ఓటీటీలో రికార్డుల మోత మోగిస్తున్న తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ.. అరుదైన స్ట్రీమింగ్ రికార్డు
ఓటీటీలో ఇప్పుడో తెలుగు రొమాంటిక్ యాక్షన్ మూవీ రికార్డుల మోత మోగిస్తోంది. ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న ఈ సినిమా అరుదైన స్ట్రీమింగ్ రికార్డును అందుకుంది. రోషన్ కనకాల లీడ్ రోల్లో నటించిన సినిమా ఇది.
సుమ-రాజీవ్ కనకాల వారసుడు రోషన్ కనకాల నటించిన రెండో సినిమా ‘మోగ్లీ’. నేషనల్ అవార్డ్ విన్నింగ్ డైరెక్టర్ సందీప్ రాజ్ (కలర్ ఫోటో ఫేమ్) దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా థియేటర్లలో నిరాశపరిచినా, ఓటీటీలో మాత్రం సునామీ సృష్టిస్తోంది. గతేడాది డిసెంబర్ 13న రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బోల్తా కొట్టింది. కానీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ లోకి రాగానే ఊహించని రేంజ్ లో వ్యూస్ రాబడుతోంది.
మోగ్లీ ఓటీటీలో రికార్డుల మోత..
'బబుల్ గమ్' తర్వాత రోషన్ కనకాల చేసిన ప్రయత్నం 'మోగ్లీ'. థియేటర్లో ఆడియెన్స్ పట్టించుకోకపోయినా.. ఇప్పుడు ఓటీటీలో ఈ సినిమాకు బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు. చిన్న సినిమాలకు ఓటీటీనే అసలైన అడ్డా అని ఈ సినిమా మళ్ళీ నిరూపించింది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఈటీవీ విన్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
స్ట్రీమింగ్ మొదలైన కేవలం 6 రోజుల్లోనే 100 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ నిమిషాల మైలురాయికి చేరుకుంది. ఇది చిన్న సినిమాలకు చాలా పెద్ద రికార్డ్. థియేటర్లలో మిక్స్డ్ టాక్ వల్ల జనాలు వెళ్లలేదు కానీ ఓటీటీలో చూసిన వాళ్లు మాత్రం బాగుందని మెచ్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా రోషన్ నటన, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ హైలైట్ అవుతున్నాయి.
విలన్ హైలైట్.. కథ ఏంటి?
ఈ మోగ్లీ సినిమాలో మెయిన్ విలన్ గా చేసిన బండి సరోజ్ కుమార్ నటనకు ఓటీటీ ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. అతని స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, రోషన్ తో వచ్చే గొడవ సీన్లు సినిమాకు హైలైట్ గా నిలిచాయి.
పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వాలనే కల ఉన్న ఒక యువకుడి కథ ఇది. ఒక మూగ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు. కానీ ఒక క్రూరమైన పోలీస్ ఆఫీసర్ ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఆ సామాన్య యువకుడు తన ప్రేమని ఎలా గెలిపించుకున్నాడు అనేదే స్టోరీ.
'కలర్ ఫోటో'తో నేషనల్ అవార్డు కొట్టిన సందీప్, రెండో సినిమా కోసం 5 ఏళ్ళు ఆగాల్సి వచ్చింది. రవితేజతో చేయాల్సిన సినిమా క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో రోషన్ తో ఈ సినిమా తీశాడు. థియేటర్లో ఫ్లాప్ అయినా ఇప్పుడు ఓటీటీ రెస్పాన్స్ చూసి మేకర్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారు.
మొదటి సినిమా 'బబుల్ గమ్', రెండో సినిమా 'మోగ్లీ' రెండూ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఆడకపోయినా.. నటుడిగా మాత్రం రోషన్ మంచి మార్కులు కొట్టేస్తున్నాడు. ఎవరైతే థియేటర్లో మిస్ అయ్యారో.. వాళ్లు ఇప్పుడు ఈటీవీ విన్ లో ఈ సినిమాను చూసేయొచ్చు.