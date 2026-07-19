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    OTT Trending: ఈ క్రేజ్ ఏంటి బాబోయ్.. ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు.. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడలోనూ నంబర్ వన్

    OTT Trending: బాక్సాఫీస్ దగ్గర రికార్డులు తిరగరాసిన తెలుగు సినిమా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ అదరగొడుతోంది. కేవలం తెలుగులో మాత్రమే కాదు తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లోనూ ఈ చిత్రం ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా కొనసాగడం విశేషం. ఫ్యామిలీతో కూర్చుని ఎంచక్కా చూసే ఈ మూవీ ఏంటో ఓ లుక్కేయండి.

    Published on: Jul 19, 2026, 18:03:44 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    OTT Trending: థియేటర్లలో వసూళ్ల వర్షం కురిపించి, సరికొత్త రికార్డులు సృష్టించింది స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు లేటెస్ట్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం' (Maa Inti Bangaaram). ఇప్పుడు డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌పైనా ఈ మూవీ తన విజయయాత్రను కొనసాగిస్తోంది. సౌత్ ఇండియాలోనే ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ గా ఓటీటీని షేక్ చేస్తోంది.

    ఈ క్రేజ్ ఏంటి బాబోయ్.. ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు.. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడలోనూ నంబర్ వన్
    ఈ క్రేజ్ ఏంటి బాబోయ్.. ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు.. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడలోనూ నంబర్ వన్

    మా ఇంటి బంగారం ఓటీటీ

    సమంత లీడ్ రోల్ ప్లే చేసిన మా ఇంటి బంగారం థియేటర్లలో అదరగొట్టింది. ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ గా వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేసింది. థియేటర్లో అదిరే పర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత ఓటీటీలోకి వచ్చిన ఈ చిత్రం.. డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లోనూ సత్తాచాటుతోంది. ఈ సినిమా జూలై 17 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ జియోహాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

    ఓటీటీ షేక్

    ఈ ఫ్యామిలీ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ మా ఇంటి బంగారం సినిమా డిజిటల్ స్క్రీన్‌పైకి వచ్చిన కొన్ని గంటల్లోనే ఓటీటీలో అదరగొడుతోంది. ఈ చిత్రం ఓటీటీ ప్రపంచంలో పెను సంచలనాన్ని నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా కేవలం టాలీవుడ్‌లోనే కాకుండా యావత్ సౌత్ ఇండియా డిజిటల్ మార్కెట్‌ను ఊపేస్తోంది. ఏకంగా నాలుగు భాషల్లో ట్రెండింగ్ నంబర్ వన్ స్థానానికి ఎగబాకింది.

    నాలుగు భాషల్లో

    మా ఇంటి బంగారం చిత్రం కేవలం తెలుగు ప్రేక్షకులను మాత్రమే కాకుండా కన్నడ, మలయాళం, తమిళ ప్రేక్షకులను సైతం అమితంగా ఆకట్టుకుంటోంది. ప్రస్తుతం ఈ నాలుగు భాషల్లోనూ అత్యధిక వ్యూస్‌తో నంబర్ వన్ స్థానంలో దూసుకుపోతూ సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తోంది. ఆయా భాషల డిజిటల్ ఆడియన్స్ కూడా మా ఇంటి బంగారం మూవీకి ఫిదా అయిపోతున్నారు.

    థియేటర్లలో రూ. 100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి, టాలీవుడ్ లో అత్యధిక కలెక్షన్లు రాబట్టిన మహిళా ప్రధాన చిత్రంగా మా ఇంటి బంగారం చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ బ్లాక్‌బస్టర్‌ను ఇప్పుడు ఓటీటీలోనూ సౌత్ ఆడియన్స్ ఎంతో ఆస్వాదిస్తున్నారు.

    ఫ్యామిలీ ఎలిమెంట్స్

    కుటుంబ సెంటిమెంట్‌తో పాటు ఊహించని యాక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండటం వల్ల మా ఇంటి బంగారం సినిమాకు అన్ని భాషల నుంచి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వస్తోంది. నందినీ రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ మూవీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు కనెక్ట్ అవుతోంది. సమంత కెరీర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్, సంతోష్ నారాయణన్ అందించిన కార్నాటిక్ రాక్ మ్యూజిక్ సినిమాను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి.

    ఒక సాధారణ గృహిణి తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోవడానికి చేసే పోరాటం సౌత్ ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని ఇస్తోంది. వీకెండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌కు పర్‌ఫెక్ట్ ఛాయిస్‌గా మారిన ఈ చిత్రం రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని డిజిటల్ రికార్డులను తిరగరాయడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/OTT Trending: ఈ క్రేజ్ ఏంటి బాబోయ్.. ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు.. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడలోనూ నంబర్ వన్
    Home/Entertainment/OTT Trending: ఈ క్రేజ్ ఏంటి బాబోయ్.. ఓటీటీలో తెలుగు సినిమాను ఎగబడి చూస్తున్న జనాలు.. తమిళ్, మలయాళం, కన్నడలోనూ నంబర్ వన్
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