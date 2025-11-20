ఈ వారం స్ట్రీమింగ్లో కొత్త సౌత్ ఇండియన్ సినిమాలు, షోలు వస్తున్నాయి. స్పోర్ట్స్ డ్రామాలు, పీరియడ్ మిస్టరీలు, తీవ్రమైన థ్రిల్లర్లు ఇలా చాలానే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమిళ సినిమాల సందడి ఎక్కువగానే ఉండనుంది. ఇందులో ఈ రెండు సినిమాలు, సిరీస్ మిస్ కాకుండా చూసేయండి. ఇందులో ధ్రువ్ విక్రమ్ ‘బైసన్’ నుంచి నాడు సెంటర్ సిరీస్ వరకూ ఉన్నాయి. ఈ వారం ఓటీటీల్లో ఈ సినిమాలు, సిరీస్ ను తప్పకుండా చూసేయండి.
తమిళ స్టార్ హీరో విక్రమ్ తనయుడు ధ్రువ్ విక్రమ్ హీరోగా నటించిన సినిమా ‘బైసన్’. అర్జున అవార్డు గ్రహీత మనాతి గణేషన్ జీవితం ఆధారంగా ఈ గ్రిట్టీ కబడ్డీ స్పోర్ట్స్-యాక్షన్ డ్రామాను తెరకెక్కించారు. 1990ల నాటి గ్రామీణ తమిళనాడుకు చెందిన దళిత కబడ్డీ ఆటగాడు కిట్టన్ కథను ఈ చిత్రం చెప్తుంది. అతని ఎదుగుదల కుల హింస, రాజకీయ బెదిరింపులు, లోతుగా పాతుకుపోయిన వివక్షతో ఘర్షణ పడుతుంది. ఇది ఈ నెలలో అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సౌత్ ఇండియన్ విడుదలలలో ఒకటి. బైసన్ మూవీ నవంబర్ 21న నెట్ఫ్లిక్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది.
నాడు సెంటర్ వెబ్ సిరీస్ కుల పక్షపాతం, పనిచేయని పాఠశాల వ్యవస్థల సవాళ్లకు మధ్య సెట్ చేసిన ఒక శక్తివంతమైన కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ స్పోర్ట్స్ డ్రామా. 17 ఏళ్ల బాస్కెట్బాల్ ప్రతిభావంతుడు పీకే అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో బహిష్కరణకు గురవుతాడు. గందరగోళ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చేరతాడు. బాస్కెట్బాల్ టీమ్, దాని వెనకాల పరిస్థితులు సిరీస్ పై ఇంట్రెస్ట్ రేపుతున్నాయి. ఈ సిరీస్ ఇవాళ నుంచి జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
డీజిల్ వాసు అనే వాసు డీజిల్ మాఫియాలో ఎలా భాగమయ్యాడు? చివరకు ఏం జరిగిందనే కథతో తెరకెక్కిన తమిళ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ డీజిల్. అతని పెంపుడు తండ్రి ఉత్తర చెన్నై ఇంధన స్మగ్లింగ్ రాకెట్లో చిక్కుకున్నప్పుడు వాసు జోక్యం చేసుకుని, క్రమంగా ఆపరేషన్పై నియంత్రణ తీసుకుంటాడు.
అతను తన సమాజాన్ని ఆదుకోవడానికి అక్రమ వ్యాపారాన్ని ఉపయోగించే రాబిన్ హుడ్ లాంటి వ్యక్తిగా మారతాడు. ఈ మూవీ నవంబర్ 21న సన్ నెక్ట్స్, అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో, ఆహా తమిళ్, సింప్లీ సౌత్ ఓటీటీల్లో రిలీజ్ కానుంది. వీటితో పాటు ఇతర సినిమాలు, సిరీస్ లు కూడా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయి.
