Tax Free: అనుష్క శెట్టి రుద్రమదేవి నుంచి బాలకృష్ణ గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి వరకు- ట్యాక్స్ ఫ్రీ పొందిన తెలుగు సినిమాలు ఇవే!
Tax Free Telugu Movies Rudramadevi To Gautamiputra Satakarni: భారతీయ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో సాంస్కృతిక, చారిత్రక ప్రాధాన్యత ఉన్న చిత్రాలకు ప్రభుత్వం వినోద పన్ను మినహాయింపు ఇస్తుంటుంది. టాలీవుడ్లో ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన కొన్ని అద్భుతమైన చిత్రాలు, వాటి వెనుక ఉన్న ప్రత్యేక కారణాలపై ఇక్కడ ఓ లుక్కేద్దాం.
Tax Free Telugu Movies Rudramadevi To Gautamiputra Satakarni: తెలుగు సినిమా ఇప్పుడు కేవలం రెండు రాష్ట్రాలకే పరిమితం కాలేదు, ప్రపంచ స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ రికార్డులను తిరగరాస్తోంది. అయితే, కేవలం కలెక్షన్లే కాకుండా సమాజానికి మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చేలా, మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రతిబింబించేలా వచ్చే కొన్ని చిత్రాలను ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేకంగా గుర్తిస్తాయి.
తక్కువ ధరకే టికెట్లు
అటువంటి సినిమాలకు వినోద పన్ను (Entertainment Tax) మినహాయింపు ఇస్తుంటాయి. దీనివల్ల సామాన్య ప్రేక్షకుడికి తక్కువ ధరకే టికెట్లు లభించి, సినిమా మరింత ఎక్కువ మందికి చేరువవుతుంది.
ట్యాక్స్ ఫ్రీ తెలుగు సినిమాలు
ఇటీవలే ఉత్తరప్రదేశ్లో ప్రభుత్వం 'కృష్ణావతారం పార్ట్ 1: హృదయం' అనే సినిమాకు ట్యాక్స్ ఫ్రీ వెసులుబాటు కల్పించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, కృష్ణావతారం తరహాలో ట్యాక్స్ ఫ్రీ పొందిన తెలుగు సినిమాలు ఏంటో ఓ లుక్కేద్దాం.
కాకతీయుల వైభవం.. 'రుద్రమదేవి'
2015లో వచ్చిన అనుష్క శెట్టి నటించిన 'రుద్రమదేవి' చిత్రం అప్పట్లో సరికొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసింది. కాకతీయ సామ్రాజ్య వీరనారి రుద్రమదేవి చరిత్రను దర్శకుడు గుణశేఖర్ తెరకెక్కించిన తీరుకు అటు తెలంగాణ, ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ఫిదా అయ్యాయి. మన సంస్కృతిని, చరిత్రను చాటిచెప్పిన ఈ చిత్రానికి రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ వినోద పన్ను మినహాయింపు ఇచ్చారు.
పాన్-ఇండియా రికార్డులు.. 'బాహుబలి 2'
తెలుగు సినిమా స్థాయిని ప్రపంచానికి చాటిన ఎపిక్ వండర్ 'బాహుబలి 2: ది కన్క్లూజన్' (2017). రాజమౌళి సృష్టించిన ఈ విజువల్ వండర్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రభంజనం సృష్టించింది. భారతీయ సినిమా వైభవాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లినందుకు, దీని చారిత్రక ప్రాధాన్యతను గుర్తిస్తూ దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలు ఈ సినిమాకు ప్రత్యేకంగా పన్ను మినహాయింపులు ఇచ్చి గౌరవించాయి.
కంటెంట్ ఓరియెంటెడ్ సినిమాలకు అండ.. 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం'
కమర్షియల్ హంగులు లేకుండా, కేవలం కథనే నమ్ముకుని తీసిన అద్భుత చిత్రం 'కేరాఫ్ కంచరపాలెం' (2018). అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రశంసలు అందుకున్న ఈ చిన్న సినిమాకు పన్ను మినహాయింపు ఇవ్వాలంటూ అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున డిమాండ్ వచ్చింది. ఇలాంటి కంటెంట్ బేస్డ్ సినిమాలను ప్రోత్సహిస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న కథలు వస్తాయని పరిశ్రమ వర్గాలు భావించాయి.
శాతవాహనుల కథ.. 'గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి'
నందమూరి బాలకృష్ణ వందో చిత్రంగా వచ్చిన 'గౌతమీపుత్ర శాతకర్ణి' (2017) కూడా ఈ జాబితాలో నిలిచింది. తెలుగు రాజుల శౌర్యాన్ని, శాతవాహన సామ్రాజ్య వైభవాన్ని దర్శకుడు క్రిష్ ఈ సినిమాలో కళ్లకు కట్టారు. తెలుగువారి మూలాలను గుర్తుచేసినందుకు గాను అప్పటి ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు ఈ చిత్రానికి వంద శాతం పన్ను మినహాయింపు ప్రకటించాయి.
అరుదైన గౌరవంగా
వినోద పన్ను మినహాయింపు అనేది కేవలం ప్రభుత్వాలు ఇచ్చే రాయితీ మాత్రమే కాదు, అది ఒక కళాఖండానికి దక్కే అరుదైన గౌరవం. సినిమా ద్వారా చరిత్రను, సంస్కృతిని కాపాడుకునే ప్రయత్నానికి లభించే అతిపెద్ద ప్రోత్సాహకం అని చెప్పవచ్చు.
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.