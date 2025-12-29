ఇక మారరా? ఫ్యాన్స్ తోసేయడంతో కింద పడ్డ దళపతి విజయ్-వీడియోలు వైరల్-ఇదేం పద్ధతి అంటూ నెటిజన్లు ఫైర్
కొంతమంది పిచ్చి అభిమానులు తీరు మారడం లేదు.. అవును ఇప్పుడు నెటిజన్లు ఇలాగే అనుకుంటున్నారు. వరుస ఘటనలు జరుగుతున్నా సెలబ్రిటీలపైకి ఎగబడటం మాత్రం ఆగడం లేదు. తాజాగా ఫ్యాన్స్ తోసేయడంతో దళపతి విజయ్ కిందపడ్డాడు. ఈ వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి.
ఈ సారి అభిమానుల అత్యుత్సాహానికి తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్ దళపతి ఇబ్బంది పడ్డాడు. చెన్నై ఎయిర్ పోర్టులో ఎగబడ్డ ఫ్యాన్స్ ధాటికి అతను కిందపడిపోయాడు. ఈ వీడియోలు వైరల్ గా మారాయి. విజయ్ తన రాజకీయ జీవితంపై దృష్టి పెట్టే ముందు జన నాయగన్ తన చివరి చిత్రం అని అధికారికంగా ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే.
జన నాయగన్ ఆడియో లాంఛ్
తమిళ స్టార్ దళపతి విజయ్ నటిస్తున్న చివరి సినిమా ‘జన నాయగన్’. తెలుగులో ఇది ‘జన నాయకుడు’ పేరుతో రిలీజ్ కానుంది. ఈ సినిమా ఆడియో లాంఛ్ మలేషియాలో జరిగింది. ఈ గ్రాండ్ ఆడియో లాంచ్ కు హాజరైన విజయ్ ఆదివారం (డిసెంబర్ 29) రాత్రి చెన్నైకి తిరిగి వచ్చాడు. అయితే విమానాశ్రయంలో అభిమానులు ఎగబడటంతో కింద పడిపోయాడు.
వీడియోలు వైరల్
విజయ్ చెన్నై ఎయిర్ పోర్టుకు వచ్చాడు. అక్కడ అతని కోసం వందలాది మంది అభిమానులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. విజయ్ రాగానే ఒక్కసారిగా పైకి ఎగబడిపోయారు. చుట్టూ సెక్యూరిటీ ఉన్నా విజయ్ ఆ ధాటికి కింద పడిపోయాడు. మళ్లీ లేచి తన కార్లోకి ఎక్కాడు. ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి.
సెక్యూరిటీ ఏం చేస్తోంది?
200 మందిని కూడా సెక్యూరిటీ, పోలీసులు అడ్డుకోలేకపోయారని భద్రతా వైఫల్యంపై విజయ్ ఫ్యాన్స్ ఫైర్ అయ్యారు. సెప్టెంబర్ 27న తమిళనాడులోని కరూర్ లో విజయ్ రాజకీయ ర్యాలీలో జరిగిన విషాదాన్ని వారు ఉదహరించారు. దీని ఫలితంగా 41 మంది మరణించారు. ‘’దళపతి విజయ్ బాగానే ఉన్నాడు. కానీ మాకు కొంత తీవ్రమైన పౌర భావం, క్రౌడ్ మేనేజ్మెంట్ అవసరం’’ అని నెటిజన్ పేర్కొన్నాడు.
ప్లాన్ ఉండాలంటూ
“దళపతి అన్నా మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా పెద్ద సంఖ్యలో జనం గుమిగూడటం ఖాయం. కాబట్టి దయచేసి సరైన ప్లాన్, పూర్తి భద్రతా ఏర్పాట్లతో మాత్రమే ప్రయాణించండి’’ ఓ ఫ్యాన్ రాసుకొచ్చాడు. ”200 మంది మాత్రమే ఉన్నారు. కానీ కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు. అయినప్పటికీ మీరు 40,000 మందికి పైగా హాజరైన కరూర్ ర్యాలీకి విజయ్ ను నిందించారు’’ అని మరో యూజర్ పేర్కొన్నాడు. ఫ్యాన్స్ కు కనీసం సివిక్ సెన్స్ ఉండాలని కొంతమంది రియాక్టయ్యారు.
నిధి, సమంతకు
రాజా సాబ్ సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ కోసం హైదరాబాద్ లోని లూలూ మాల్ కు వెళ్లిన హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ పైకి ఫ్యాన్స్ ఎగబడటం ఎంతటి కలకలం రేపిందో తెలిసిందే. ఆ తర్వాత హీరోయిన్ సమంత కూడా ఓ ఈవెంట్ కోసం బయటకు వెళ్తే అభిమానులు పైకి దూసుకొచ్చారు.