్ లో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కృష్ణ మనోహర్గా మహేష్ బాబు సృష్టించిన ఇంపాక్ట్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేసింది. అప్పటివరకు ఉన్న బిజినెస్ రికార్డులన్నింటినీ తుడిచిపెట్టేసి ఆల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీ హిట్గా నిలిచింది. ఈ చిత్రంతో మహేష్ బాబు స్టార్డమ్ పీక్స్ కు చేరింది. ఈ మూవీ ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్, నెట్ ఫ్లిక్స్ లో ఉంది.
దూకుడు (Dookudu - 2011)
కొన్ని ప్లాప్ల తర్వాత శ్రీను వైట్ల దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'దూకుడు' మహేష్ బాబుకు గ్రాండ్ కంబ్యాక్ను అందించింది. పోలీస్ ఆఫీసర్ అజయ్ పాత్రలో మహేష్ చూపించిన కామెడీ టైమింగ్, యాక్షన్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా యూఎస్ (USA) బాక్సాఫీస్ వద్ద మిలియన్ డాలర్ల క్లబ్ను పరిచయం చేసి, ఓవర్సీస్లో మహేష్ బాబును అన్-స్టాపబుల్ కింగ్గా నిలబెట్టిన చిత్రం ఇది. ప్రైమ్ వీడియో, జియోహాట్స్టార్ లో చూడొచ్చు.
శ్రీమంతుడు (Srimanthudu - 2015)
కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'శ్రీమంతుడు' చిత్రంతో మహేష్ బాబు 'జి. మహేష్ బాబు ఎంటర్టైన్మెంట్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగానూ మారాడు. గ్రామాల దత్తత అనే సామాజిక అంశంతో వచ్చిన ఈ చిత్రం కమర్షియల్గా భారీ విజయం సాధించడమే కాకుండా, నిజ జీవితంలోనూ ఎంతోమంది ప్రముఖులు గ్రామాలను దత్తత తీసుకునేలా స్ఫూర్తినిచ్చింది.
ఈ సినిమాతో మహేష్ తన స్టార్ హోదాను సామాజిక బాధ్యతతో జతచేసి సరికొత్త ట్రెండ్ను క్రియేట్ చేశాడు. శ్రీమంతుడు మూవీ ప్రైమ్ వీడియో, జీ5లో ఉంది.
వారణాసితో
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు కెరీర్ను పరిశీలిస్తే.. అతను కేవలం రొటీన్ మాస్ సినిమాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి తన ఇమేజ్ను పూర్తిగా రీ-ఇన్వెంట్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. 'పోకిరి'తో కమర్షియల్ మాస్, 'శ్రీమంతుడు'తో మెసేజ్ ఓరియెంటెడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫార్మాట్ లో అదరగొట్టాడు.
ఇప్పుడు రాజమౌళి డైరెక్షన్ లో వస్తున్న వారణాసిలో చేస్తున్నాడు మహేష్. ఈ మూవీతో ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో మహేష్ పేరు వినిపించడం ఖాయమనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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